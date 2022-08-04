Ми не гарантували безпеку військовополонених з "Азовсталі", - Червоний Хрест
Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеку українським військовим, які виходили з "Азовсталі".
Про це йдеться у заяві Червоного Хреста, інформує Цензор.НЕТ.
"Як нейтральний посередник, МКЧХ сприяв безпечному виходу учасників бойових дій із заводу "Азовсталь" у координації зі сторонами конфлікту. Оскільки вони тоді були військовополоненими, ми зареєстрували їхню інформацію. Це було зроблено за умови, що пізніше МКЧХ буде дозволено відвідати цих військовополонених – відповідно до відповідних норм МГП – щоб перевірити їхній стан і допомогти їм підтримувати зв’язок зі своїми родинами.
Ми не гарантували безпеку військовополонених, які потрапили в руки ворога, тому що це не в наших силах. Ми заздалегідь прояснили це сторонам. Сторони конфлікту зобов’язані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та громадської цікавості, а також від наслідків військових дій. Тільки сторони конфлікту можуть остаточно забезпечити безпеку військовополонених", - повідомили у Червоному Хресті.
А хіба була заява така, що рашка не хочє допустити?
Є велика різниця між не може нічого вдіяти та не бажає. Цє як раз той випадок коли не бажає, і цє не тому що вони ледачі, цє тому що вони діють на стороні агресора. Не треба іх виправдовувати, бо цє не дурість, цє діяна користь агресора.
Такое мнение https://www.youtube.com/watch?v=cRJsrcpAlks высказал военный эксперт Олег Жданов.
"Я бы договаривался с условием не оставлять их в плену. Вот главное условие обмена.
Если они складывают оружие, прекращают сопротивление, выходят с завода "Азовсталь", следовательно, они должны быть сразу транзитированы либо на подконтрольную Украине территорию, либо по процедуре интернации находиться на территории третьей страны, как было предложено неоднократно, только при таких условиях нужно было договариваться.
Надо было настоять на процедуре интернации. Это был наиболее приемлемый вариант передачи", - отметил Жданов.
https://tsn.ua/ru/ato/chto-s-zaschitnikami-zavoda-azovstal-*******-ekspert-predostavil-svoyu-versiyu-ob-usloviyah-osvobozhdeniya-boycov-2124322.html
Они достойно выполнили свою задачу и чтобы сохранить жизни, сдались в плен.
Будь на месте Зеленского Порошенко, что изменилось бы? Он не послал бы воинов отражать нападение? Они бы не попадали в плен?
Ни КК, ни ООН не могут гарантировать ничего по очевидным всем причинам. Вся ответственность только на россии, т.к. пленные были в ее власти.
16 мая было https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/16/7346609/ опубликовано видео , на котором командир украинского полка "Азов" Денис Прокопенко говорит,
что "в целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет УТВЕРЖДЕННОЕ решение высшего военного командования
А ти взагалі думати вмієш ? Задай собі питання-де у хлопців було більше шансів вижити-без зброї з пораненими у підвалах Азовсталі, чи у полоні ?
і якщо іншого виходу, як ти вважаєш, не було, то треба було правду казати, правду! що їх здають в полон без всяких гарантій, рашистам! а не вихід, евакуація, обмін.
тобі скільки, 3 грн за комент платить подоляк?
Так вот ни одного разу они там не появились и не оказали никакой помощи нашим пленным!
https://www.youtube.com/watch?v=tn7jAY_86ZA ЖОРІН про ОЛЕНІВКУ : Загиблих більше, ніж у першому списку, від Червоного Хреста - жодної допомоги (6 минута)
Если они считают раздачу гуманитаркий своей единственной миссией, то надо гнать их в шею. Без них есть кому гуманитарную раздать.
А навіть якщоб гарантували, всі притомні люди таки розуміють, що це таки не в їхніх силах..
Але тсс!!! Неможна критикувати Верховного головнокомандувача під час війни!
