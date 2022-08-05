В Новой Каховке раздался мощный взрыв

В Херсонской области горят вражеские склады, оккупанты ищут партизан, сообщающих об их позициях.

Об этом сообщили на странице Управления стратегических коммуникаций, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что есть "прямое попадание в очередной склад "гуманитарки" оккупантов. Россияне начали проверять местных граждан, ища тех, кто предоставляет информацию о складах.

Ранее сообщалось, что на Херсонском направлении морские пехотинцы стойко и мужественно противостоят российским оккупантам. За прошедшие сутки нашим воинам удалось сдержать вражеское наступление на закрепленном участке фронта и тем самым сорвать планы противника.

