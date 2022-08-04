РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11399 посетителей онлайн
Новости Война
51 383 350

Мы не гарантировали безопасность военнопленных из "Азовстали", - Красный Крест

азовсталь

Международный комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасность выходящих из "Азовстали" украинским военным.

Об этом говорится в заявлении Красного Креста, передает Цензор.НЕТ.

"Как нейтральный посредник, МККК способствовал безопасному выходу участников боевых действий с завода "Азовсталь" в координации со сторонами конфликта. Поскольку они были военнопленными, мы зарегистрировали их информацию. Это было сделано при условии, что позже МККК будет позволено посетить этих военнопленных – в соответствии с соответствующими нормами МГП – чтобы проверить их состояние и помочь им поддерживать связь со своими семьями.

Мы не гарантировали безопасность военнопленных, попавших в руки врага, потому что это не в наших силах. Мы предварительно прояснили это сторонам. Стороны конфликта обязаны обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, устрашения и общественного любопытства, а также от последствий военных действий. Только стороны конфликта могут окончательно обеспечить безопасность военнопленных", – сообщили в Красном Кресте.

Читайте: Российские оккупанты продолжают бить рекорды в цинизме и анонсировали рок-концерт на Азовстали, - горсовет

Красный Крест (443) Азовсталь (380) пленные (2217)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+110
Ах ти підарас гамнокомандувач! Ти зрадник номер 1. Ти що нам розповідав,що домовися?
Ти **** кончена,ідосики знімаєш...розповідав, що не допустив би Іловайск,та не здав би Крим..
Та ти гнида сцикун,лох і ублюдок!
показать весь комментарий
04.08.2022 00:10 Ответить
+84
"Ми заздалегідь прояснили це сторонам. "
Боневтік, утри носа цим ЧХ, ООН та кацапам, виклади оригінал домовленностей, щоб всі побачили, що вони брешуть.
показать весь комментарий
04.08.2022 00:09 Ответить
+78
Не забуваймо , що Арахамія саме так представляв свою співпрацю з Абрамовичем . Арахамія був представником України на пермовинах у Турції. Саме за наказом ЗЕверховного головнокомандуючого України азовці здалися в полон. А вже на перемовинах по зерну Абрамович, котрий не викисає з-під опіки Єрдогнана, сидів вже на боці рашистської делегації.
показать весь комментарий
04.08.2022 00:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
"Так это итак понятно. Красный крест это больше наблюдатели и может работать только с согласия сторон:если рашка не хочет допусить представителей красного креста к украинским пленным-красный крест ничего не может сделать с этим."

А хіба була заява така, що рашка не хочє допустити?

Є велика різниця між не може нічого вдіяти та не бажає. Цє як раз той випадок коли не бажає, і цє не тому що вони ледачі, цє тому що вони діють на стороні агресора. Не треба іх виправдовувати, бо цє не дурість, цє діяна користь агресора.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:08 Ответить
ЗАЩИТНИКИ ЗАВОДА "АЗОВСТАЛЬ" В МАРИУПОЛЕ НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ИДТИ В https://tsn.ua/tags/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%96 ПЛЕН К ОККУПАНТАМ.

Такое мнение https://www.youtube.com/watch?v=cRJsrcpAlks высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Я бы договаривался с условием не оставлять их в плену. Вот главное условие обмена.

Если они складывают оружие, прекращают сопротивление, выходят с завода "Азовсталь", следовательно, они должны быть сразу транзитированы либо на подконтрольную Украине территорию, либо по процедуре интернации находиться на территории третьей страны, как было предложено неоднократно, только при таких условиях нужно было договариваться.