Кроме того хотелось бы узнать они по прежнему квалифицируют конфликт как внутриукраинский, т.е. не международный? Кто не знает, то ООН пользуется их компетентным мнением при квалификации конфликтов.
чьи цели и задачи носят исключительно гуманитарный характер
https://www.icrc.org/ru/mkkk-celi-i-zadachi-mission-statement
А якщо наш президент такий всемогутній, то чому ви не потребуєте від нього не тільки вивезти азовців з блокованого Маріуполя до Києва, а закінчити віїну, чи хоча б ракетні обстріли міст?
Чи цє наступний пункт ваших методичєк?
Женевські конвенції мають ще другу назву "гуманитарноє право".
-----------------------------------------
хто несе персональну відповідальність??? - зєля дєрьмак падлоляк ???хто?
https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/geneva-conventon-3.htm Конвенция (III) об обращении с военнопленными. Женева, 1
Статьи 2, 3 и 4: Определяют военнопленных как заключенных державы, которая удерживает их,
а не как заключенных того воинского подразделения, которое захватило военнопленных,
Тупо в плен
Международный Комитет Красного Креста (МККК) является беспристрастной, нейтральной и независимой организацией,
чьи цели и задачи носят исключительно гуманитарный характер
https://www.icrc.org/ru/mkkk-celi-i-zadachi-mission-statement
І, так це їх головна міссія, вони нейтральна організація, яка не вирішує політичних питань.
Читайте:
ЗАЩИТНИКИ ЗАВОДА "АЗОВСТАЛЬ" В МАРИУПОЛЕ НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ИДТИ В https://tsn.ua/tags/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%96 ПЛЕН К ОККУПАНТАМ.
Я б сказав інакше - їх не повинні були здавати в полон
https://tsn.ua/ru/ato/chto-s-zaschitnikami-zavoda-azovstal-*******-ekspert-predostavil-svoyu-versiyu-ob-usloviyah-osvobozhdeniya-boycov-2124322.html
Самые хитро сделанные в его шайке не воров и проходимцев...
По гарантіям полоненим азовцям, думаю пиз.ять всі. Зеленський що вони були, Червоний Хрест і ООН, що їх не було.
Були непублічні домовленості з міжнародними організаціями. Ті обіцяли якось проконтролювати процес і вели перемовини з РФ про сдачу в полон.
Кремлівські, як завжди, нічого не виконали і щоб сховати сліди своїх злочинів вбили полонених.
Після злочину в Оленівці всі валять один на одного. А захисники Азовсталі дійсно вірили в гарантії і домовленості, тому і здалися.
Зараз всім сторонам вигідно цю тему заговорити. В Росії прийняли закон, що азовці не підлягають обміну. Сьогодні по деяким данними наші захопили в полон 24 кадировця.
Не розумію чому Рада не прийме закон, що бойовики Кадирова та вагнеровці - ультрарадикальні терористи і не підлягають обміну. І змусити Кадирова та ЧВК самим з Путіним вирішувати питання обміну.
Президент Владимир Зеленский пообещал обменять их на российских военных.
В Госдуме РФ предлагают запретить к обмену бойцов полка "Азов". О будущем защитников Мариуполя в эфире Настоящего Времени рассказал Сергей Гармаш, журналист, уроженец Донбасса и член украинской делегации в бывшей минской Трехсторонней контактной группе.
Россия пишет, что она провела переговоры непосредственно с военнослужащими, заблокированными в "Азовстали". Сам руководитель "азовцев" Денис Прокопенко тоже пишет, что это было его решение, утвержденное высшим военным руководством.
Это говорит об уровне обязательств, которые Россия берет на себя. Одно дело иметь обязательства перед ООН или какими-то международными организациями, а другое дело, когда эти обязательства РФ берет перед "азовцами", которые имеют, скажем так, сомнительную субъектность для нее.
https://www.currenttime.tv/a/31855316.html
.Слава Азовцам!! Смерть мародерам, грабителям, мучителям, убийцам!!