Акция "Оленовка - новый Освенцим", организованная родственниками пленных защитников "Азовстали", прошла в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Софийской площади в Киеве прошла акция "Оленовка - новый Освенцим", инициированная родственниками пленных защитников "Азовстали".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники потребовали от международных организаций гарантий безопасности для украинских воинов и призвали мировое сообщество признать Россию страной, спонсирующей терроризм.

Они держали в руках плакаты с осуждением ООН и Международного комитета Красного Креста, которых как гарантов безопасного возвращения пленных домой обвиняли в бездействии. Собравшиеся скандировали лозунги: "Слава полку "Азов!", "Верните наших героев!", "Россия – страна-террорист!", "Красный Крест, услышь нас!", "Обмен!" и другие.























































































































