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"До ООН і Червоного Хреста у нас дуже багато претензій. Вони взагалі нічого не роблять", - сестра полоненого "Азовця" Кротевич

азов,полонені,оленівка

Родичі військовополонених не задоволені тим, як ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста займаються справою українських полонених з "Азовсталі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода розповіла Сандра Кротевич, член Асоціації родин захисників "Азовсталі", сестра начальника штабу полку "Азов" Богдана Кротевича, який нині перебуває у російському полоні.

"До ООН і Червоного Хреста у нас дуже багато претензій. Вони взагалі нічого не роблять. Червоний Хрест досі не повідомив, скільки людей загинуло, скільки перебуває у донецьких лікарнях, на непідконтрольній території. Як вони будуть повертати загиблих хлопців – нам так само невідомо. Ми чекаємо відповіді від Червоного Хреста. Ми дуже обурені. Вони нам обіцяли, вони хлопцям обіцяли, що хлопці повернуться живими, але вони своїх зобов’язань не дотримали", – сказала Сандра Кротевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство військовополонених у Оленівці: Стефанчук анонсував звернення до світу щодо визнання РФ державою-терористом

За її словами, родичі полонених вимагатимуть відставки голови Міжнародного комітету Червоного Хреста і зараз займаються підготовкою документів для цього.

"Така організація не може фінансуватися всім світом, тому що вона не виконує зобов’язання за конвенціями, які вона має виконувати. Я за 72 дні від Червоного Хреста не почула, чи живий у мене брат і де він перебуває", – додала Кротевич.

Читайте: Росіяни досі не пускають Червоний Хрест в Оленівку, - Лубінець

Організації такі звинувачення не коментували.

ООН (3363) Червоний Хрест (403) Азов (779) полонені (2267)


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Топ коментарі
+27
Да-да, делать кто-то должен. К власти Украины и к верховному чьи действия и бездействия привели к ситуации претензий нет?
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02.08.2022 09:55
+27
А до *ОПи клована, до нього самого, до ЄрZе, до зеленої прислуги клоуна-наркомана - претензій нема?
Дуже схоже.
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02.08.2022 09:57
+25
ООН і ЧХ - це дві імпотентні та непотрібні організації, які нічого не вирішують в цьому світі...
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02.08.2022 09:57
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Да-да, делать кто-то должен. К власти Украины и к верховному чьи действия и бездействия привели к ситуации претензий нет?
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02.08.2022 09:55 Відповісти
Гарантии от ООН и КК получал, на личный контроль брал .... И, как всегда, тут-же и забыл как кошмарный сон после дозы.
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02.08.2022 10:08 Відповісти
ну да)))

недавно с зебилкой общался)))

ей стало лучше!

