Зеленский отметил наградами нацгвардейцев, пограничников и спасателей. СПИСОК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами украинских защитников и спасателей.

Документ обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно указу, награждены 114 бойцов Национальной гвардии, из них 19 – посмертно.

Они награждены орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, орденом "За мужество" ІІ степени, орденом "За мужество" ІІІ степени, орденом Даниила Галицкого, медалью "За военную службу Украине", медалью "Защитнику Отечества", медалью "За спасенную жизнь".

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям орденом "За мужество" III степени награжденного шести человек, одного из них - посмертно.

Орденом "За заслуги" ІІІ степени отмечены восемь работников Государственного бюро расследований.

В Государственной пограничной службе орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, орденом "За мужество" ІІІ степени, медалью "За военную службу Украины", медалью "За безупречную службу" ІІІ степени, медалью "Защитнику Отечества" и медалью "За спасенную жизнь". награждены 37 пограничников, из них четыре посмертно.

Далее приводим полный текст указа президента с перечнем награжденных:

За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение служебного долга постановляю (дальше - на языке оригинала):

у Національній гвардії України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

КЕЛЯ Сергія Михайловича — майора

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

ГУТА Романа Ігоровича — молодшого лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

БАКЛАЖКА Михайла Михайловича — старшого солдата

БАРИШНИКА Максима Валерійовича — солдата

БЄЛОВА Віталія Вікторовича — старшого лейтенанта

БОРОВСЬКИХ Дмитра Васильовича — старшого солдата

ВИШНЮ Ігоря Володимировича — майора

ВІННИКА Владислава Владиславовича — солдата

ГАВРИЛЮКА Олексія Олександровича — молодшого сержанта

ГЛУШКА Олександра Миколайовича (посмертно) — лейтенанта

ГОЛОВКА Данила Андрійовича (посмертно) — солдата

ГОРБАТКА Артема Федоровича — старшого солдата

ГУСЕЙНОВА Ельмана Алі огли — старшого солдата

ДАЦА Дмитра Геннадійовича — старшого лейтенанта

ЖАДЬКА Романа Ігоровича (посмертно) — солдата

ЖУГАНА Костянтина Олександровича — старшого солдата

ЗАПОРОЖЦЯ Олександра Івановича (посмертно) — старшого лейтенанта

КЛИМЕНКА Миколу Валерійовича — старшого солдата

КОВТУНА Богдана Валерійовича — солдата

КОЛІСНИКА Дениса Вікторовича — молодшого сержанта

КУХАРЕНКА Віталія Григоровича — солдата

КУХАРЯ Василя Васильовича (посмертно) — солдата

ЛЕВЧЕНКА Родіона Валерійовича — солдата

ЛІЗАВЕНКА Дмитра Васильовича (посмертно) — лейтенанта

МАКОВОЗА Вадима Сергійовича — солдата

МАКОГОНА Івана Петровича — старшого майстер-сержанта

МАКСИМОВА Артема Анатолійовича — молодшого сержанта

МИРОШНИКА Данііла Ігоровича — старшого солдата

МИХАЛЬЧУКА Тараса Леонідовича — солдата

МОТОРУ Назара Руслановича — старшого лейтенанта

МЯКУШКА Андрія Володимировича (посмертно) — штаб-сержанта

НАГОРНОГО Дениса Сергійовича — старшого лейтенанта

НАПАДАЙЛА Євгенія Олександровича — старшого лейтенанта

НАСІБОВА Руслана Аята огли — старшого солдата

НЕКЛЕСУ Руслана Володимировича — старшого солдата

НОВОСЕЛЬСЬКОГО Олександра Вадимовича — солдата

ОНИЩЕНКА Сергія Олександровича — майстер-сержанта

ПАВЛОВСЬКОГО Дениса Юрійовича — солдата

ПАСТУХА Андрія Дмитровича (посмертно) — старшого солдата

ПОДПОРІНА Романа Анатолійовича — сержанта

РЕДЬКУ Ігоря Миколайовича (посмертно) — солдата

РУДАКОВА Віталія Сергійовича — сержанта

СЕМЕНЕНКА Ярослава Миколайовича (посмертно) — солдата

СЕМЕНОВА Ростислава Володимировича (посмертно) — майстер-сержанта

