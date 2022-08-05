В бою з російськими окупантами загинув полковник Олег Дегтярьов

Дегтярьов Олег був командиром бойової військової частини, яка боронить Україну від російських загарбників на сході країни.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За час військової служби кадровий офіцер пройшов всі звання від лейтенанта до полковника. Смерть зустріла героя під час надання допомоги своїм підлеглим на найнебезпечнішій ділянці удару противника. Особовий склад, який перебував під командуванням полковника Дегтярьова завжди відзначав його велике, щире серце й уособлював його постать, насамперед, із людяністю.

До кожного військовослужбовця Валерійович, так його поміж собою називали офіцери, мав свій індивідуальний підхід. За будь-яких обставин вислухає. Порадить. Допоможе. Його слухали. Йшли за порадою. Коли на територію частини заїжджав Валерійович, одразу жвавішало. Всі знали - приїхав Батько, командир, наставник і великий друг усього великого військового колективу", - йдеться в повідомленні.

"Олег Валерійович завжди буде прикладом для майбутніх поколінь захисників України. Його життєвий шлях безцінний внесок в незалежність нашої Батьківщини. Своє життя він присвятив підготовці та навчанню професійних військових, які обов’язково помстяться за його смерть! Висловлюємо свої щирі співчуття рідним та близьким загиблого…", - додали в Сухопутних військах.

