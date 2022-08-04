Мы не гарантировали безопасность военнопленных из "Азовстали", - Красный Крест

Международный комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасность выходящих из "Азовстали" украинским военным.

Об этом говорится в заявлении Красного Креста, передает Цензор.НЕТ.

"Как нейтральный посредник, МККК способствовал безопасному выходу участников боевых действий с завода "Азовсталь" в координации со сторонами конфликта. Поскольку они были военнопленными, мы зарегистрировали их информацию. Это было сделано при условии, что позже МККК будет позволено посетить этих военнопленных – в соответствии с соответствующими нормами МГП – чтобы проверить их состояние и помочь им поддерживать связь со своими семьями.

Мы не гарантировали безопасность военнопленных, попавших в руки врага, потому что это не в наших силах. Мы предварительно прояснили это сторонам. Стороны конфликта обязаны обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, устрашения и общественного любопытства, а также от последствий военных действий. Только стороны конфликта могут окончательно обеспечить безопасность военнопленных", – сообщили в Красном Кресте.