Надо было настоять на процедуре интернации. Это был наиболее приемлемый вариант передачи", - отметил Жданов.
https://tsn.ua/ru/ato/chto-s-zaschitnikami-zavoda-azovstal-*******-ekspert-predostavil-svoyu-versiyu-ob-usloviyah-osvobozhdeniya-boycov-2124322.html
показать весь комментарий
04.08.2022 10:40 Ответить
Надо сразу договариваться об отводе рашистских войск на границы 2013 года!
показать весь комментарий
04.08.2022 11:06 Ответить
Так що це за "організація" Червоний крест? За який ми колись платили гроші?
показать весь комментарий
04.08.2022 10:40 Ответить
This is a twist no comment
показать весь комментарий
04.08.2022 10:42 Ответить
А Зеленский тут при чем? Как Главнокомандующий он послал воинов защищать нашу землю.
Они достойно выполнили свою задачу и чтобы сохранить жизни, сдались в плен.
Будь на месте Зеленского Порошенко, что изменилось бы? Он не послал бы воинов отражать нападение? Они бы не попадали в плен?
Ни КК, ни ООН не могут гарантировать ничего по очевидным всем причинам. Вся ответственность только на россии, т.к. пленные были в ее власти.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:45 Ответить
Серёжа, Порошенко был на месте зЕлоха! Вот как зЕбилоидов 73% для прикола проглосовали, сам видишь всё изменилось!
показать весь комментарий
04.08.2022 11:00 Ответить
ТЫ, ЧТО МУДАК ТУПОРЫЛЫЙ - причем тут ЗЕ-Лох???
показать весь комментарий
05.08.2022 02:55 Ответить
Иванофф, ты читать вообще умеешь?

16 мая было https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/16/7346609/ опубликовано видео , на котором командир украинского полка "Азов" Денис Прокопенко говорит,

что "в целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет УТВЕРЖДЕННОЕ решение высшего военного командования
показать весь комментарий
04.08.2022 10:53 Ответить
"Иванофф, ты читать вообще умеешь?"
А ти взагалі думати вмієш ? Задай собі питання-де у хлопців було більше шансів вижити-без зброї з пораненими у підвалах Азовсталі, чи у полоні ?
показать весь комментарий
04.08.2022 14:07 Ответить
собі питання постав, може, треба було їх на зерно вимінювати? якщо ООН, Ердогану, всьому світу було так потрібне наше зерно, то може це можна було обговорювати? щоб хоча б в третю країну їх вивезли????
і якщо іншого виходу, як ти вважаєш, не було, то треба було правду казати, правду! що їх здають в полон без всяких гарантій, рашистам! а не вихід, евакуація, обмін.
показать весь комментарий
05.08.2022 11:55 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 10:53 Ответить
Просто власть должна быть про Украинская , а не это Говнище , кто вас ***** тянул голосовать за опжз , зеленского , слуг , шария Теперь выгребайте
показать весь комментарий
04.08.2022 10:58 Ответить
Просто США поставили условие признание независимости Украины в обмен на ее полное разоружение. Что это было? Просчеты американской внешней политики или преднамеренно Украине была отведена роль приманки? Может быть конгресвумен Спартц задаст эти вопросы, что бы получить на них ответы?
показать весь комментарий
04.08.2022 11:43 Ответить
Ти ще не подохла курва кацапська,то здохни!
показать весь комментарий
05.08.2022 00:22 Ответить
боже, яке ти кончене
тобі скільки, 3 грн за комент платить подоляк?
показать весь комментарий
05.08.2022 11:56 Ответить
, В этот раз я буду строг к вам , Дядя ты дебил
показать весь комментарий
04.08.2022 11:00 Ответить
От і все! Червоний хрест передбачувано зіскочив. Залишився один винуватець - Зеля. Єрмак з Татаровим продовжують підставляти недолугого шефа. А самі вони не при справах. Отак то! Вчіться у кротів, зе-лохи... От тільки воїнів-героїв вже ніхто не поверне... А зелені непорозуміння залишаться і будуть робити свої чорні справи...
показать весь комментарий
04.08.2022 11:05 Ответить
Зеленський тримається за свій ОП, як чорт за грішну душу. На початку вторгнення РФії я навіть подумала, що людина усвідомила свою відповідальність і хоча б не заважатиме Збройним силам, суспільству захищати Україну. Був такий тиждень, коли Єрмак кудись загадково пропав, та і решта гнид здриснули в безпечніші місця. Але ні, Зеленський - то одне ціле із ворогами України, що захопили владу методами Остапа Бендера, щедро приправленими грошима Коломойського. І їм вигідні смерті наших захисників, Азовців, особливо. Добре усвідомлюють, що воїни, коли залишаться живими, то не дозволять здати країну "десь посередині" рашці та ще і спитають з винуватців трагедії.
показать весь комментарий
04.08.2022 12:22 Ответить
Оманский Нарко-Осел!!! Так кто и какие гарантии тебе Животное давал???
показать весь комментарий
04.08.2022 11:35 Ответить
За гуманитарную помощь на территории взорванной колонии отвечал именно КК!
Так вот ни одного разу они там не появились и не оказали никакой помощи нашим пленным!
https://www.youtube.com/watch?v=tn7jAY_86ZA ЖОРІН про ОЛЕНІВКУ : Загиблих більше, ніж у першому списку, від Червоного Хреста - жодної допомоги (6 минута)
показать весь комментарий
04.08.2022 11:47 Ответить
Они же и сказали что только переписали их когда они выходили с Азовстали и на этом считают свою миссию оконченной.

