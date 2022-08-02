"До ООН і Червоного Хреста у нас дуже багато претензій. Вони взагалі нічого не роблять", - сестра полоненого "Азовця" Кротевич

Родичі військовополонених не задоволені тим, як ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста займаються справою українських полонених з "Азовсталі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода розповіла Сандра Кротевич, член Асоціації родин захисників "Азовсталі", сестра начальника штабу полку "Азов" Богдана Кротевича, який нині перебуває у російському полоні.

"До ООН і Червоного Хреста у нас дуже багато претензій. Вони взагалі нічого не роблять. Червоний Хрест досі не повідомив, скільки людей загинуло, скільки перебуває у донецьких лікарнях, на непідконтрольній території. Як вони будуть повертати загиблих хлопців – нам так само невідомо. Ми чекаємо відповіді від Червоного Хреста. Ми дуже обурені. Вони нам обіцяли, вони хлопцям обіцяли, що хлопці повернуться живими, але вони своїх зобов’язань не дотримали", – сказала Сандра Кротевич.

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За її словами, родичі полонених вимагатимуть відставки голови Міжнародного комітету Червоного Хреста і зараз займаються підготовкою документів для цього.

"Така організація не може фінансуватися всім світом, тому що вона не виконує зобов’язання за конвенціями, які вона має виконувати. Я за 72 дні від Червоного Хреста не почула, чи живий у мене брат і де він перебуває", – додала Кротевич.

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Організації такі звинувачення не коментували.