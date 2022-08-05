На территории разбомбленного завода "Азовсталь" оккупанты устроили концерт. ФОТО

Оккупационные власти организовали рок-концерт на руинах завода.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, местные коллаборанты вместе с оккупантами решили устроить концерт на Азовстали. Перед собравшимися выступал русский гитарист-волонтер.

"Хотя назвать рок-концертом нытье одинокого гитариста назвать сложно, однако мерзости картины это не отменяет. Государственные волонтеры оккупантов - для оккупантов. Хорошо, что без гражданско-принудительных зрителей. Для полной картины осталось дождаться спектакля в разрушенном Драматическом театре и круг циничной бесчеловечности можно считать замкнутым", - подчеркнул Андрющенко.

