РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5145 посетителей онлайн
Новости Фото Российская агрессия
27 311 51

На территории разбомбленного завода "Азовсталь" оккупанты устроили концерт. ФОТО

маріуполь

Оккупационные власти организовали рок-концерт на руинах завода.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, местные коллаборанты вместе с оккупантами решили устроить концерт на Азовстали. Перед собравшимися выступал русский гитарист-волонтер.

"Хотя назвать рок-концертом нытье одинокого гитариста назвать сложно, однако мерзости картины это не отменяет. Государственные волонтеры оккупантов - для оккупантов. Хорошо, что без гражданско-принудительных зрителей. Для полной картины осталось дождаться спектакля в разрушенном Драматическом театре и круг циничной бесчеловечности можно считать замкнутым", - подчеркнул Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Новой Каховке раздался мощный взрыв

На территории разбомбленного завода Азовсталь оккупанты устроили концерт 01

Мариуполь (5742) Азовсталь (380) Андрющенко Петр (593)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+37
Где Химарс? Почему не выступал?
показать весь комментарий
05.08.2022 15:35 Ответить
+28
шкода, що без бавовни
показать весь комментарий
05.08.2022 15:33 Ответить
+25
Моральные мутанты в абсолюте.
показать весь комментарий
05.08.2022 15:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шкода, що без бавовни
показать весь комментарий
05.08.2022 15:33 Ответить
Моральные мутанты в абсолюте.
показать весь комментарий
05.08.2022 15:34 Ответить
Сьогодні - Міжнародний день пам'яті жертв сталінського терору. І цей глум адресно спрямований...

5 серпня - один із кількох днів у році, коли ми вшановуємо пам'ять жертв сталінського Великого терору 1937-1938 років. Саме 5 серпня 1937 вступила в дію постанова Політбюро ЦК ВКП(б) «Про антирадянські елементи», яка дала поштовх наймасовішим політичним репресіям сталінського режиму.

5 серпня пам'ятні заходи, зокрема, відбувалися в урочищі Сандармох. У цьому лісовому урочищі поблизу карельського містечка Медвеж'єгорськ сталінський режим здійснив одну з масових страт політичних в'язнів. За трохи більш як тиждень у жовтні-листопаді 1937 року на спеціальному полігоні розстріляли понад тисячу людей, переважно в'язнів Соловецького концтабору. Для України це місце по-особливому символічне, тому що тут були вбиті ті, кого зараз називають українським «Розстріляним відродженням» - талановиті митці, письменники, режисери, науковці, діячі культури…

Навіть будучи за «Залізною завісою» й упокоривши значну частину суспільства лещатами тоталітаризму, радянська влада довгий час приховувала розстріл в'язнів так званого першого соловецького етапу. Розповсюджувались версії, що вони чи то були потоплені, чи то потонули самі в Білому морі.

Ставлення до пам'яті про жертв Великого терору в Російській Федерації стало маркером повторного сповзання цієї країни у тоталітаризм.

У 1997 році активісти карельського та петербурзького осередків правозахисної організації «Меморіал» Юрій Дмітрієв, Ірина Фліге та Веніамін Іофе провели експедицію в карельських лісах, в ході якої виявили 236 братських могил. Експедиція довела, що в'язні Соловків були вбиті пострілами в потилицю. А кропітка робота зі встановлення імен жертв на основі архівних даних, до якої долучилися й українські історики, встановила долі багатьох видатних українських діячів, як от Валер'ян Підмогильний, Микола Яловий, Валер'ян Поліщук, Микола Лозинський, Лесь Курбас, Микола Зеров, Антон Крушельницький та багато-багато інших. Але також - долі та імена людей, які не мали стосунку до культурної чи публічної діяльності й жили своїм звичним життям - як от товарознавець з Луганська Генріх Кремзер, колгоспник з Запоріжчини Йосип Балаш, київський залізничний інженер Олександр Біленький чи одеська продавчиня Валентина Розенфельд - аж поки радянський тоталітарний режим злочинно та, на жаль, на довгі роки безкарно не позбавив їх життя.

