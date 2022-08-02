"До ООН і Червоного Хреста у нас дуже багато претензій. Вони взагалі нічого не роблять", - сестра полоненого "Азовця" Кротевич
Родичі військовополонених не задоволені тим, як ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста займаються справою українських полонених з "Азовсталі".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода розповіла Сандра Кротевич, член Асоціації родин захисників "Азовсталі", сестра начальника штабу полку "Азов" Богдана Кротевича, який нині перебуває у російському полоні.
"До ООН і Червоного Хреста у нас дуже багато претензій. Вони взагалі нічого не роблять. Червоний Хрест досі не повідомив, скільки людей загинуло, скільки перебуває у донецьких лікарнях, на непідконтрольній території. Як вони будуть повертати загиблих хлопців – нам так само невідомо. Ми чекаємо відповіді від Червоного Хреста. Ми дуже обурені. Вони нам обіцяли, вони хлопцям обіцяли, що хлопці повернуться живими, але вони своїх зобов’язань не дотримали", – сказала Сандра Кротевич.
За її словами, родичі полонених вимагатимуть відставки голови Міжнародного комітету Червоного Хреста і зараз займаються підготовкою документів для цього.
"Така організація не може фінансуватися всім світом, тому що вона не виконує зобов’язання за конвенціями, які вона має виконувати. Я за 72 дні від Червоного Хреста не почула, чи живий у мене брат і де він перебуває", – додала Кротевич.
Організації такі звинувачення не коментували.
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недавно с зебилкой общался)))
ей стало лучше!
телевизор? минус мозги
Выбрали массажистов и комиков управлять государством
Вы в 19 году думали что будет ИНАЧЕ ??
Дуже схоже.
Красный Крест - филиал НКВД, с теми же повадками. Вспомним обеспечение выезда из Мариуполя в сторону кацапов, т.е. - депортацию в концлагеря рф.
На кой черт Благородной Украине эти сборища?
Не треба було себе обманювати що вони щось зможуть зробити для тих хто здався на волю орди.
Вони тепер будуть робити з ними що захочуть. Вже 50 чоловік просто вбили та спалили.
Ніякі конвенції не діють, нема ніяких "полонених".
Более того, нужны были чётко прописанные меры на случай нарушения РФ своих обещаний относительно пленных (даже последнему дураку было ясно, что нарушения БУДУТ).
Они что там на устных условиях договорились, мол честное рашитское слово?!
и вопрос - на что они расходуют деньги стран ? На свои заоблачные зарплаты ? А люди гибли и гибнут в Украине , в Сирии , в Чечне
Це була пастка, як і в Криму.
Геращенко поставила слушне питання, чи вимагала пліснява від ЧХ провести медичний огляд, перед тим, як Бубочка віддав азотсталівців катам?
Почему ничего? Уверен 100% они баблосы очень не хило дерибанят!
Хотел бы я знать зп их верхушки!
можуть саморозпускатися