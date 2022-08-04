УКР
Акція "Оленівка - новий Освенцім", організована родинами полонених захисників "Азовсталі", відбулась в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Софійській площі у Києві відбулась акція "Оленівка - новий Освенцім", ініційована родичами полонених захисників "Азовсталі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасники вимагали від міжнародних організацій гарантій безпеки для українських воїнів та закликали світову спільноту визнати Росію країною, що спонсорує тероризм.

Вони тримали в руках плакати із засудженням ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста, яким закидали бездіяльність, як гарантам безпечного повернення полонених додому. Присутні скандували гасла: "Слава полку "Азов!", "Поверніть наших героїв!", "Росія – країна-терорист!", "Червоний Хрест, почуй нас!", "Обмін!" та інші.

Акція Оленівка - новий Освенцім, організована родинами полонених захисників Азовсталі, відбулась в центрі Києва 01
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не гарантували безпеку військовополонених з "Азовсталі", - Червоний Хрест

Під час акції відбувся перформанс, в якому показали злочин рашистів проти українських військоввополонених в Оленівці.

Також читайте: Росія навмисне вбила українських військовополонених в Оленівці, мінували місце їх тримання бойовики ПВК "Вагнер", - ГУР

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Азов (807) Богачук Олег (1457) Азовсталь (447) полонені (2341)
+41
04.08.2022 20:09 Відповісти
+35
Солідарна! Гарантії давали ООН, червоний хрест, оп і буданов,а також верещук. Кожне слово пам'ятаю по цій темі,ніколи не забуду очі захисників, вони знали,що їх просто зрадили. Солідарна!
04.08.2022 20:07 Відповісти
+25
Спочатку країну зрадили 73% . Зеленський лише виконавець поржачних хотєлок зебілів .
04.08.2022 20:20 Відповісти
який був один вихід, здати в полон тих, який до цього зрадив, допустив їх оточення розмінувавши Чончар і здавши ворогу південь? Світ і Володя Боневтік знали, що пуйло наплював на всі Конвенції і про це його пропагандони заявляють постійно, а не 8 років назад. І до чого тут світ, якщо полонених здав їх Президент? Думаю, що кожен заплатить за свою тупість, але 50 накращих були здані на катування і смерть своїм Верховним Головнокомандувачем. Перед тим, як полонених вбивали, їх кастрували, відзізали пальці, руки, витягували жили, ломали кістки, а потім, щоб приховати сліди злочину - підірвали і сказали, що це зробили українці.
05.08.2022 00:36 Відповісти
Та мені зрозуміло, до чого тут ООН і ЧХ, якщо Головнокомандувач сам здав на вірну смерть своїх військових? Що він повірив в "офіцерське" чи пуйловське слово терориста? Звичайно він знав, що його надурять, йому нічого не залишалося робити, бо тоді вже суспільство почало задавати багато питань і він здавши їх в полон відтягнув час, щоб щось придумати, щоб якось збрехати і внього це ніби вийшло, як він вважає, звернувши все на ООН і ЧХ. Але ООН і ЧХ не будуть воювати з росією, в них немає свого війська, жлдного солдата, воювати буде Україна, бо ті на нас напали. Результатом оточення "Азовців" в МАріуполі була перша зрада, коли розмінували Чонгар і здали південь, то були вже наслідки цієї зрадоньки.
05.08.2022 01:34 Відповісти
так в ООН і немає ядерної і зовсім ніякої зброї, це колективний орган без армії, він може тільки організовувати миротворчі місії із складу цих країн, які в ООН. А хто там може наложити вето і велику купу на стіл кожному? .
04.08.2022 23:22 Відповісти
Після наступних виборів переможець виборів має сказати зеленим -"я ваш вирок"!!!
04.08.2022 22:34 Відповісти
...ликвидировать тех кто сдал АЗОВ,уничтожить быдлонасекомышей с болот мацковии кто причастен к этому военному преступлению
05.08.2022 10:02 Відповісти
Треба проводити подібні акції по всіх містах України де є можливість, щоб нагадати про полонених героїв Азовсталі. А депутатам ВР треба зробити запитання до президента, як так сталося, що Маріуполь опинився в оточенні за тиждень після початку повномаштабного вторгнення. Хто віддав наказ розмінувати Чонгар? Тільки цим повинна займатися не група зі Слуг народа, бо до них зараз повна недовіра. а як мінімум ДБР, СБУ, опозиційні депутати, генпрокуратура. Хоча, якщо згадати останні призначення на всі ці посади останнім часом- то дуже сумно стає, що скрізь дерьмак поставив своїх посіпак. Замкнуте коло якесь!!! Але депутати ВР, які все ще хлч трошки дбають про країну- робіть з цим щось, далі так тривати не може!!!
05.08.2022 23:21 Відповісти
