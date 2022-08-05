У Новій Каховці пролунав потужний вибух

На Херсонщині горять ворожі склади, окупанти шукають партизанів, що повідомляють про їхні позиції.

Про це повідомили на сторінці Управління стратегічних комунікацій, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що є "пряме влучання в черговий склад "гуманітарки" окупантів. Росіяни почали перевіряти місцевих громадян, шукаючи тих, хто надає інформацію про склади.

Раніше повідомлялося, що на Херсонському напрямку морські піхотинці стійко та мужньо протистоять російським окупантам. Минулої доби нашим воїнам вдалося стримати ворожий наступ на закріпленій ділянці фронту і тим самим зірвати плани противника.