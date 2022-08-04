Ми не гарантували безпеку військовополонених з "Азовсталі", - Червоний Хрест

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеку українським військовим, які виходили з "Азовсталі".

Про це йдеться у заяві Червоного Хреста, інформує Цензор.НЕТ.

"Як нейтральний посередник, МКЧХ сприяв безпечному виходу учасників бойових дій із заводу "Азовсталь" у координації зі сторонами конфлікту. Оскільки вони тоді були військовополоненими, ми зареєстрували їхню інформацію. Це було зроблено за умови, що пізніше МКЧХ буде дозволено відвідати цих військовополонених – відповідно до відповідних норм МГП – щоб перевірити їхній стан і допомогти їм підтримувати зв’язок зі своїми родинами.

Ми не гарантували безпеку військовополонених, які потрапили в руки ворога, тому що це не в наших силах. Ми заздалегідь прояснили це сторонам. Сторони конфлікту зобов’язані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та громадської цікавості, а також від наслідків військових дій. Тільки сторони конфлікту можуть остаточно забезпечити безпеку військовополонених", - повідомили у Червоному Хресті.

