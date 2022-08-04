Акція "Оленівка - новий Освенцім", організована родинами полонених захисників "Азовсталі", відбулась в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Софійській площі у Києві відбулась акція "Оленівка - новий Освенцім", ініційована родичами полонених захисників "Азовсталі".

Учасники вимагали від міжнародних організацій гарантій безпеки для українських воїнів та закликали світову спільноту визнати Росію країною, що спонсорує тероризм.

Вони тримали в руках плакати із засудженням ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста, яким закидали бездіяльність, як гарантам безпечного повернення полонених додому. Присутні скандували гасла: "Слава полку "Азов!", "Поверніть наших героїв!", "Росія – країна-терорист!", "Червоний Хрест, почуй нас!", "Обмін!" та інші.































Під час акції відбувся перформанс, в якому показали злочин рашистів проти українських військоввополонених в Оленівці.

































































































