В Новой Каховке раздался мощный взрыв
В Херсонской области горят вражеские склады, оккупанты ищут партизан, сообщающих об их позициях.
Об этом сообщили на странице Управления стратегических коммуникаций, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что есть "прямое попадание в очередной склад "гуманитарки" оккупантов. Россияне начали проверять местных граждан, ища тех, кто предоставляет информацию о складах.
Ранее сообщалось, что на Херсонском направлении морские пехотинцы стойко и мужественно противостоят российским оккупантам. За прошедшие сутки нашим воинам удалось сдержать вражеское наступление на закрепленном участке фронта и тем самым сорвать планы противника.
