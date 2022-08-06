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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты планируют в Мариуполе самосуд над защитниками Украины: монтируют клетки. ФОТО

В помещении филармонии захватчики собирают тюремные клетки для предстоящего "суда" над защитниками Мариуполя.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас на сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки. Диаметр арматуры - 20 мм. Захватчики планируют в сентябре устроить показательный "суд" над защитниками Украины", - говорится в сообщении.

Мэр города Вадим Бойченко просит мировое сообщество, ООН и Красный Крест вмешаться в ситуацию и не допустить нарушения правил обращения с военнопленными.

Смотрите также: На территории разбомбленного завода "Азовсталь" оккупанты устроили концерт. ФОТО

"Мы должны сделать все, чтобы наши защитники вернулись в Украину живыми и не допустить в Мариуполе второй Оленовки", - сказал он.

Оккупанты планируют в Мариуполе самосуд над защитниками Украины: монтируют клетки 01
Оккупанты планируют в Мариуполе самосуд над защитниками Украины: монтируют клетки 02

Автор: 

Мариуполь (5724) оккупация (10187) самосуд (30) Бойченко Вадим (68) военные преступления (1446)


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Топ комментарии
+65
Обосралась современная цивилизация со своими принципами. Выкормили просто какое-то племя из преисподней.
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06.08.2022 14:35
+61
Зеля, это и есть твоя "спецоперация"? Гарантийщик хренов.
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06.08.2022 14:21
+57
***** средневековье какое. это ваще логике поддается? в 21 веке то.
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06.08.2022 14:19
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***** средневековье какое. это ваще логике поддается? в 21 веке то.
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06.08.2022 14:19 Ответить
Обосралась современная цивилизация со своими принципами. Выкормили просто какое-то племя из преисподней.
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06.08.2022 14:35 Ответить
Логике не поддается, як 40 000 000 держава довірила клоуну стати у руля. Я ***** не можу укласти це у свою голову
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06.08.2022 20:59 Ответить
Причому за них голосували і військові,в тому числі і азовці.
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06.08.2022 21:36 Ответить
За него голосовало 73% не от 40 миллионов, а 73% от тех, кто пришел на выборы.
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07.08.2022 07:06 Ответить
А в чому винна цивілізація?
В тому що самі українці не хотіли йти до цивілізації, вибираючи якихось *********, які ближче до Росії.
Тепер питання, хто такий Єрмак?
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07.08.2022 15:30 Ответить
Мер міста Вадим Бойченка просить світову спільноту, ООН та Червоний Хрест втрутитися в ситуацію й не допустити порушення правил поводження з військовополоненими.
_____________________________________
ООН та Червоний Хрест не варто й просити, їм начхати!
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06.08.2022 14:20 Ответить
только хаймарсом ввалить по той филармонии. и не раз.
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06.08.2022 14:22 Ответить
зеленые швали сдали азовцев !
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06.08.2022 14:33 Ответить
А какой у тебя был вариант, сражаться до конца, поосто сложить головы, при полном отсутствии боеприпасов? Жукова на тебя нет..
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06.08.2022 14:46 Ответить
" Жукова на тебя нет.. "
Совкодроч, не лякай тим, чого сам боїшся.
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06.08.2022 15:45 Ответить
Суть в том, что азовцы, не собирались сдаваться в плен (тем более если бы знали, что им устроит рашка).
Они сдались, только потому, что некий клоун им откровенно соврал, сказав что ООН и красный крест дали гарантию. Теперь он устраивает очередной спектакль обвиняя в их в нарушении гарантий... Эти организации ещё те суки, но гарантий они таки не давали, они просто пообещали, что помогут с обменом
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06.08.2022 21:30 Ответить
Червоний Хрест, В ПРИНЦИПІ, нічого не буде вимагати. ООН може прийняти резолюцію Генеральної Асамблеї, на яку немита вчергове заб'є , Рада безпеки ООН нічого не зможе вдіяти, внаслідок того, що немита накладе вето. Єдине - після перемоги, під час трибуналу, позиція ООН буде врахована.
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06.08.2022 16:39 Ответить
Щоб був трибунал треба перемогти росію, увірватися в бункер путіна на уралі, і витягти його на трибунал. Хтось у це вірить? Західні партнери дадуть на це зброю? Нейтралізують ядерний арсенал москалів? Фантазії і не більше.