Дослідження істориків встановило й катів жертв Сандармоху - капітан держбезпеки Михайло Матвєєв та його помічник, молодший лейтенант держбезпеки Георгій Алафер. Більшість убивств вони здійснили власноруч з револьверів. За це начальство нагородило їх цінними подарунками та путівками в санаторій. Обидва кати спокійно вийшли на пенсію після Другої світової війни та померли у 1970-х. Мали державні нагороди та високі військові звання.

Перші вшанування жертв у Сандармосі відбулись восени 1997 року. Тоді українські дисиденти Євген Сверстюк, Іван Драч, Лариса й Тетяна Крушельницькі спільно з правозахисниками «Меморіалу» відвідали могили та встановили дерев'яний хрест. Уже за рік відбулось масштабне вшанування з першими православними та католицькими панахидами і встановленням кам'яного козацького хреста.

Однак, з приходом путінського режиму «матвєєви» й «алафери» - знову в пошані, а за пам'ять про злочини сталінського тоталітаризму переслідують. Юрій Дмітрієв, який відкрив правду про злочини у Сандармосі, став однією з жертв путінського режиму. Звинувативши 64-річного краєзнавця та правозахисника в гидких та не підтверджених злочинах, російська влада ув'язнила Дмітрієва на 13 років у колонії суворого режиму. Чекісти одного покоління покривають злочини чекістів попереднього покоління за мовчазного потурання частини російських публічних інтелектуалів. Тому що правдива історія та пам'ять небезпечні не тільки для тоталітаризму, а й для імперських амбіцій. https://t.me/********/553
показать весь комментарий
05.08.2022 16:01 Ответить
Пір воврємя чуми...
показать весь комментарий
05.08.2022 15:34 Ответить
Пляски на трупах. Буквально.
показать весь комментарий
05.08.2022 18:09 Ответить
Вибачаюсь, а Кобзона запросили?
показать весь комментарий
05.08.2022 15:35 Ответить
не, только 95 квартал.
показать весь комментарий
05.08.2022 15:48 Ответить
Где Химарс? Почему не выступал?
показать весь комментарий
05.08.2022 15:35 Ответить
Шта? Хімарс для того і потрібен, щоб нищити русню пачками, щоб вони даже в себе в тилу не відчували безпеку.
показать весь комментарий
05.08.2022 19:26 Ответить
Пара сотень бруднодупих жмурів не коштують однієї ракети за 100 тис. баксів? Треба втратити кілька десятків нашіх бійців, щоб їх зажмурити?
То хто тут дурню пише?
показать весь комментарий
07.08.2022 10:42 Ответить
Даже кабздон отказался от такого приглашения, концерт на костях.
показать весь комментарий
05.08.2022 15:35 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2022 15:36 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2022 16:18 Ответить
Жаль что не прилетело туда нечего, тупо овощи сидят 200е
показать весь комментарий
05.08.2022 15:36 Ответить
А ****** у нас нечем по тому сборищу орков?
показать весь комментарий
05.08.2022 15:36 Ответить
Химарсу на один зубок.
показать весь комментарий
05.08.2022 15:40 Ответить
Коли цим ********* заспіває Кобзон тоді концертом буду задоволений
показать весь комментарий
05.08.2022 15:36 Ответить
Бодай кати б їх постинали,
Отих каців, катів людських.
показать весь комментарий
05.08.2022 15:39 Ответить
я не закликаю до насильства..але

було б непогано оприлюднювати дані на такого роду діячів, не не просто - десь-якісь

