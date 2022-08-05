УКР
На території розбомбленого заводу "Азовсталь" окупанти влаштували концерт. ФОТО

маріуполь

Окупаційна влада організувала рок-концерт на руїнах заводу.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місцеві колаборанти разом з окупантами вирішили влаштувати концерт на Азовсталі. Перед присутніми виступав російський гітарист-волонтер.

"Хоча назвати рок-концертом скиглення поодинокого гітариста назвати складно, однак мерзотності картини це не відміняє. Державні волонтери окупантів - для окупантів. Добре, що без цивільно-примусових глядачів. Для остаточної картини залишилось дочекатись вистави у зруйнованому Драматичному театру і коло цинічної нелюдяності можна вважати замкнутим", - наголосив Андрющенко.

На території розбомбленого заводу Азовсталь окупанти влаштували концерт

Маріуполь (3262) Азовсталь (447) Андрющенко Петро (706)
Топ коментарі
+37
Где Химарс? Почему не выступал?
05.08.2022 15:35 Відповісти
+28
шкода, що без бавовни
05.08.2022 15:33 Відповісти
+25
Моральные мутанты в абсолюте.
05.08.2022 15:34 Відповісти
шкода, що без бавовни
05.08.2022 15:33 Відповісти
Моральные мутанты в абсолюте.
05.08.2022 15:34 Відповісти
Сьогодні - Міжнародний день пам'яті жертв сталінського терору. І цей глум адресно спрямований...

5 серпня - один із кількох днів у році, коли ми вшановуємо пам'ять жертв сталінського Великого терору 1937-1938 років. Саме 5 серпня 1937 вступила в дію постанова Політбюро ЦК ВКП(б) «Про антирадянські елементи», яка дала поштовх наймасовішим політичним репресіям сталінського режиму.

5 серпня пам'ятні заходи, зокрема, відбувалися в урочищі Сандармох. У цьому лісовому урочищі поблизу карельського містечка Медвеж'єгорськ сталінський режим здійснив одну з масових страт політичних в'язнів. За трохи більш як тиждень у жовтні-листопаді 1937 року на спеціальному полігоні розстріляли понад тисячу людей, переважно в'язнів Соловецького концтабору. Для України це місце по-особливому символічне, тому що тут були вбиті ті, кого зараз називають українським «Розстріляним відродженням» - талановиті митці, письменники, режисери, науковці, діячі культури…

Навіть будучи за «Залізною завісою» й упокоривши значну частину суспільства лещатами тоталітаризму, радянська влада довгий час приховувала розстріл в'язнів так званого першого соловецького етапу. Розповсюджувались версії, що вони чи то були потоплені, чи то потонули самі в Білому морі.

Ставлення до пам'яті про жертв Великого терору в Російській Федерації стало маркером повторного сповзання цієї країни у тоталітаризм.

У 1997 році активісти карельського та петербурзького осередків правозахисної організації «Меморіал» Юрій Дмітрієв, Ірина Фліге та Веніамін Іофе провели експедицію в карельських лісах, в ході якої виявили 236 братських могил. Експедиція довела, що в'язні Соловків були вбиті пострілами в потилицю. А кропітка робота зі встановлення імен жертв на основі архівних даних, до якої долучилися й українські історики, встановила долі багатьох видатних українських діячів, як от Валер'ян Підмогильний, Микола Яловий, Валер'ян Поліщук, Микола Лозинський, Лесь Курбас, Микола Зеров, Антон Крушельницький та багато-багато інших. Але також - долі та імена людей, які не мали стосунку до культурної чи публічної діяльності й жили своїм звичним життям - як от товарознавець з Луганська Генріх Кремзер, колгоспник з Запоріжчини Йосип Балаш, київський залізничний інженер Олександр Біленький чи одеська продавчиня Валентина Розенфельд - аж поки радянський тоталітарний режим злочинно та, на жаль, на довгі роки безкарно не позбавив їх життя.

Дослідження істориків встановило й катів жертв Сандармоху - капітан держбезпеки Михайло Матвєєв та його помічник, молодший лейтенант держбезпеки Георгій Алафер. Більшість убивств вони здійснили власноруч з револьверів. За це начальство нагородило їх цінними подарунками та путівками в санаторій. Обидва кати спокійно вийшли на пенсію після Другої світової війни та померли у 1970-х. Мали державні нагороди та високі військові звання.

Перші вшанування жертв у Сандармосі відбулись восени 1997 року. Тоді українські дисиденти Євген Сверстюк, Іван Драч, Лариса й Тетяна Крушельницькі спільно з правозахисниками «Меморіалу» відвідали могили та встановили дерев'яний хрест. Уже за рік відбулось масштабне вшанування з першими православними та католицькими панахидами і встановленням кам'яного козацького хреста.

