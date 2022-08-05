На території розбомбленого заводу "Азовсталь" окупанти влаштували концерт. ФОТО

Окупаційна влада організувала рок-концерт на руїнах заводу.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місцеві колаборанти разом з окупантами вирішили влаштувати концерт на Азовсталі. Перед присутніми виступав російський гітарист-волонтер.

"Хоча назвати рок-концертом скиглення поодинокого гітариста назвати складно, однак мерзотності картини це не відміняє. Державні волонтери окупантів - для окупантів. Добре, що без цивільно-примусових глядачів. Для остаточної картини залишилось дочекатись вистави у зруйнованому Драматичному театру і коло цинічної нелюдяності можна вважати замкнутим", - наголосив Андрющенко.

