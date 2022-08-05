УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10984 відвідувача онлайн
Новини Російська агресія
34 576 21

У Новій Каховці пролунав потужний вибух

каховка

На Херсонщині горять ворожі склади, окупанти шукають партизанів, що повідомляють про їхні позиції.

Про це повідомили на сторінці Управління стратегічних комунікацій, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що є "пряме влучання в черговий склад "гуманітарки" окупантів. Росіяни почали перевіряти місцевих громадян, шукаючи тих, хто надає інформацію про склади.

Читайте також: У Новій Каховці розташовано більше російської військової техніки, ніж у Херсоні, - мер Коваленко

Раніше повідомлялося, що на Херсонському напрямку морські піхотинці стійко та мужньо протистоять російським окупантам. Минулої доби нашим воїнам вдалося стримати ворожий наступ на закріпленій ділянці фронту і тим самим зірвати плани противника.

Нова Каховка (181) ЗСУ (7863) Херсонська область (6129)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Так держать! Пусть эти рашистские ссуки даже срут, оглядываясь, нет ли рядом партизан.
показати весь коментар
05.08.2022 14:13 Відповісти
+23
показати весь коментар
05.08.2022 14:15 Відповісти
+19
та вы шо?... маладцы !!!
показати весь коментар
05.08.2022 14:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сєлітра з Бавовною-солодка парочка...
показати весь коментар
05.08.2022 14:13 Відповісти
Так держать! Пусть эти рашистские ссуки даже срут, оглядываясь, нет ли рядом партизан.
показати весь коментар
05.08.2022 14:13 Відповісти
Мнє свєрху видно всьо, ти так і знай...
Телескоп Джон Хаббл.
показати весь коментар
05.08.2022 14:14 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 14:15 Відповісти
Супер ! 😂

.
показати весь коментар
05.08.2022 16:41 Відповісти
та вы шо?... маладцы !!!
показати весь коментар
05.08.2022 14:15 Відповісти
Шукайте свинособаки вітер в полі,він повіяв з Холодного Яру...
показати весь коментар
05.08.2022 14:18 Відповісти
Тобто, из Забалки?
показати весь коментар
05.08.2022 14:21 Відповісти
Із Кізомису блд
показати весь коментар
05.08.2022 14:46 Відповісти
15 км?
показати весь коментар
05.08.2022 17:07 Відповісти
Ахтунг! Партізанен!))
показати весь коментар
05.08.2022 14:21 Відповісти
Гарно горять і гарно димлять , приємно бачити і відчувати , як орки палають
показати весь коментар
05.08.2022 14:37 Відповісти
кацапи-воякиминулих століть, усі партизани цього століття - у космосі, на супутниках..
показати весь коментар
05.08.2022 14:53 Відповісти
Германия доставила в Ук💪раину орудия круче Гимарсов...злые языки кажуть что это капздец крысам путлера...
показати весь коментар
05.08.2022 15:00 Відповісти
Какие это орудия у немцев покруче Хаймерсов?
показати весь коментар
05.08.2022 16:39 Відповісти
Вєлічіє попердолілось.
показати весь коментар
05.08.2022 15:06 Відповісти
"На Херсонсом направлении нашим воинам удалось сдержать вражеское наступление на закрепленном участке фронта"- ?! Зеля отменил свой приказ "Об освобождении Херсона"?
показати весь коментар
05.08.2022 15:22 Відповісти
А ти йному дозвiл на це не давав? Як же ж так? Може довго спиш?
показати весь коментар
05.08.2022 16:28 Відповісти
это не взрыв а отрицательный хлопок - это местные неоватники из дивизии ватная голова курят не в тех местах
показати весь коментар
05.08.2022 17:11 Відповісти
гуси бойові проводять аеророзвідку і дають інфо про склади
показати весь коментар
05.08.2022 19:26 Відповісти
 
 