Однак, з приходом путінського режиму «матвєєви» й «алафери» - знову в пошані, а за пам'ять про злочини сталінського тоталітаризму переслідують. Юрій Дмітрієв, який відкрив правду про злочини у Сандармосі, став однією з жертв путінського режиму. Звинувативши 64-річного краєзнавця та правозахисника в гидких та не підтверджених злочинах, російська влада ув'язнила Дмітрієва на 13 років у колонії суворого режиму. Чекісти одного покоління покривають злочини чекістів попереднього покоління за мовчазного потурання частини російських публічних інтелектуалів. Тому що правдива історія та пам'ять небезпечні не тільки для тоталітаризму, а й для імперських амбіцій. https://t.me/********/553
05.08.2022 16:01 Відповісти
Пір воврємя чуми...
05.08.2022 15:34 Відповісти
Пляски на трупах. Буквально.
05.08.2022 18:09 Відповісти
Вибачаюсь, а Кобзона запросили?
05.08.2022 15:35 Відповісти
не, только 95 квартал.
05.08.2022 15:48 Відповісти
Где Химарс? Почему не выступал?
05.08.2022 15:35 Відповісти
Шта? Хімарс для того і потрібен, щоб нищити русню пачками, щоб вони даже в себе в тилу не відчували безпеку.
05.08.2022 19:26 Відповісти
Пара сотень бруднодупих жмурів не коштують однієї ракети за 100 тис. баксів? Треба втратити кілька десятків нашіх бійців, щоб їх зажмурити?
То хто тут дурню пише?
07.08.2022 10:42 Відповісти
Даже кабздон отказался от такого приглашения, концерт на костях.
05.08.2022 15:35 Відповісти
05.08.2022 15:36 Відповісти
06.08.2022 16:18 Відповісти
Жаль что не прилетело туда нечего, тупо овощи сидят 200е
05.08.2022 15:36 Відповісти
А ****** у нас нечем по тому сборищу орков?
05.08.2022 15:36 Відповісти
Химарсу на один зубок.
05.08.2022 15:40 Відповісти
Коли цим ********* заспіває Кобзон тоді концертом буду задоволений
05.08.2022 15:36 Відповісти
Бодай кати б їх постинали,
Отих каців, катів людських.
05.08.2022 15:39 Відповісти
я не закликаю до насильства..але

було б непогано оприлюднювати дані на такого роду діячів, не не просто - десь-якісь

може б їх тихесенько потім до кабздона відправляли вчитись вокалу
05.08.2022 15:39 Відповісти
Нация выстранных. Они даже их матерям не нужны!
05.08.2022 15:42 Відповісти
Без бомбического выступления Химарса, концерт - унылое говно.
05.08.2022 15:44 Відповісти
Честно говоря, все это выглядит очень жалко... И от того не стоит внимания. Показательно, что нет хотя бы одного "видного рок представителя", а значит рашисты сами осознают бессмысленность сего действа. Цель, пожалуй, картинка для своей быдлоты ну и породить чувство бессилия над происходящим у Украинцев. Первая цель нам не интересна, они уже считают, что мы детей едим, а вторая после 24 февраля уже недостижима (рашистская ******* этого просто так и не поняла).
05.08.2022 15:46 Відповісти
Концерт на цвинтарі.
05.08.2022 15:46 Відповісти
аншлаг. а что давали!?
05.08.2022 15:48 Відповісти
Долбае--ы!!!
05.08.2022 15:49 Відповісти
Хіба таке вперше? Згадайте Пальміру.
05.08.2022 15:52 Відповісти
Владимирский централ не спели..☠️..певец этого говна давно убит...
05.08.2022 15:52 Відповісти
Вчергове переконуюсь,що кацапи не люди,а біологічне сміття.
05.08.2022 15:53 Відповісти
Что наша разведка провтыкала такое событие? Не могли орков оптом накрыть химарсами и точками У?
05.08.2022 15:57 Відповісти
Гидота

На крові і кістках концерт

Але Бог все бачить.....
05.08.2022 15:57 Відповісти
мне кажется, что он уже ничого не бачить
05.08.2022 16:03 Відповісти
Крысам Мавзолейейным надо 24/7 петь хором песню Талькова...
Покажите мне такое дерьмо...
Где блаженствует быдло...
Где назад...означает вперёд

И наборот..Но не предан земле тиран

Объявивший войну стране.....

Про чЛенина Тальков попал в точку...
Вечная память чуваку...
05.08.2022 16:00 Відповісти
05.08.2022 16:05 Відповісти
Как это цензорята ваш комент еще не снести. Наверное только потому, что их программы текст на картинках плохо идентифицируется...
05.08.2022 17:19 Відповісти
цензор раскучерявился. герой здесь петя сваливший подальше
06.08.2022 14:36 Відповісти
як би приліт ракети HIMARS оживив цю унилу картину та додав драйву *********...
05.08.2022 16:12 Відповісти
Ну да куда там Осборну, Блэкмору, Элтону Джону и прочим Стингам до этого задрота с гитарой. И исполнитель гуано и публика уровня посетителей генделика .
05.08.2022 16:15 Відповісти
Возле Севастополя уничтожен российский корабль проекта 22160 типа "Василий Быков". Около 20 моряков пропали без вести. Предположительно удар нанесен противокорабельной ракетой HARPOON / https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Украина https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC?src=hashtag_click #Крым
05.08.2022 16:15 Відповісти
Наверное пел частушки:

Ванька ехал на машине
Весь размазанный по шине...

Косточки в ряд и звёздочки в ряд
Танк переехал орков отряд...
05.08.2022 16:22 Відповісти


и хари все, как на подбор, тупые, без тени интеллекта...
05.08.2022 16:23 Відповісти
Интеллект на рабSee бабы не рожают с 13 века. ...
05.08.2022 16:30 Відповісти
А коБЗДОн пєсТні пЄл? Єслі нєбилА кАБЗДОна то єто нє кАнцьєрт...
05.08.2022 16:43 Відповісти
в андрофагів традиції такі
на красной площаді в масквє лежить мумія главного андрофага
і там же вони марширують і концерти влаштовують
05.08.2022 16:53 Відповісти
главное не поеазывать киму арестовичу зеленскому и другим кардиналам
05.08.2022 16:56 Відповісти
Певно стоїть ціль, не встигнути відвоювати території до зими, що потім взагалі унеможливити факт захвату. Зрештою вирішувати не нам.
05.08.2022 17:13 Відповісти
Сатанисты лапотные.
05.08.2022 21:12 Відповісти
******** не ********.
07.08.2022 16:21 Відповісти
Цинічні виродки
07.08.2022 16:52 Відповісти
 
 