телевизор? минус мозги
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02.08.2022 10:11 Відповісти
семейству не до этого было - видосики, съемка в Vogue в раскарячку, флешмобы в раскарячку, саммит перших лядей....
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02.08.2022 10:28 Відповісти
а к Зебилам что выбрали такую власть нет претензий?
Выбрали массажистов и комиков управлять государством
Вы в 19 году думали что будет ИНАЧЕ ??
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02.08.2022 10:39 Відповісти
Самое печальное , что на следующих выборах опять проголосуют за квартального шоумена. Надежда только на чудо или на власть военных, поэтому Зеневтик панически боится популярности Залужного.
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02.08.2022 12:03 Відповісти
у меня есть, но они говорят:"лучше стало!"((
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02.08.2022 12:33 Відповісти
А до *ОПи клована, до нього самого, до ЄрZе, до зеленої прислуги клоуна-наркомана - претензій нема?
Дуже схоже.
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02.08.2022 09:57 Відповісти
Так з опою й так все ясно, а от до ООН та ЧХ люди ще мали якусь віру, очевидно що даремно.
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02.08.2022 11:11 Відповісти
ООН і ЧХ - це дві імпотентні та непотрібні організації, які нічого не вирішують в цьому світі...
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02.08.2022 09:57 Відповісти
Ну якщо їх попросить росія,то вони виконають що завгодно.
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02.08.2022 10:01 Відповісти
100% це Нікчемні та зайві організації-паразити.....
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02.08.2022 10:04 Відповісти
А хіба є зараз якісь міжнародні організаціі, що діють іншим чином?
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02.08.2022 10:31 Відповісти
Гутерриш - путинский холуй. Доказательств вагон. Чего стоит его призывы к переговорам и миру с хйл.
Красный Крест - филиал НКВД, с теми же повадками. Вспомним обеспечение выезда из Мариуполя в сторону кацапов, т.е. - депортацию в концлагеря рф.
На кой черт Благородной Украине эти сборища?
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02.08.2022 09:58 Відповісти
А що може зробити Червоний хрест якщо росія не виконує міжнародних зобов'язань
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02.08.2022 09:59 Відповісти
Світ прислуховується лише до країн у яких є ядерна зброя... в тебе її нема, ти лох її віддав ти ніхто...
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02.08.2022 10:08 Відповісти
Об этом стало известно только сейчас? Или об этом не знал Боневтик когда отдавал приказ и героев "Азовстали" в руки *****?
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02.08.2022 10:11 Відповісти
Невже не зрозуміло, що Росія клала на ООН і на той Червоний Хрест?
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02.08.2022 10:06 Відповісти
Червоний хрест дуже мутна організація,це ще з 2014р стало зрозуміло.Таке враження,що вони на балансі кремля,всі їх дії тому підтвердження.
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02.08.2022 10:06 Відповісти
А іноземці ще й донатять на червоний хрест, я кого знаю то кажу щоб не донатили, а надсилали на наші фонди типу Повернись живим.
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02.08.2022 11:03 Відповісти
У Червоного Христа нема своїх збройних сил. Як вони можуть щось робити на територіях, захоплених терористичною організацією-ордою.
Не треба було себе обманювати що вони щось зможуть зробити для тих хто здався на волю орди.
Вони тепер будуть робити з ними що захочуть. Вже 50 чоловік просто вбили та спалили.
Ніякі конвенції не діють, нема ніяких "полонених".
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02.08.2022 10:07 Відповісти
если я ничего не могу гарантировать и ни на что повлиять, то я не буду вступать в сделку и что-то обещать, логично? Зачем тогда Красный Крест и ООН давали гарантии и обещания?! Почему не обговорили меры на случай нарушения?! Странные люди и странные договоренности... Как дети ей-богу... Причём дошкольного возраста.
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02.08.2022 10:11 Відповісти
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02.08.2022 10:13 Відповісти
А в нас 2019 продовжується.
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02.08.2022 10:57 Відповісти
Честно говоря было очевидно, что никакое ООН и никакой Красный Крест ничего прогарантировать не могут и ничего проконтролировать и ни на что повлиять.
Более того, нужны были чётко прописанные меры на случай нарушения РФ своих обещаний относительно пленных (даже последнему дураку было ясно, что нарушения БУДУТ).
Они что там на устных условиях договорились, мол честное рашитское слово?!
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02.08.2022 10:08 Відповісти
Єдині гарантії можуть бути - це взяти у відповідь в заручники дітей жінок коханок ординської еліти, виловити по всьомуСвіті. І пообіцяти зробити з ними те що роблять ординці з полоненими. Іншого шляху нема.
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02.08.2022 12:42 Відповісти