СИДАЧЕНКА Олега Петровича — старшого майстер-сержанта

СОТНІКОВА Вадима Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

СТРУСА Святослава Любомировича (посмертно) — солдата

ТІТОВА Сергія Володимировича (посмертно) — старшого солдата

УНТІЛУ Ігоря Ісааковича — старшого майстер-сержанта

ХАРТАНЮКА Максима Богдановича (посмертно) — старшого солдата

ХОЛОДА Вячеслава Андрійовича (посмертно) — солдата

ХОМЕНКА Святослава Ігоровича (посмертно) — старшого солдата

ШОСТАКА Андрія Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта

ЮНАША Дмитра Анатолійовича (посмертно) — головного сержанта

ЯКОВЕНКА Івана Михайловича — молодшого сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

МЕЛЬНИКА Андрія Миколайовича — полковника

ЦИСА Олексія Івановича — полковника

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

БАБЕНКА Даниїла Андрійовича — солдата

БІЛАСА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта

БУЛИГУ Олександра Сергійовича — молодшого лейтенанта

ВАСИЛИКА Андрія Степановича — солдата

ВАСЯНОВИЧА Михайла Миколайовича — солдата

ВЕЛИЧКА Антона Олександровича — старшого солдата

ВЕЧІРКУ Сергія Сергійовича — головного сержанта

ВИШНЕВЕЦЬКОГО Михайла Олександровича — головного сержанта

ВОРОТНІКОВА Євгена Андрійовича — молодшого сержанта

ГЛАДУНА Володимира Євгеновича — старшого солдата

ГОЛОВІНА Максима Сергійовича — старшого солдата

ДЗУЄНКА Віталія Миколайовича — старшого лейтенанта

ІВАНОВА Костянтина Андрійовича — старшого солдата

КАБАНА Івана Григоровича — сержанта

КИРИЧЕНКА Олега Петровича — головного сержанта

КОЛОТУШУ Олексія Івановича — капітана

КОТЕЛЯНЦЯ Станіслава Сергійовича — солдата

ЛЮТИ Ярослава Володимировича — старшого солдата

МАЛАНІЯ Петра Руслановича — солдата

МЕРКУЛОВА Геннадія Геннадійовича — солдата

МОКРОГО Євгена Івановича — старшого сержанта

МОХНЕНКА Тараса Олексійовича — солдата

ОРИЩУКА Геннадія Олексійовича — сержанта

ПАСМУРЦЕВА Юрія Юрійовича — старшого солдата

ПЕТРИШИНА Андрія Володимировича — сержанта

ПІХОВИЧА Олексія Івановича — солдата

ПОГАСІЯ Сергія Григоровича — старшого солдата

ПРОСЯНИКА Ігоря Сергійовича — молодшого сержанта

РУШЕЛЮКА Євгена Вікторовича — солдата

САЄНКА Миколу Васильовича — старшого лейтенанта

САНДУЛА Миколу Миколайовича — солдата

СЕРБІНА Анатолія Олександровича — старшого солдата

СОЛТИСЮКА Юрія Васильовича — майора

СТРУСЕВИЧА Мар’яна Сергійовича — солдата

ФЕДОРЕНКА Владислава Костянтиновича — старшого солдата

ХАРЛАМОВА Геннадія Володимировича — старшого солдата

ШИТОГО Романа Михайловича — сержанта

ЮРКОВЦЯ Віталія Юрійовича — майора

ЯРОША Данііла Максимовича — старшого солдата

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

БАЙДЕЛЮКА Олександра Петровича — старшого солдата

БУРЦЕВА Артура Ігоровича — старшого солдата

ВОЛКОВА Геннадія Валерійовича — старшого солдата

ЗУБОВА Дмитра Олеговича — головного сержанта

КОЛОМІЙЦЯ Івана Петровича — старшого сержанта

КОЦЮБИНСЬКОГО Вадима Вікторовича — головного сержанта

КРУШЕЛЬНИЦЬКОГО Вадима Віталійовича — старшого солдата

МАКОРТЕЦЬКОГО Івана Валентиновича — старшого лейтенанта

МАСЛОВА Іллю Ігоровича — старшого солдата

ОБЕРТИНСЬКОГО Владислава Володимировича — молодшого сержанта

ПАНАСЕЙКА Олексія Євгеновича — старшого солдата

ПИЛЬНИКА Романа Володимировича — солдата

ПРОКОПЕНКА Олександра Сергійовича — майора

ПУХНАРЕВИЧА Дениса Олександровича — старшого солдата

РАТУШНОГО Вадима Євгенійовича — солдата

ШЕВЧУКА Вадима Володимировича — лейтенанта

ЩЕРБІНУ Анатолія Михайловича — капітана

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

КИРИЛЬЧЕНКА Романа Вікторовича — головного сержанта

у Державній службі України з надзвичайних ситуацій:

