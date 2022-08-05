В бою с российскими оккупантами погиб полковник Олег Дегтярев

Дегтярев Олег был командиром боевой воинской части, защищающей Украину от российских захватчиков на востоке страны.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"За время военной службы кадровый офицер прошел все звания от лейтенанта до полковника. Смерть встретила героя во время оказания помощи своим подчиненным на самом опасном участке удара противника. Личный состав, находившийся под командованием полковника Дегтярева, всегда отмечал его большое, искреннее сердце и олицетворял его личность, прежде всего, с человечностью.

К каждому военнослужащему Валериевич, так его между собой называли офицеры, имел свой индивидуальный подход. В любых обстоятельствах выслушает. Посоветует. Поможет. Его слушали. Следовали за советом. Когда на территорию части заезжал Валерьевич, сразу становилось оживленней. Все знали – приехал Отец, командир, наставник и большой друг всего большого военного коллектива", – говорится в сообщении.

"Олег Валерьевич всегда будет примером для будущих поколений защитников Украины. Его жизненный путь бесценный вклад в независимость нашей Родины. Свою жизнь он посвятил подготовке и обучению профессиональных военных, которые обязательно отомстят за его смерть! Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким погибшего... ", – добавили в Сухопутных войсках.