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07.08.2022 10:19 Ответить
З таким успіхом, може свиснути собі у ***. Червоний ні за кого не заступається по умолчанію, а ООН розбирається з усім - пост-фактум. Так що так, може свиснути, туди, куди пішов російській карабль.
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07.08.2022 03:14 Ответить
Шановна, а можна спитати, чому мер звертається до світової спільноти,
а не до влади?
Може вже дійсно перестають довіряти ОПІ?
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07.08.2022 15:40 Ответить
Зеля, это и есть твоя "спецоперация"? Гарантийщик хренов.
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06.08.2022 14:21 Ответить
ЗЕ-ля, запомни дизайн клетки !!!!

"на часі" ты будеш сидеть точно в такой же !!!!
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06.08.2022 16:47 Ответить
Вчи мову кацапський бик1
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06.08.2022 17:47 Ответить
Пішов у сраку, зелений дуполіз. Так тобі зрозуміло?
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06.08.2022 23:03 Ответить
Кіля. азіров ти?
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07.08.2022 00:31 Ответить
Ердогана чого ***** не запросив до Маріуполя?,цікаво що робив би Ердоган якби курди подібне до турок зробили,переговори?
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06.08.2022 14:24 Ответить
Ну ти зрівняв йух з пальцем . Ердоган лаптєльота лупанув в прикордонні і ніж в спину лапті кричали попизнякали і все порядок
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06.08.2022 15:27 Ответить
Ну и где эта гребанная лягушатница из Эмнисти со своими высерами?
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06.08.2022 14:25 Ответить
Який червоний хрест? Яка оон? Світ виявився абсолютно не готовим до рівня чистого зла,яке являє собою кацапстан. Мало того,ще й спонсорує це зло.🤦
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06.08.2022 14:27 Ответить
Вибрали морального покруча - це красний хрест винен в цьому, чи ООН?
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06.08.2022 23:29 Ответить
******** все еще не поняли, что готовиться к клетке стоит им самим. Но в их головах 16 век, попытки запугать Украинцев, чью Страну они захватили 27 февраля. Создать у Нас чувство беспомощности над происходящим. Но это лишь их дегенеративные фантазии. Конец для них близится, и очень хотелось бы, чтоб клетка скорее схлопнулась. Это однозначно произойдет. Но как же не терпится.
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06.08.2022 14:28 Ответить
..а ведь, походу, Зеленский - соучасник кацапских преступлений по отношению к сдавшимся по его приказу Героям Мариуполя
объясните там Найвэлычнившивому, что он таки-да - попал..
суровые чтения подсунутых, чужих, текстов для вечерних видосиков - так себе, как смягчающие обстоятельства
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06.08.2022 14:35 Ответить
Зеленые твари,чего молчите?Ждете когда и оставшихся Азовцев уничтожат? В поле больших интересов Стамбул?
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06.08.2022 14:38 Ответить
Хлопців здала українска "богообрана" влада. Хто за це відповість?
Зелене ..., Дерьмак, чи істота з обличчям мавпочки?
Гешефтмахерам, звичайно, байдуже за Українсбких Патріотів. А нам?
Дивіться Швеця - він чудово розкрив схему: https://youtu.be/xOJaAgWHQ6g https://youtu.be/xOJaAgWHQ6g

