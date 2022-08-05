УКР
Фіксується накопичення ворожих військ у районі Кривого Рогу, - Вілкул

Українські військові фіксують певне накопичення ворожих військ у районі Кривого Рогу, проте готові до будь-якого розвитку подій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив під час інформаційного телемарафону.

"Ми бачимо певне накопичення, військові все відстежують, ми відстежуємо. У нас побудована багато ешелонована глибока оборона, дуже багато ліній цієї оборони, наші війська дуже мотивовані, дуже високий бойовий дух, і ми готові до будь-якого розвитку подій", - сказав він.

Також Вілкул додав, що місто продовжує приймати вимушених переселенців.

"У Кривому Розі постійно – більш як 70 тисяч вимушених переселенців, нами підготовлено 89 пунктів компактного проживання. Ми надаємо медичну, психологічну допомогу, за рахунок міського бюджету забезпечуємо триразовим харчуванням. Для, хто хоче евакуюватися далі, є евакуаційні потяги", - сказав він.

Топ коментарі
+3
У Редакторів сьогодні відгул, заголовки пишуть школярі...
показати весь коментар
05.08.2022 10:17 Відповісти
+3
Неможе бути... як так.... Люся Дристовіч (арєстовічь) казала що рашисти "видахнуцца" через 2-3 місяці ще у Березні.....
показати весь коментар
05.08.2022 10:20 Відповісти
+3
Їх навіть немає на Дніпропетровщині, це цензор маячню впоров, а Вілкул каже десь про район Давидова Брода на Херсонщині.
показати весь коментар
05.08.2022 10:24 Відповісти
Вілкул, блджадь, сподіваюсь не в Покровському районі Кривого Рогу? Десь на Довгинцевському хоча б?)
показати весь коментар
05.08.2022 10:12 Відповісти
Чи це цензор так інтерпретував?
показати весь коментар
05.08.2022 10:14 Відповісти
Ближче до Інгулецького
показати весь коментар
05.08.2022 10:23 Відповісти
Їх навіть немає на Дніпропетровщині, це цензор маячню впоров, а Вілкул каже десь про район Давидова Брода на Херсонщині.
показати весь коментар
05.08.2022 10:24 Відповісти
У Редакторів сьогодні відгул, заголовки пишуть школярі...
показати весь коментар
05.08.2022 10:17 Відповісти
Я аж на стільці підскочив.
показати весь коментар
05.08.2022 10:23 Відповісти
пізніше той металобрухт не так далеко й возити на переплавку...
показати весь коментар
05.08.2022 10:18 Відповісти
Неможе бути... як так.... Люся Дристовіч (арєстовічь) казала що рашисти "видахнуцца" через 2-3 місяці ще у Березні.....
показати весь коментар
05.08.2022 10:20 Відповісти
За личени тыжни, можна сказать
показати весь коментар
05.08.2022 10:44 Відповісти
Район Кривого Рогу- це селище Херсонської обл.- Високопілля?
показати весь коментар
05.08.2022 10:45 Відповісти
Мы же в конрнаступ там идем, какое еще скупчення?
показати весь коментар
05.08.2022 11:15 Відповісти
Редактопам по голове постукать
показати весь коментар
05.08.2022 11:22 Відповісти
Вілкул голова військової адміністрації? ....,Ню!Ню!....))))
Ведучий проросійського ОПоБлоку, член політбюро Партіі Регіонів при Януковичі?... Це сюр!
показати весь коментар
05.08.2022 12:21 Відповісти
Та не надо паниковать!!!
Не бойтесь рузьких, не бойтесь БОГа, а бойтесь пацанов с Кривого Рога!!!
показати весь коментар
05.08.2022 13:46 Відповісти
Вже чули: донбас порожняк не гоніт
показати весь коментар
05.08.2022 14:07 Відповісти
 
 