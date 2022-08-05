РУС
9 039 15

Фиксируется накопление вражеских войск в районе Кривого Рога, - Вилкул

кривой,рог

Украинские военные фиксируют определенное накопление вражеских войск в районе Кривого Рога, но готовы к любому развитию событий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил во время информационного телемарафона.

"Мы видим определенное накопление, военные все отслеживают, мы отслеживаем. У нас построена много эшелонированная глубокая оборона, очень много линий этой обороны, наши войска очень мотивированы, очень высок боевой дух, и мы готовы к любому развитию событий", - сказал он. 

Также Вилкул добавил, что город продолжает принимать вынужденных переселенцев.

"В Кривом Роге постоянно - более 70 тысяч вынужденных переселенцев, нами подготовлено 89 пунктов компактного проживания. Мы оказываем медицинскую, психологическую помощь, за счет городского бюджета обеспечиваем трехразовым питанием. Для тех, кто хочет эвакуироваться дальше, есть эвакуационные поезда", - сказал он. 

Топ комментарии
+3
У Редакторів сьогодні відгул, заголовки пишуть школярі...
показать весь комментарий
05.08.2022 10:17 Ответить
+3
Неможе бути... як так.... Люся Дристовіч (арєстовічь) казала що рашисти "видахнуцца" через 2-3 місяці ще у Березні.....
показать весь комментарий
05.08.2022 10:20 Ответить
+3
Їх навіть немає на Дніпропетровщині, це цензор маячню впоров, а Вілкул каже десь про район Давидова Брода на Херсонщині.
показать весь комментарий
05.08.2022 10:24 Ответить
Вілкул, блджадь, сподіваюсь не в Покровському районі Кривого Рогу? Десь на Довгинцевському хоча б?)
показать весь комментарий
05.08.2022 10:12 Ответить
Чи це цензор так інтерпретував?
показать весь комментарий
05.08.2022 10:14 Ответить
Ближче до Інгулецького
показать весь комментарий
05.08.2022 10:23 Ответить
Я аж на стільці підскочив.
показать весь комментарий
05.08.2022 10:23 Ответить
пізніше той металобрухт не так далеко й возити на переплавку...
показать весь комментарий
05.08.2022 10:18 Ответить
За личени тыжни, можна сказать
показать весь комментарий
05.08.2022 10:44 Ответить
Район Кривого Рогу- це селище Херсонської обл.- Високопілля?
показать весь комментарий
05.08.2022 10:45 Ответить
Мы же в конрнаступ там идем, какое еще скупчення?
показать весь комментарий
05.08.2022 11:15 Ответить
Редактопам по голове постукать
показать весь комментарий
05.08.2022 11:22 Ответить
Вілкул голова військової адміністрації? ....,Ню!Ню!....))))
Ведучий проросійського ОПоБлоку, член політбюро Партіі Регіонів при Януковичі?... Це сюр!
показать весь комментарий
05.08.2022 12:21 Ответить
Та не надо паниковать!!!
Не бойтесь рузьких, не бойтесь БОГа, а бойтесь пацанов с Кривого Рога!!!
показать весь комментарий
05.08.2022 13:46 Ответить
Вже чули: донбас порожняк не гоніт
показать весь комментарий
05.08.2022 14:07 Ответить
 
 