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06.08.2022 14:38 Ответить
Інформаційно-психологічна спецоперація з використанням полонених захисників Маріуполя продовжується у форматі вистави в багатьох актах на сцені з театральними декораціями драматургії середніх віків.
Таке враження, що тут не вистачає ешафоту і ката з важкою сокирою, щоби задум сценаристів і режисерів цього огидного дійства став завершеним.
На щось інше годі було сподіватись, адже весь цей бал Сатани - для остаточного спалення душ податного люду рашистської пітьми.
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06.08.2022 14:39 Ответить
не підказуй тим тваринам
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06.08.2022 16:17 Ответить
совєцкая інквізіція
так воно 70 років і було
ссср тримався тільки на 73% тих яким #какаяразніца
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06.08.2022 14:42 Ответить
Кого вы выбрали 3 года назад ?
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06.08.2022 14:44 Ответить
А чо? "мудрий нАрід" вибрав таке саме, як сам...
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06.08.2022 14:51 Ответить
Вони вибрали чесного Голобородька
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06.08.2022 14:59 Ответить
тому що, як показали СХЕМИ в ніч перед виборам - "Порошенко наживається на війні"
коротко переказую сюжет, хто забув
Порошенко назначив якогось чиновника керувати ОборонПромом, ніякого крімінала в цьому немає, то обов'язок Порошенко - укази з кадрових питань
тот чиновник заоохотив свого сина для стремного бізнесу - воровати з Росії запчастини для нашою совкової техніки, танков та БМП
бізнес налагодили, та відремонтували ТИСЯЧІ танків та БМП, не сотні, а ТИСЯЧІ, що й було показано у рослідуванні СХЕМ
Але, хлопці що налагодили цей бізнес, тобто вивозили крадені з заводов запчастини та ризикували - працювали не безкоштовно, а за поставку запчастин з росії на мільярд гривень - вони заробили собі на 2 (два) BMW
з цього СХЕМИ зробили вивод - що не треба Порошенко, того чиновника та його сина НАГОРОДИТИ орденами Герой України за цю схему, а ... упс... от так поворот ... Порошенко, той чиновник, та його син НАЖИВАЮТЬСЯ на війні !!!! Цікаво як? Один БМВ віддали Порошенко мабуть? Про це у схемах нічого, як до цього бізнесу пов'язаний Порошенко.

Але мільоні, українців прокинулися вранці обурені на Порошенко, того чиновника, його сина, та ті два БМВ - й пішли проголосували за ЗЕленського, якій відразу же наказав конфіскувати крадені з Росії клістрони та завести кримінальну справу за кражу їх з Росії

але бог не фраєр, не тимошка, бачить немножка - і за скоене мільонам довбойобів довелося відповідати кров'ю, нажаль не власною, бо ватні курви відсиджуються по подвалах, а гинуть інші люди
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06.08.2022 15:14 Ответить
за зельця помилково голосували 73 видсотка . мабуть петро дуже игнорував ге+ге та його власника каломойського . тепер важко сприймати 19 рик коли таке горе по всий УКРАИНИ . а ти 73 проц. проливають свою кров так само як ти хто був проти зельця --- зараз треба вид ***** видбитися . потим розберемось хто кому рабинович . а вова зараз ПРЕЗИДЕНТ законнообраний народом
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06.08.2022 18:13 Ответить


"а ти 73 проц. проливають свою кров так само як ти хто був проти зельця"

Не треба видавати бажане за дійсне, тих 73% і на фронті і счеред волонтерів і половини не набереться.

Доречі, мову підучи, помилок стільки, що навіть на двієчника середніх класів не тягнеш,
що дуже схоже на дописи самого звичайного тупого троля.
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06.08.2022 18:25 Ответить
Нехай людина хоч коряво але пише на мові.
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06.08.2022 23:34 Ответить
Це ти вже таке напизтрів що читати гидко . Наче доросла дитина
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06.08.2022 15:33 Ответить
А дивитися на клітки для азовців тобі, скотина не гидко?
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06.08.2022 16:50 Ответить
А тебе яким боком це стосується? Тобі ж ніхто не вказує кого обирати?
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07.08.2022 09:35 Ответить
99% русских думают, что ПУТИНА либо уберут, либо сам здрыснет...и все будет с Европой как прежде, все спишется на тирана Путина...

Ошибочное суждение... А вот и нухуху не спишется на Путина... Ибо каждое преступление русских в Украине все транслируется в ЗАПАДНЫХ СМИ....Каждое злодеяние детально публикуется в 3-4 газетных статьях и по телеку 24Х7 в Европе и Мире... Димонизация русских продвигается полным ходом!!!
Воистину при Петре, русским открылось окно в Европу, при Путине - заколотилось... И это не МЭМ.
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06.08.2022 15:16 Ответить
цілком підтверджую)) тільки маленька поправочка: не ДЕМОНІЗАЦІЯ рускіх, а ВІДКРИТТЯ їхнього справжнього єства, їхньої сутності як такої! так було завжди, ці террористичні і садистські методи використовувались регулярно і систематично принаймні починаючи з 1917 року. раша успадкувала все найгірше від імперіїї і посилила це на кілька порядків.
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06.08.2022 16:29 Ответить
300 лет российской истории по рубке окна в Европу псу под хвост за несколько месяцев!

