На территории разбомбленного завода "Азовсталь" оккупанты устроили концерт. ФОТО
Оккупационные власти организовали рок-концерт на руинах завода.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, местные коллаборанты вместе с оккупантами решили устроить концерт на Азовстали. Перед собравшимися выступал русский гитарист-волонтер.
"Хотя назвать рок-концертом нытье одинокого гитариста назвать сложно, однако мерзости картины это не отменяет. Государственные волонтеры оккупантов - для оккупантов. Хорошо, что без гражданско-принудительных зрителей. Для полной картины осталось дождаться спектакля в разрушенном Драматическом театре и круг циничной бесчеловечности можно считать замкнутым", - подчеркнул Андрющенко.
5 серпня - один із кількох днів у році, коли ми вшановуємо пам'ять жертв сталінського Великого терору 1937-1938 років. Саме 5 серпня 1937 вступила в дію постанова Політбюро ЦК ВКП(б) «Про антирадянські елементи», яка дала поштовх наймасовішим політичним репресіям сталінського режиму.
5 серпня пам'ятні заходи, зокрема, відбувалися в урочищі Сандармох. У цьому лісовому урочищі поблизу карельського містечка Медвеж'єгорськ сталінський режим здійснив одну з масових страт політичних в'язнів. За трохи більш як тиждень у жовтні-листопаді 1937 року на спеціальному полігоні розстріляли понад тисячу людей, переважно в'язнів Соловецького концтабору. Для України це місце по-особливому символічне, тому що тут були вбиті ті, кого зараз називають українським «Розстріляним відродженням» - талановиті митці, письменники, режисери, науковці, діячі культури…
Навіть будучи за «Залізною завісою» й упокоривши значну частину суспільства лещатами тоталітаризму, радянська влада довгий час приховувала розстріл в'язнів так званого першого соловецького етапу. Розповсюджувались версії, що вони чи то були потоплені, чи то потонули самі в Білому морі.
Ставлення до пам'яті про жертв Великого терору в Російській Федерації стало маркером повторного сповзання цієї країни у тоталітаризм.
У 1997 році активісти карельського та петербурзького осередків правозахисної організації «Меморіал» Юрій Дмітрієв, Ірина Фліге та Веніамін Іофе провели експедицію в карельських лісах, в ході якої виявили 236 братських могил. Експедиція довела, що в'язні Соловків були вбиті пострілами в потилицю. А кропітка робота зі встановлення імен жертв на основі архівних даних, до якої долучилися й українські історики, встановила долі багатьох видатних українських діячів, як от Валер'ян Підмогильний, Микола Яловий, Валер'ян Поліщук, Микола Лозинський, Лесь Курбас, Микола Зеров, Антон Крушельницький та багато-багато інших. Але також - долі та імена людей, які не мали стосунку до культурної чи публічної діяльності й жили своїм звичним життям - як от товарознавець з Луганська Генріх Кремзер, колгоспник з Запоріжчини Йосип Балаш, київський залізничний інженер Олександр Біленький чи одеська продавчиня Валентина Розенфельд - аж поки радянський тоталітарний режим злочинно та, на жаль, на довгі роки безкарно не позбавив їх життя.
Дослідження істориків встановило й катів жертв Сандармоху - капітан держбезпеки Михайло Матвєєв та його помічник, молодший лейтенант держбезпеки Георгій Алафер. Більшість убивств вони здійснили власноруч з револьверів. За це начальство нагородило їх цінними подарунками та путівками в санаторій. Обидва кати спокійно вийшли на пенсію після Другої світової війни та померли у 1970-х. Мали державні нагороди та високі військові звання.
Перші вшанування жертв у Сандармосі відбулись восени 1997 року. Тоді українські дисиденти Євген Сверстюк, Іван Драч, Лариса й Тетяна Крушельницькі спільно з правозахисниками «Меморіалу» відвідали могили та встановили дерев'яний хрест. Уже за рік відбулось масштабне вшанування з першими православними та католицькими панахидами і встановленням кам'яного козацького хреста.
Однак, з приходом путінського режиму «матвєєви» й «алафери» - знову в пошані, а за пам'ять про злочини сталінського тоталітаризму переслідують. Юрій Дмітрієв, який відкрив правду про злочини у Сандармосі, став однією з жертв путінського режиму. Звинувативши 64-річного краєзнавця та правозахисника в гидких та не підтверджених злочинах, російська влада ув'язнила Дмітрієва на 13 років у колонії суворого режиму. Чекісти одного покоління покривають злочини чекістів попереднього покоління за мовчазного потурання частини російських публічних інтелектуалів. Тому що правдива історія та пам'ять небезпечні не тільки для тоталітаризму, а й для імперських амбіцій. https://t.me/********/553
То хто тут дурню пише?
Отих каців, катів людських.
було б непогано оприлюднювати дані на такого роду діячів, не не просто - десь-якісь
може б їх тихесенько потім до кабздона відправляли вчитись вокалу
На крові і кістках концерт
Але Бог все бачить.....
Покажите мне такое дерьмо...
Где блаженствует быдло...
Где назад...означает вперёд
И наборот..Но не предан земле тиран
Объявивший войну стране.....
Про чЛенина Тальков попал в точку...
Вечная память чуваку...
Ванька ехал на машине
Весь размазанный по шине...
Косточки в ряд и звёздочки в ряд
Танк переехал орков отряд...
и хари все, как на подбор, тупые, без тени интеллекта...
на красной площаді в масквє лежить мумія главного андрофага
і там же вони марширують і концерти влаштовують