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

ГЕРАСИМОВА Миколу Миколайовича — майора служби цивільного захисту

МАЛИНОЧКУ Ярослава Андрійовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту

МІРОШНИКА Ярослава Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта служби цивільного захисту

ОВЧАРОВА Віталія Миколайовича — сержанта служби цивільного захисту

ОЛІЙНИКА Андрія Петровича — підполковника служби цивільного захисту

СУПРУНА Станіслава Григоровича — прапорщика служби цивільного захисту

у Державному бюро розслідувань:

Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

БОРОВЕНКА Олександра Івановича — майора Державного бюро розслідувань

ВОРОНІНА Володимира Івановича — підполковника Державного бюро розслідувань

ЗУБЕНКА Сергія Євгеновича — капітана Державного бюро розслідувань

КАПУСТІНУ Дарину Сергіївну — лейтенанта Державного бюро розслідувань

ЛЕЛЮКА Дениса Сергійовича — майора Державного бюро розслідувань

ТАРАСЕНКА Руслана Владиславовича — підполковника Державного бюро розслідувань

ТЕРЬОХІНА Дмитра Германовича — підполковника Державного бюро розслідувань

ЧЕБОТАЄВА Андрія Юрійовича — майора Державного бюро розслідувань

у Державній прикордонній службі України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ГРЕЧКУ Андрія Олександровича — лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

ДЕМИДЕНКА Юрія Сергійовича — штаб-сержанта

ЖАРКОВА Петра Олексійовича — молодшого сержанта

ЗАБОЛОТНОГО Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого майстер-сержанта

ІВАНОВА Євгена Сергійовича — сержанта

ІВАНЬКОВА Володимира Олександровича — підполковника

ЛАПЧЕНКА Ростислава Олександровича (посмертно) — головного сержанта

МАЗУРА Руслана Григоровича — капітана

МАМОЧКУ Віталія Олексійовича (посмертно) — головного сержанта

САВЧУКА Дмитра Сергійовича — сержанта СТУСА Ярослава Івановича — капітана

ЧАЙКОВСЬКОГО Ярослава Сергійовича (посмертно) — сержанта

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

ГУЛЬЧАКА Сергія Олексійовича — підполковника

ДІТКУНА Назарія Володимировича — капітана

ЖАДАНА Олега Геннадійовича — сержанта

КІБЕЛЯ Олега Ігоровича — майора

КОРНІЄНКА Євгена Сергійовича — молодшого сержанта

СЕМЕНЧЕНКА Миколу Миколайовича — капітана

СМАЛЬКА Сергія Романовича — підполковника

ФІЛАХТОВА Владислава Олександровича — старшого сержанта

ЧЕЛАМБІТКА Володимира Юрійовича — старшого сержанта

ШЕВЧЕНКА Володимира Миколайовича — старшого сержанта

ЯСІНСЬКОГО Ярослава Вікторовича — капітана

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня

БОНДАРЯ Михайла Степановича — підполковника

БУНАКОВА Вадима Петровича — підполковника

ГНАТЮКА Олександра Миколайовича — підполковника

ІВАНОВА Олексія Володимировича — підполковника

КОВБАСНЮКА Василя Васильовича — майора

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

БАГАЦЬКОГО Руслана Олександровича — сержанта

ГЛУЩИКА Андрія Олександровича — лейтенанта

ГОЛОВКА Максима Васильовича — сержанта

ГРОМОВОГО Віталія Миколайовича — сержанта

ДУДКУ Віталія Федоровича — молодшого сержанта

КІРЧЕВА Дениса Михайловича — молодшого сержанта

МИХАЙЛЮЧЕНКА Івана Олексійовича — сержанта

СОЛОДУХУ Вадима Едуардовича — молодшого сержанта

СУРЖИНСЬКОГО Романа Станіславовича — штаб-сержанта

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

РАШЕВСЬКОГО Максима Сергійовича — сержанта.