***** просто гений обсира !
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06.08.2022 16:50 Ответить
Гореть в аду усiм судям.
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06.08.2022 15:31 Ответить
https://telegra.ph/file/04709a9cebc899b8e2f6b.jpg ​​ Заявление Красного креста о том что никаких гарантий для защитников "Азовстали" он не давал и уж точно не гарантировал их обмен, стало ударом под дых для руководителя ГУР МО генерала Буданова. Точнее, проблемы у Буданова начались сразу после трагедии в Еленовке. Проблемы, намного более глубокие чем себе представляет общество. Речь идет о карьере Буданова как таковой.
Буданов своим восхождением обязан удачной женитьбе. Дело в том, что супруга главы ГУР давно дружит с Марией Левченко, персональным секретарем и помощницей Зеленского. Избрание Зеленского президентом Украины привело Левченко в кабинет президента на Банковой, а ее мужа Александра Гогилашвили в зам. министра внутренних дел Авакова. Не забыли и о друзьях семьи. Буданов быстро оказался в ГУР, а когда случился "вагнергейт" и против Офиса президента взбунтовался глава ГУР Бурба, заменили его именно Будановым.
Доверие Буданов оправдал сполна, именно его подчиненные организовали похищение в Молдавии скандально-известного судьи Чауса. Не покачнул позиции Буданова и журналистский скандал, когда выяснилось что Левченко, Гогилашвили и Буданов с супругой проживают в одном доме, арендованном у Вячеслава Стрелковского, личности с многими тайнами.
Российское вторжение позиции Буданова укрепило еще больше. Дело в том, что подразделения ССО и спецназ ГУР были ударной силой обороны Киева. Именно они выполняли наиболее опасные операции и продолжают выполнять их сейчас. Позиции Буданова взлетели до небес. Формально, обеспечивая работу генштаба и МО, по факту ГУР стал обслуживать исключительно Офис президента.
Назначение Буданова главой комитета по вопросам разведки при президенте (взамен одиозного Руслана Демченко) поставило Буданова практически вровень с руководством генштаба. Мы писали уже, в последнее время военные серьезно набрали вес в окружении Зеленского, однако если генералы Залужный и Шаптала держатся "в рамочках", то Буданов взлетел практически вертикально вверх...

И тут - Еленовка.

Сдача в плен защитников "Азовстали" для Офиса Зеленского стала политической ловушкой и ударом по рейтингу. Тезис "героев отдали на растерзание Москве" убивает позиции власти на корню.

Единственным выходом из ситуации был бы максимально скорый обмен пленных. И Зеленский не раз заявлял, что обмен пытаются провести, а занимается организацией обмена... ГУР. Т е, Буданов. Уже после этого в Офисе президента к Буданову возникло много вопросов. Когда же открылось, что Красный крест не давал никаких гарантий...

В том, что защитникам "Азовстали" приказали сдаться в плен под гарантии Красного креста были уверенны в генштабе, в СБУ и в офисе омбудсмена. Очевидно, кто-то их всех ввел в заблуждение. Кто? Догадайтесь.

