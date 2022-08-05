РУС
Новости Российская агрессия
В Новой Каховке раздался мощный взрыв

В Херсонской области горят вражеские склады, оккупанты ищут партизан, сообщающих об их позициях.

Об этом сообщили на странице Управления стратегических коммуникаций, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что есть "прямое попадание в очередной склад "гуманитарки" оккупантов. Россияне начали проверять местных граждан, ища тех, кто предоставляет информацию о складах.

Ранее сообщалось, что на Херсонском направлении морские пехотинцы стойко и мужественно противостоят российским оккупантам. За прошедшие сутки нашим воинам удалось сдержать вражеское наступление на закрепленном участке фронта и тем самым сорвать планы противника.

Читайте также: В Новой Каховке находится больше российской военной техники, чем в Херсоне, - мэр Коваленко

Новая Каховка (155) ВСУ (6865) Херсонская область (5133)
Топ комментарии
+28
Так держать! Пусть эти рашистские ссуки даже срут, оглядываясь, нет ли рядом партизан.
05.08.2022 14:13 Ответить
+23
05.08.2022 14:15 Ответить
+19
та вы шо?... маладцы !!!
05.08.2022 14:15 Ответить
Сєлітра з Бавовною-солодка парочка...
05.08.2022 14:13 Ответить
Так держать! Пусть эти рашистские ссуки даже срут, оглядываясь, нет ли рядом партизан.
05.08.2022 14:13 Ответить
Мнє свєрху видно всьо, ти так і знай...
Телескоп Джон Хаббл.
05.08.2022 14:14 Ответить
05.08.2022 14:15 Ответить
Супер ! 😂

.
05.08.2022 16:41 Ответить
та вы шо?... маладцы !!!
05.08.2022 14:15 Ответить
Шукайте свинособаки вітер в полі,він повіяв з Холодного Яру...
05.08.2022 14:18 Ответить
Тобто, из Забалки?
05.08.2022 14:21 Ответить
Із Кізомису блд
05.08.2022 14:46 Ответить
15 км?
05.08.2022 17:07 Ответить
Ахтунг! Партізанен!))
05.08.2022 14:21 Ответить
Гарно горять і гарно димлять , приємно бачити і відчувати , як орки палають
05.08.2022 14:37 Ответить
кацапи-воякиминулих століть, усі партизани цього століття - у космосі, на супутниках..
05.08.2022 14:53 Ответить
Германия доставила в Ук💪раину орудия круче Гимарсов...злые языки кажуть что это капздец крысам путлера...
05.08.2022 15:00 Ответить
Какие это орудия у немцев покруче Хаймерсов?
05.08.2022 16:39 Ответить
Вєлічіє попердолілось.
05.08.2022 15:06 Ответить
"На Херсонсом направлении нашим воинам удалось сдержать вражеское наступление на закрепленном участке фронта"- ?! Зеля отменил свой приказ "Об освобождении Херсона"?
05.08.2022 15:22 Ответить
А ти йному дозвiл на це не давав? Як же ж так? Може довго спиш?
05.08.2022 16:28 Ответить
это не взрыв а отрицательный хлопок - это местные неоватники из дивизии ватная голова курят не в тех местах
05.08.2022 17:11 Ответить
гуси бойові проводять аеророзвідку і дають інфо про склади
05.08.2022 19:26 Ответить
 
 