Если они считают раздачу гуманитаркий своей единственной миссией, то надо гнать их в шею. Без них есть кому гуманитарную раздать.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:56 Ответить
"Ми не гарантували безпеку військовополонених, які потрапили в руки ворога, тому що це не в наших силах."

А навіть якщоб гарантували, всі притомні люди таки розуміють, що це таки не в їхніх силах..
Але тсс!!! Неможна критикувати Верховного головнокомандувача під час війни!
показать весь комментарий
04.08.2022 12:05 Ответить
А что в их силах? Покрывать нарушение конвенций? То что лагерь находится на линии фронта, а не в тылу это уже нарушение. А то что мы не знаем условий содержания и применялись ли к ним пытки это прямое нарушение уже МККК. Это их обязанность наблюдать за соблюдением конвенции.

Кроме того хотелось бы узнать они по прежнему квалифицируют конфликт как внутриукраинский, т.е. не международный? Кто не знает, то ООН пользуется их компетентным мнением при квалификации конфликтов.
показать весь комментарий
04.08.2022 12:13 Ответить
Международный Комитет Красного Креста (МККК) является беспристрастной, нейтральной и независимой организацией,

чьи цели и задачи носят исключительно гуманитарный характер

https://www.icrc.org/ru/mkkk-celi-i-zadachi-mission-statement
показать весь комментарий
04.08.2022 13:58 Ответить
Если кто-то непрофессионально и бездумно сдал азовцев в плен, то не надо теперь прикрываться Красными Крестами и т.п.
показать весь комментарий
04.08.2022 14:00 Ответить
А що потрібно було зробити? Остановить війну как автобус и выйти на этой остановке? Що за дитячий садочок? Так не буває.

А якщо наш президент такий всемогутній, то чому ви не потребуєте від нього не тільки вивезти азовців з блокованого Маріуполя до Києва, а закінчити віїну, чи хоча б ракетні обстріли міст?
Чи цє наступний пункт ваших методичєк?
показать весь комментарий
04.08.2022 14:06 Ответить
У чому питання?
Женевські конвенції мають ще другу назву "гуманитарноє право".
показать весь комментарий
04.08.2022 14:01 Ответить
От якби ти був Верховним головнокомандувачем-як би ти міг гарантувати життя військовополонених, домовившись що при здачі вони не будуть страчені ? Зможеш відповісти ?
показать весь комментарий
04.08.2022 14:12 Ответить
як можна взагалі віддавати в руки ворога живих людей, знаючи, що рашисти катують людей, убивають, ніколи не дотримуються домовленостей????????????????????
показать весь комментарий
05.08.2022 11:57 Ответить
Зеля знову "совравши"...
показать весь комментарий
04.08.2022 12:11 Ответить
уроди підори тварі
-----------------------------------------
хто несе персональну відповідальність??? - зєля дєрьмак падлоляк ???хто?
показать весь комментарий
04.08.2022 12:22 Ответить
Її несе *****. Бо в усіх країнах військовополоненим гарантується життя, допоки у судах не доведено, що вони зчинили якісь військові злочини, несумісні із законами війни.
показать весь комментарий
04.08.2022 14:36 Ответить
если брать международное гуманитарное право, Женевскую конвенцию, касающуюся обращения с военнопленными, то там четко написано и определено, кто гарантирует жизнь, здоровье и надлежащие условия пребывания для военнопленных

https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/geneva-conventon-3.htm Конвенция (III) об обращении с военнопленными. Женева, 1

