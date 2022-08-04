РУС
Акция "Оленовка - новый Освенцим", организованная родственниками пленных защитников "Азовстали", прошла в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Софийской площади в Киеве прошла акция "Оленовка - новый Освенцим", инициированная родственниками пленных защитников "Азовстали".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники потребовали от международных организаций гарантий безопасности для украинских воинов и призвали мировое сообщество признать Россию страной, спонсирующей терроризм.

Они держали в руках плакаты с осуждением ООН и Международного комитета Красного Креста, которых как гарантов безопасного возвращения пленных домой обвиняли в бездействии. Собравшиеся скандировали лозунги: "Слава полку "Азов!", "Верните наших героев!", "Россия – страна-террорист!", "Красный Крест, услышь нас!", "Обмен!" и другие.

Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 01

Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 02
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 03
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 04
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 05
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 06
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 07
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 08
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 09
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 10
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 11

Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 12
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 13
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 14
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 15
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 16
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 17
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 18
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 19
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 20
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 21
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 22
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 23
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 24
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 25
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 26
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 27
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 28
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 29
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 30
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 31
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 32
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 33
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 34
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 35
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 36
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 37
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 38
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 39
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 40
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 41
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 42
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 43
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 44
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 45
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 46
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 47
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 48
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 49
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 50
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 51
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 52
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 53
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 54
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 55
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 56
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 57
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 58
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 59
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 60
Акция Оленовка - новый Освенцим, организованная родственниками пленных защитников Азовстали, прошла в центре Киева 61

+41
показать весь комментарий
04.08.2022 20:09 Ответить
+35
Солідарна! Гарантії давали ООН, червоний хрест, оп і буданов,а також верещук. Кожне слово пам'ятаю по цій темі,ніколи не забуду очі захисників, вони знали,що їх просто зрадили. Солідарна!
показать весь комментарий
04.08.2022 20:07 Ответить
+25
Спочатку країну зрадили 73% . Зеленський лише виконавець поржачних хотєлок зебілів .
показать весь комментарий
04.08.2022 20:20 Ответить
який був один вихід, здати в полон тих, який до цього зрадив, допустив їх оточення розмінувавши Чончар і здавши ворогу південь? Світ і Володя Боневтік знали, що пуйло наплював на всі Конвенції і про це його пропагандони заявляють постійно, а не 8 років назад. І до чого тут світ, якщо полонених здав їх Президент? Думаю, що кожен заплатить за свою тупість, але 50 накращих були здані на катування і смерть своїм Верховним Головнокомандувачем. Перед тим, як полонених вбивали, їх кастрували, відзізали пальці, руки, витягували жили, ломали кістки, а потім, щоб приховати сліди злочину - підірвали і сказали, що це зробили українці.
показать весь комментарий
05.08.2022 00:36 Ответить
Та мені зрозуміло, до чого тут ООН і ЧХ, якщо Головнокомандувач сам здав на вірну смерть своїх військових? Що він повірив в "офіцерське" чи пуйловське слово терориста? Звичайно він знав, що його надурять, йому нічого не залишалося робити, бо тоді вже суспільство почало задавати багато питань і він здавши їх в полон відтягнув час, щоб щось придумати, щоб якось збрехати і внього це ніби вийшло, як він вважає, звернувши все на ООН і ЧХ. Але ООН і ЧХ не будуть воювати з росією, в них немає свого війська, жлдного солдата, воювати буде Україна, бо ті на нас напали. Результатом оточення "Азовців" в МАріуполі була перша зрада, коли розмінували Чонгар і здали південь, то були вже наслідки цієї зрадоньки.
показать весь комментарий
05.08.2022 01:34 Ответить
так в ООН і немає ядерної і зовсім ніякої зброї, це колективний орган без армії, він може тільки організовувати миротворчі місії із складу цих країн, які в ООН. А хто там може наложити вето і велику купу на стіл кожному? .
показать весь комментарий
04.08.2022 23:22 Ответить
Після наступних виборів переможець виборів має сказати зеленим -"я ваш вирок"!!!
показать весь комментарий
04.08.2022 22:34 Ответить
...ликвидировать тех кто сдал АЗОВ,уничтожить быдлонасекомышей с болот мацковии кто причастен к этому военному преступлению
показать весь комментарий
05.08.2022 10:02 Ответить
Треба проводити подібні акції по всіх містах України де є можливість, щоб нагадати про полонених героїв Азовсталі. А депутатам ВР треба зробити запитання до президента, як так сталося, що Маріуполь опинився в оточенні за тиждень після початку повномаштабного вторгнення. Хто віддав наказ розмінувати Чонгар? Тільки цим повинна займатися не група зі Слуг народа, бо до них зараз повна недовіра. а як мінімум ДБР, СБУ, опозиційні депутати, генпрокуратура. Хоча, якщо згадати останні призначення на всі ці посади останнім часом- то дуже сумно стає, що скрізь дерьмак поставив своїх посіпак. Замкнуте коло якесь!!! Але депутати ВР, які все ще хлч трошки дбають про країну- робіть з цим щось, далі так тривати не може!!!
показать весь комментарий
05.08.2022 23:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 