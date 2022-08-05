Фіксується накопичення ворожих військ у районі Кривого Рогу, - Вілкул

Українські військові фіксують певне накопичення ворожих військ у районі Кривого Рогу, проте готові до будь-якого розвитку подій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив під час інформаційного телемарафону.

"Ми бачимо певне накопичення, військові все відстежують, ми відстежуємо. У нас побудована багато ешелонована глибока оборона, дуже багато ліній цієї оборони, наші війська дуже мотивовані, дуже високий бойовий дух, і ми готові до будь-якого розвитку подій", - сказав він.

Також Вілкул додав, що місто продовжує приймати вимушених переселенців.

"У Кривому Розі постійно – більш як 70 тисяч вимушених переселенців, нами підготовлено 89 пунктів компактного проживання. Ми надаємо медичну, психологічну допомогу, за рахунок міського бюджету забезпечуємо триразовим харчуванням. Для, хто хоче евакуюватися далі, є евакуаційні потяги", - сказав він.