Статьи 2, 3 и 4: Определяют военнопленных как заключенных державы, которая удерживает их,

а не как заключенных того воинского подразделения, которое захватило военнопленных,
показать весь комментарий
04.08.2022 13:52 Ответить
А шо були сумніви?
показать весь комментарий
04.08.2022 13:58 Ответить
Наверное у кого -то совсеи небыло сомнений и они просто сдали в азовцев в плен
Тупо в плен
показать весь комментарий
04.08.2022 14:02 Ответить
Ще раз для тих, хто "на бронєпоїзді"

Международный Комитет Красного Креста (МККК) является беспристрастной, нейтральной и независимой организацией,

чьи цели и задачи носят исключительно гуманитарный характер

https://www.icrc.org/ru/mkkk-celi-i-zadachi-mission-statement

І, так це їх головна міссія, вони нейтральна організація, яка не вирішує політичних питань.
Читайте:
ЗАЩИТНИКИ ЗАВОДА "АЗОВСТАЛЬ" В МАРИУПОЛЕ НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ИДТИ В https://tsn.ua/tags/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%96 ПЛЕН К ОККУПАНТАМ.
Я б сказав інакше - їх не повинні були здавати в полон

https://tsn.ua/ru/ato/chto-s-zaschitnikami-zavoda-azovstal-*******-ekspert-predostavil-svoyu-versiyu-ob-usloviyah-osvobozhdeniya-boycov-2124322.html
показать весь комментарий
04.08.2022 14:19 Ответить
І до чого тут політични питання? Гуманітарні питання цє іх прямий обов'язок.
показать весь комментарий
04.08.2022 14:36 Ответить
Женевская конвенция об обращении с военнопленными была подписана в Женеве 27 июля 1929 года. Её официальное общепринятое название - конвенция об обращении с военнопленными.
показать весь комментарий
04.08.2022 14:39 Ответить
Третья Женевская конвенция защищает военнопленных. Она определяет их права и подробно формулирует нормы обращения с ними и порядок их освобождения.
показать весь комментарий
04.08.2022 14:44 Ответить
Абрамович крыса путлера хитрая и коварная...что и бывший дружбан путлера Андрей Илларионов...
Самые хитро сделанные в его шайке не воров и проходимцев...
показать весь комментарий
04.08.2022 14:29 Ответить
Недолуга ЗЕвлада, здала весь південь України без бою. А Маріуполь та Азовсталь із її захисниками...це вже наслідки, приступної бездіяльності цієї влади.
показать весь комментарий
04.08.2022 15:53 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUhqHFg62_RyAATh75eRcurg16kTUnFBpA_4Tmr9oTCODoRfgSP5RQQuxPRMPuPRdDQ_0W2xaUAI7efo-8tpSsSGe294ZxmWZpFgVkhs7_MThHanb3tJPddylLuRSl4R69WrNXo_jJ7gj4omrChY7xMpt1yLcADMVtOu5fIsULKfw&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZUhqHFg62_RyAATh75eRcurg16kTUnFBpA_4Tmr9oTCODoRfgSP5RQQuxPRMPuPRdDQ_0W2xaUAI7efo-8tpSsSGe294ZxmWZpFgVkhs7_MThHanb3tJPddylLuRSl4R69WrNXo_jJ7gj4omrChY7xMpt1yLcADMVtOu5fIsULKfw&__tn__=%2CO%2CP-R#?agb На жаль, таких обкладинок у VOGUE наша укрсучвлада не буде замовляти й проплачувати. І команда всім чиновницям, як у гірші совкові часи, надійшла не вийти на акції солідарності з полоненими, в тому числі жінками. Їм організовано наказали посідати й розводити свої номенклатурні ратиці для фотофлешмобу на підтримку Лєнки, яка, відфоткавшись, уже цілком могла звалити назад до себе в Італію. А полонені, серед них сотні жінок і 82 жінки-медики зараз у ворожих в'язницях. Декому з них, як Катерині-Пташці, загрожує до 20 років ув'язнення. Жодна владна наволоч не вийшла на їх підтримку в Україні. Вийшли рідні у Львові й Києві та численні жителі іноземних міст.Зеленський, тобі добре спиться???