Думаем понятно почему заявление Красного креста Буданову сильно испортило настроение. Красный крест свое заявление сделал после признания Россией подразделения "Азов" террористической организацией, после чего обменять его бойцов стало вообще невозможно. А тут еще и Красному кресту неймется.
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06.08.2022 15:58 Ответить
Буданова? ви найшли крайнього? не кажу, що він не винен. проте він нічого не зробив такого, що не було би схвалено, затверджено і наказано зробити!
тож питання не тільки його долі і кар'єри, питання долі і кар'єри всього оп разом з п!
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06.08.2022 16:20 Ответить
Буданов справді нічого не зробив для захисту України від агресії, бо проспати наступ 150к рашистів це треба бути хіба працівником шапіто-95, але не ГУР.
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06.08.2022 16:48 Ответить
На Украину разве Буданов напал? Я думал Путин. Хм, оказывается Буданов.
Вон оно как!
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06.08.2022 16:28 Ответить
А Чонгар розмінував Ху*ло? Може здав північ України з мешканцями теж він. коли можна було заздалегідь провести евакуацію і збудувати укріплення? Це робота тупорилих і безвідповідальних Буданових і таких як він "спеціалістів".
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06.08.2022 16:57 Ответить
A шо такое "путин"?
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06.08.2022 19:37 Ответить
Что прицепились до того Красного Креста, вы подумайте кто договаривался о сдаче азовцев,

там такии фамилии как Абрамович и Арахамия и связи, которые ведут выше...
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06.08.2022 16:55 Ответить
@

Нарешті твереза думка.

Стає очевидним, що Буданова готують у козли відпущення по цьому черговому про$бу.
Вибір очевидний: не член "сім'ї" і не має захисту олігархів.

Натомість справжні винуватці залишаються за кадром. Наприклад, хто "крикнул громко из ветвей" про ЕКСТРАКЦІЮ? Well, я не злопам'ятний, але маюдобру пам'ять; це був АРАХАМІЯ.
Далі цю ідею підхопила ціла ОПа і почала тиражувати у СМІ.
Настільки інтенсивно, що частина захисників Маріуполя щиро повірила, що це реально і що влада саме це готує для них.

На УП була стаття одного з виживших вояків, морпіха з 36 бригади.
Він з частиною вояків НЕ ПОВІРИЛИ у запевнення ОПи і не пішли на прорив на з'єдання з азовцями на Азовсталі. Вони розділилися на маленькі групки і через позиції ворога вибралися з оточення і багато днів пішки діставалися до своїх. Не усі дійшли, але все ж біля 50+ героїв не попали і не були знищені у полоні.

Думається, якби арахамівська, нічим реальним не підкріплена фантазія не опанувала мізки решти морпіхів, спасенних було би набагато більше. Що стосується азовців, на Азовсталі в них такої можливості вже не було. Але, думаю, вони тепер теж пожалкували, що не обрали смерть у бою, повіривши брехні членограїв з ОПи.