може б їх тихесенько потім до кабздона відправляли вчитись вокалу
показать весь комментарий
05.08.2022 15:39 Ответить
Нация выстранных. Они даже их матерям не нужны!
показать весь комментарий
05.08.2022 15:42 Ответить
Без бомбического выступления Химарса, концерт - унылое говно.
показать весь комментарий
05.08.2022 15:44 Ответить
Честно говоря, все это выглядит очень жалко... И от того не стоит внимания. Показательно, что нет хотя бы одного "видного рок представителя", а значит рашисты сами осознают бессмысленность сего действа. Цель, пожалуй, картинка для своей быдлоты ну и породить чувство бессилия над происходящим у Украинцев. Первая цель нам не интересна, они уже считают, что мы детей едим, а вторая после 24 февраля уже недостижима (рашистская ******* этого просто так и не поняла).
показать весь комментарий
05.08.2022 15:46 Ответить
Концерт на цвинтарі.
показать весь комментарий
05.08.2022 15:46 Ответить
аншлаг. а что давали!?
показать весь комментарий
05.08.2022 15:48 Ответить
Долбае--ы!!!
показать весь комментарий
05.08.2022 15:49 Ответить
Хіба таке вперше? Згадайте Пальміру.
показать весь комментарий
05.08.2022 15:52 Ответить
Владимирский централ не спели..☠️..певец этого говна давно убит...
показать весь комментарий
05.08.2022 15:52 Ответить
Вчергове переконуюсь,що кацапи не люди,а біологічне сміття.
показать весь комментарий
05.08.2022 15:53 Ответить
Что наша разведка провтыкала такое событие? Не могли орков оптом накрыть химарсами и точками У?
показать весь комментарий
05.08.2022 15:57 Ответить
Гидота

На крові і кістках концерт

Але Бог все бачить.....
показать весь комментарий
05.08.2022 15:57 Ответить
мне кажется, что он уже ничого не бачить
показать весь комментарий
05.08.2022 16:03 Ответить
Крысам Мавзолейейным надо 24/7 петь хором песню Талькова...
Покажите мне такое дерьмо...
Где блаженствует быдло...
Где назад...означает вперёд

И наборот..Но не предан земле тиран

Объявивший войну стране.....

Про чЛенина Тальков попал в точку...
Вечная память чуваку...
показать весь комментарий
05.08.2022 16:00 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2022 16:05 Ответить
Как это цензорята ваш комент еще не снести. Наверное только потому, что их программы текст на картинках плохо идентифицируется...
показать весь комментарий
05.08.2022 17:19 Ответить
цензор раскучерявился. герой здесь петя сваливший подальше
показать весь комментарий
06.08.2022 14:36 Ответить
як би приліт ракети HIMARS оживив цю унилу картину та додав драйву *********...
показать весь комментарий
05.08.2022 16:12 Ответить
Ну да куда там Осборну, Блэкмору, Элтону Джону и прочим Стингам до этого задрота с гитарой. И исполнитель гуано и публика уровня посетителей генделика .
показать весь комментарий
05.08.2022 16:15 Ответить
Возле Севастополя уничтожен российский корабль проекта 22160 типа "Василий Быков". Около 20 моряков пропали без вести. Предположительно удар нанесен противокорабельной ракетой HARPOON / https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Украина https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC?src=hashtag_click #Крым
показать весь комментарий
05.08.2022 16:15 Ответить
Наверное пел частушки:

Ванька ехал на машине
Весь размазанный по шине...

Косточки в ряд и звёздочки в ряд
Танк переехал орков отряд...
показать весь комментарий
05.08.2022 16:22 Ответить


и хари все, как на подбор, тупые, без тени интеллекта...
показать весь комментарий
05.08.2022 16:23 Ответить
Интеллект на рабSee бабы не рожают с 13 века. ...
показать весь комментарий
05.08.2022 16:30 Ответить
А коБЗДОн пєсТні пЄл? Єслі нєбилА кАБЗДОна то єто нє кАнцьєрт...
показать весь комментарий
05.08.2022 16:43 Ответить
в андрофагів традиції такі
на красной площаді в масквє лежить мумія главного андрофага
і там же вони марширують і концерти влаштовують
показать весь комментарий
05.08.2022 16:53 Ответить
главное не поеазывать киму арестовичу зеленскому и другим кардиналам
показать весь комментарий
05.08.2022 16:56 Ответить
Певно стоїть ціль, не встигнути відвоювати території до зими, що потім взагалі унеможливити факт захвату. Зрештою вирішувати не нам.
показать весь комментарий
05.08.2022 17:13 Ответить
Сатанисты лапотные.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:12 Ответить
******** не ********.
показать весь комментарий
07.08.2022 16:21 Ответить
Цинічні виродки
показать весь комментарий
07.08.2022 16:52 Ответить
 
 