658You and 657 others

1 Comment

324 Shares

показать весь комментарий
04.08.2022 16:05 Ответить
Oleg Helgiv

По гарантіям полоненим азовцям, думаю пиз.ять всі. Зеленський що вони були, Червоний Хрест і ООН, що їх не було.

Були непублічні домовленості з міжнародними організаціями. Ті обіцяли якось проконтролювати процес і вели перемовини з РФ про сдачу в полон.

Кремлівські, як завжди, нічого не виконали і щоб сховати сліди своїх злочинів вбили полонених.

Після злочину в Оленівці всі валять один на одного. А захисники Азовсталі дійсно вірили в гарантії і домовленості, тому і здалися.

Зараз всім сторонам вигідно цю тему заговорити. В Росії прийняли закон, що азовці не підлягають обміну. Сьогодні по деяким данними наші захопили в полон 24 кадировця.

Не розумію чому Рада не прийме закон, що бойовики Кадирова та вагнеровці - ультрарадикальні терористи і не підлягають обміну. І змусити Кадирова та ЧВК самим з Путіним вирішувати питання обміну.
показать весь комментарий
04.08.2022 16:08 Ответить
"Люди находятся в плену.

Президент Владимир Зеленский пообещал обменять их на российских военных.

В Госдуме РФ предлагают запретить к обмену бойцов полка "Азов". О будущем защитников Мариуполя в эфире Настоящего Времени рассказал Сергей Гармаш, журналист, уроженец Донбасса и член украинской делегации в бывшей минской Трехсторонней контактной группе.

Россия пишет, что она провела переговоры непосредственно с военнослужащими, заблокированными в "Азовстали". Сам руководитель "азовцев" Денис Прокопенко тоже пишет, что это было его решение, утвержденное высшим военным руководством.

Это говорит об уровне обязательств, которые Россия берет на себя. Одно дело иметь обязательства перед ООН или какими-то международными организациями, а другое дело, когда эти обязательства РФ берет перед "азовцами", которые имеют, скажем так, сомнительную субъектность для нее.

https://www.currenttime.tv/a/31855316.html
показать весь комментарий
04.08.2022 16:13 Ответить
Буду краток: П И Д А Р А С Ы !!!
показать весь комментарий
04.08.2022 16:31 Ответить
когда ***** и моржовый хрен ещё и говнокомандующий, то орден Черчилля очень к лицу его тестикулам
показать весь комментарий
04.08.2022 22:48 Ответить
Яне тырил я не крал..я на шухере стоял

.Слава Азовцам!! Смерть мародерам, грабителям, мучителям, убийцам!!
показать весь комментарий
04.08.2022 23:10 Ответить
Жалко ребят - надо было идти на прорыв - так хотя бы 10-15% могли бы выжить....
показать весь комментарий
05.08.2022 02:51 Ответить
Гарантувати, то не гарантували безпеку, але " Це було зроблено за умови, що пізніше МКЧХ буде дозволено відвідати цих військовополонених - відповідно до відповідних норм МГП - щоб перевірити їхній стан і допомогти їм підтримувати зв'язок зі своїми родинами." Експерти говорять, що азовців катували і вбивали рашисти. Немає жодного повідомлення про це за пару місяців.
показать весь комментарий
05.08.2022 12:15 Ответить
Страница 4 из 4
 
 