Всякі ООНи, Червоного Хреста попри всі свої заявлені призначення завжди або на стороні агресора, або в стадії постійного занепокоєння. Сатана там править бал...
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02.08.2022 10:12 Відповісти
А к гундосому претензии будут? Который азовцев в плен и отправил
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02.08.2022 10:12 Відповісти
вряд ли что-то можно требовать от организаций, в которые вливались кремлёвские деньги, эти анклавы рашистской агентуры надо просто распустить
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02.08.2022 10:16 Відповісти
Так, а что вы хотели , это уже давно левые прокремлевские организации . На подсосе у ФСБ
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02.08.2022 10:19 Відповісти
Так. Вони взагалі нічого не роблять і робити не збираються. А кацапи гірші есесівців. Ці дані просто треба знати перед вибором,чи здаватися в полон чи залишити для себе останній патрон.🤷
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02.08.2022 10:20 Відповісти
ну вони періодично збираються і в гарних залах тусуються і пють дороге шампанське.
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02.08.2022 11:00 Відповісти
Це не був вибор. Це був наказ головнокомандуючого.
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02.08.2022 12:33 Відповісти
Кого?🤦
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02.08.2022 12:39 Відповісти
оон - імпотенти, а червоний хрест - відмивачі бабла.
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02.08.2022 10:20 Відповісти
ООН пусть сначала наберется смелости и выбросит к херам это образование под, названием росия из своих членова а "помощь" междунанодного красного креста в депортации украинцев тоже известна.
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02.08.2022 10:21 Відповісти
Оон,оон,оон...млять знову ця оон.Як працює ця контора,та їхні ,,миротворці" добре показано у фільмі 2005-го року ,,Отстреливая собак".ЧХ таке саме лайно.
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02.08.2022 10:21 Відповісти
Когда ОПа решила ганять понты и сдачу в плен назвала "наказом зберегти життя особовому складу" тогда сама и подписала смертный приговор, это был как минимум провокационный приказ для роспропаганды.
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02.08.2022 10:24 Відповісти
Балодя снова перевел стрелки ,будто не его граждане.Ненадо паники и акцентов СМИ говорили,****,мы работаем.Работяги хреновы...
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02.08.2022 10:30 Відповісти
это шарашкины конторы которые существуют только на бумаге...
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02.08.2022 10:41 Відповісти
Пора перед головными офисами ООН И Красного креста выставить пикеты и пригласить журналистов
и вопрос - на что они расходуют деньги стран ? На свои заоблачные зарплаты ? А люди гибли и гибнут в Украине , в Сирии , в Чечне
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02.08.2022 10:53 Відповісти
а до боневтіка немає??
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02.08.2022 10:59 Відповісти
Очевидно, що певні усні гарантії з боку росії були. Інакше не було б сенсу здаватися. Очевидно, що з боку української влади азовців ввели в оману, розповідаючи їм про евакуацію, а не про полон. Азовцям не треба було довіряти владі. Ні українській, ні російській. Однак, альтернатива була лише одна - воювати до останнього. Зе в одному зі своїх виступів стверджував, що пропонував їм відходити з Маріуполя, коли ще нібито була можливість, але азовці не хотіли залишати своїх поранених. Типу "я не винен, вони самі вирішили залишитися". Позитив у тому, що хоча б частина азовців вже повернулася.
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02.08.2022 10:59 Відповісти
В них там були жінки й діти. Вони їх і захищали. Чи повинні були кинути та йти на прорив?
Це була пастка, як і в Криму.
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02.08.2022 12:49 Відповісти
Я бы азовцев обменял на всю нашу Зе-верхушку , Зеленского , Ермака , всех их прихвостней , а как вишенку на торте Арестовича , пусть парашенцев по телеку успокаивает , это был бы жест доброй воли с нашей стороны!
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02.08.2022 11:21 Відповісти
А ООН та Червоний Хрест нічого шмарклі не обіцяли.
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02.08.2022 12:20 Відповісти
Поцікавтесь у Боневтіка, які, КОНКРЕТНІ, гарантії надали ООН та ЧХ, що ВІН довірив їм життя наших захисників?
Геращенко поставила слушне питання, чи вимагала пліснява від ЧХ провести медичний огляд, перед тим, як Бубочка віддав азотсталівців катам?
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02.08.2022 13:16 Відповісти
А до гундосого преЗЕрватива, який здав "азовців" і морпіхів к@ц@пам, імбіцили жодних питань не мають??
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02.08.2022 13:38 Відповісти
Все вы на них наговариваете.....
Почему ничего? Уверен 100% они баблосы очень не хило дерибанят!
Хотел бы я знать зп их верхушки!
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02.08.2022 17:05 Відповісти
не організації а якесь позорище на весь світ,
можуть саморозпускатися
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02.08.2022 23:59 Відповісти
 
 