Зараз ми можемо лише молитися за їхні душі. Але та гадюка в ОПі мусить бути покарана. Суворо і вже.
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06.08.2022 18:27 Ответить
Для мене слово "Екстракція" вперше прозвучало у зверненні Волини - командира морпіхів, які пробились на Азовсталь, до Папи Римського.
Трагедія азовців в тому, що навіть захищати Азовсталь до кінця і померти в бою у них можливсті не було, на відміну від захисників ДАПу, коли їх підло підірвали рашисти, заклавши фугаси під час евакуації тіл своїх.
І справа навіть не у браку *********** і продовольтва, а у позиції значної частини їз побратимів з інших підрозділів і загонів, які вже не мали сил захищати свої позиції.
Всі варіанти часткової здачі в полон з евакуацією цивільних з Азовсталі командування пітьми відкинуло одразу, не припиняючи обстріли і бомбардування Азовсталі.
Тому команда Генштабу ЗСУ про здачу в полон не могла бути проігнорована азовцями, бо це призвело б до справжнього хаосу в лавах захисників Азовсталі, що могло призвести не тільки до воєнної, а до моральної поразки наших воїнів у їх у битві за Маріуполь.
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06.08.2022 19:14 Ответить
Де реакція амністі інтернешнл?
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06.08.2022 16:08 Ответить
а хто очікував від рашистів іншого??? хіба що банда оп! чому не було здійснено, як пропонувалось - вивезення турецькими кораблями на територію Турції??? слабо було? треба було кинути беззбройних в клітку з голодними кровожерними москалями???
сподіваюсь, народ цього ніколи не забуде і ніколи не пробачить, незалежно від того, як закінчиться (і чи закінчиться?) війна. бо якщо у зе є ще хоть краплина мозку, він має розуміти це, і тоді не в його інтересах закінчувати війну. і це найбільш печально
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06.08.2022 16:16 Ответить
АРАХАМИЮ на Гиляку !!
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06.08.2022 23:42 Ответить
якого фуя зєлені соплі жуем - аналогічне із кацапськими вбивцями - вирок смерта і тоді потргуемся....
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06.08.2022 16:25 Ответить
До-куя , у нас предательств, увы.
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06.08.2022 16:28 Ответить
Судячи по відосикам ********** себе добре почуває, видно, що ранковий туалет і протягом решти дня теж нормальний, має виспаний вигляд, сита пика,. Лєнка вже ввійшла в смак, відчувє себе нарешті Першою Скумбрією по 8грн. , фоткається, дає сопливі інтерв'ю, ніби пережила голод, окупацію, евакуацію.
У них все чудово, війна все спише, а хто огризається, того прикриють, закриють, не пустять просто в Україну, а хто сам звернеться з привабливими пропозиціями, тому знімуть санкції, подарують паспорт і навіть лист в англійський суд нашкрябають за зовсім "не дорого". Хто ризикне ввімкнути бенямарафон, то потрапляє в інший світ, перемоги, регіт, висміювання опонентів, маячня Арестовича, буденно-вульгарні виступи шапіто-95., бо для наріду ніц не жаль бюджетних грошей., головне дивіться постійно і нікого більше не слухайте.
Тому проблему азовців він вже "переріс", бо їх відразу списали, а наївні громадяни щось собі напридумують. Вони для влади інформаційно мертві, рашисти просто зроблять брудну роботу. а Зеля їх в якомусь відосику оголосить героями і зітхне з полегшенням промовляючи "фу, пронесло".
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06.08.2022 16:44 Ответить
А що їм ? Грошей у них не мало. І в закордонних банках. Нерухомості також. У Києві живуть в бункерах, які захищають їх від ракет.
Судячи з того що вона не знає цін на продукти - продукти їм купує прислуга....Багато дальше можна продовжувати.........Це при тому що більшість пенсіонерів получає пенсію 2.000 гривень.
З цих 2.000 гривень потрібно було заплатити 3.000 гривень за опалення і інші ком.послуги. Це до війни....Зараз же взагалі повний піпєц буде.
Вони вшановують ГОЛОДОМОР, який були влаштували українцям кацапи в 30-х роках.
І при цьому самі влаштували голодомор в теперішній час, ще до війни.....
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06.08.2022 19:13 Ответить
ЭРДОГАН - АРАХАМИЯ - АБРАМОВИЧ / КТО ПРЕДАЛ АЗОВЦЕВ

https://www.youtube.com/watch?v=xOJaAgWHQ6g

Посмотрите, не поленитесь.
Может у вас, наконец, наступит просветление в уму
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06.08.2022 17:01 Ответить
нехай мені тепер хтось скаже про світовий порядок, права людини, міжнар. організації ітд.В наш дім приходять , вбивають а захисників судять як злочинців і весь йо..баний світ на це дивиться, щей су..ка в владі одна шушара з панелі якій всерівно на страждання.
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06.08.2022 17:03 Ответить
НЕ "щей су..ка в владі" , а по -перше у владі.
Віддавав азовців не "світ" у першу чергу, а наше керівництво
Світ був десь далі, а ці беспосередньо керували.

Гріх казати, але краще б хлопці загинули на Азовсталі, не приниженими і не знаючи, що їх здали і зрадили "свої"....
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06.08.2022 17:12 Ответить
"Гріх казати, але краще б хлопці загинули на Азовсталі"
Хто тобі дав право розпоряджатися їхніми життями ?? Це був вибір хлопців і не твоє діло цей вибір обговорювати, цинічно розповідаючи що було б краще.
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07.08.2022 06:28 Ответить
Те , кто сдал азовцев должны быть жестко наказаны!

