Фиксируется накопление вражеских войск в районе Кривого Рога, - Вилкул

Украинские военные фиксируют определенное накопление вражеских войск в районе Кривого Рога, но готовы к любому развитию событий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил во время информационного телемарафона.

"Мы видим определенное накопление, военные все отслеживают, мы отслеживаем. У нас построена много эшелонированная глубокая оборона, очень много линий этой обороны, наши войска очень мотивированы, очень высок боевой дух, и мы готовы к любому развитию событий", - сказал он.

Также Вилкул добавил, что город продолжает принимать вынужденных переселенцев.

"В Кривом Роге постоянно - более 70 тысяч вынужденных переселенцев, нами подготовлено 89 пунктов компактного проживания. Мы оказываем медицинскую, психологическую помощь, за счет городского бюджета обеспечиваем трехразовым питанием. Для тех, кто хочет эвакуироваться дальше, есть эвакуационные поезда", - сказал он.