Ибо ВСУ потеряет доверие к верхушке власти!
Кого-то из них могут также сдать

Власть должна объясниться. Не в видосиках, а перед всей Украиной.
Только они знают, что они натворили
Почему молчат???!
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06.08.2022 17:06 Ответить
С чего бы это власть должна объясняться ? Никогда такого не было. И сейчас народ схавает.
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06.08.2022 19:14 Ответить
Русня во всей красе! Дикость…просто дикость ..
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06.08.2022 17:18 Ответить
Якщо країни НАТО не будуть тягнуть кота за яйця ,а терміново допоможуть високоточною зброєю то ситуація зміниться на краще ,якщо ні то нас ждуть тяжкі часи !
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06.08.2022 19:15 Ответить
Так може ми зобов'язані зробити аналогічне над пілотами рф та рештою?

Пойміть нарешті що ви імбецили і не діючи симетрично ви програєте.
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06.08.2022 19:26 Ответить
Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя.
Украине не нужно самой становится монстром борясь с монстрами. Украина должна придерживаться правилам морали! А ответ должен быть правильный - это нужно добиться признания России страной террористом! Тогда РФ получит такие санкции, которые ослабят монстра и правила не будут нарушены.
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07.08.2022 04:51 Ответить
Звірі якісь! І Зеля ще хоче заглядати їм в очі! Тьху...
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06.08.2022 22:30 Ответить
Клята русня! Горіть у пеклі!
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07.08.2022 00:49 Ответить
ЗАРАЗ БУДЕ ГНУСАВО ПЕРДІТИ ЩО ЦЕ НЕ ВІН, ЙОГО ПРОСТО ПІДМАНУЛИ
Як що його поведуть розтрілювати, я нічого проти не скажу.


https://tsn.ua/ato/evakuaciya-z-azovstali-zelenskiy-zayaviv-scho-misiya-trivaye-2064607.html
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07.08.2022 01:28 Ответить
Может стоит такую же показуху устроить над несколькими сотними русских пленных. Предварительно обратившись к их родственникам. Типа остановите это со своейстороны и мы остаеовим со своей.
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07.08.2022 02:23 Ответить
А хто монтує ті клітки, хто працює в тому театрі? То все російські військові- чи "житєлі Маріуполя"? 'їх під дулами автоматів змушують це робити?
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07.08.2022 03:59 Ответить
Кремлебот детектед!
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07.08.2022 04:47 Ответить
Россия творит все зло и не признает никаких правил и в том числе моральных правил. А Украина не может творить все, что только можно и ограничена правилами. И США не признало Россию страной террористом. Блинкену вообще насрать на Украину, он в Филиппинах и где попало и про Украину даже не вспоминает. Зло поощряет, хотя мог сделать так, чтобы РФ была признана страной террористом. Никакой справедливости нет!
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07.08.2022 04:46 Ответить
Це все спланували разом - путін, кремлівський агент - єрмак, кремлівський агент - буданов, та їх шістка - зеленський. Зрозуміло. що путін у цій компанії - головний.
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07.08.2022 08:29 Ответить
паРашці НЕМАЄ віри після Іловайська.
Зє-пізденту НЕМАЄ віри після загибелі сержанта Журавля (Яріка).
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07.08.2022 09:01 Ответить
Оруэлл был прозорливым писателем, когда писал о двухминутках ненависти, "ежедневные занятия, в течение которых члены https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F внешней партии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%C2%AB1984%C2%BB) Океании должны смотреть фильм, изображающий врагов партии (особенно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD Эммануэля Голдстейна и его последователей) и выражать свою ненависть к нему и к принципам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F демократии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2-2 [2] "
Всё повторяется точь-в-точь, как в романе-антиутопии "1984".
Людей, убитых кремлевской (совковой) пропагандой, вводят в экстаз ненависти и превращают в зомби.
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07.08.2022 09:17 Ответить
Оккупанты думают что для азовцев, а на самом деле для выездного международного трибунала над рабссейскими военными преступниками.
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07.08.2022 11:14 Ответить
Все було зрозуміло з зе,коли воно кричало:ми сделалі іх!Зрозуміло було все з будановим і розвідкою,коли вилізла грузиняка,інша грузиняка в кедах влізла типу в мафію і нищить Україну,Якщо Білецький не може знайти вихід,потрібно бомбити бєлгород,Нас знищують,особливо патріотів,таке враження,що вони з х..йлом за одно.Слава ЗСУ!
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07.08.2022 11:53 Ответить
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07.08.2022 13:09 Ответить
 
 