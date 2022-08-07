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Новости Война
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Россия разворачивает в Беларуси дополнительные силы ПВО, - Генштаб

ворог,кацап,русня,орк

Армия РФ разворачивает на территории Республики Беларусь дополнительные силы и средства ПВО.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

На Волынском и Полесском направлениях, по имеющейся информации, на территории республики Беларусь вооруженные силы Российской Федерации разворачивают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны.

На Северском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населённых пунктов Гай и Гремяч Черниговской области и Новые Вырки Сумской области.

На Харьковском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. С вертолетов нанес авиаудары возле Верхнего Салтова и Пришиба.

На Славянском направлении враг произвел огневое поражение из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Бражковка, Вернополье, Сулиговка, Карнауховка, Родное, Дибривное, Грушуваха, Богородичное, Норцовка и Залиман.

Для усложнения ведения воздушной разведки противник задействовал комплексы радиоэлектронной борьбы. Вел наступательные бои в районе Богородичного и Долины, успеха не имел.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Карповка, Северск, Верхнекаменское, Переездное, Григоровка, Донецкое, Райгородок, Звановка и Ивано-Дарьевка. Самолетами штурмовой авиации оккупанты нанесли авиаудары возле Спорного.

Враг пытался провести наступление в районе Верхнекаменского, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении противник провел обстрелы неподалеку от Бахмута, Константиновки, Соледара, Зайцева, Яковлевки, Шумов, Кодемы, Белогоровки, Ивановки, Веселой Долины и Бахмутского. Нанес авиационные удары вблизи Зайцева и Бахмута.

Враг вел штурмовые действия на направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Новолуганское – Зайцево. Украинские воины удержали позиции и отбросили оккупантов назад.

Противник продолжает ведение наступательных действий на направлениях Новолуганское – Кодема, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Авдеевка, Павловка, Пески, Шевченко, Нетайлово, Невельское, Александрополь и Нью-Йорк. Наносили авиационные удары возле Никольского, Каменки, Авдеевки, Владимировки и Марьинки.

Противник вел наступательные бои в направлениях Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Полтавка, Степное, Трудовое, Новомихайловка, Белогорье, Новоандреевка, Новополь, Владимировка, Новоселка, Малая Токмачка, Времивка, Орехов, Зализничное, Степногорск, Темировка, Чаривное. Вражеская авиация действовала недалеко от Веселого, Новоданиловки, Малых Щербаков и Новоселки.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по линии столкновения и в глубине обороны, пытаясь удержать занятые позиции.

Наносил авиаудары вблизи Андреевки, Белогорки и Большого Артакового. Вел интенсивную воздушную разведку БПЛА.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. В результате потерь личный состав врага на некоторых направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу.

Автор: 

армия РФ (19578) Беларусь (7915) Генштаб ВС (6430)


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Топ комментарии
+11
Все ніяк не зрозуміють, що ми поховаємо в пакети усіх…
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07.08.2022 07:37
+8
"КРИВОНОС проаналізував геополітичні ігри Туреччини та наміри росіян і білорусів" ютуб
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07.08.2022 07:46
+5
Ні. Бо всякі ґемнесті один з поперед одного будуть кричать що Україна віроломно та цинічно напала на Бєлоруссію.
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07.08.2022 08:22
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Все ніяк не зрозуміють, що ми поховаємо в пакети усіх…
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07.08.2022 07:37 Ответить
"КРИВОНОС проаналізував геополітичні ігри Туреччини та наміри росіян і білорусів" ютуб
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07.08.2022 07:46 Ответить
Зараз подивлюся, дякую
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07.08.2022 09:11 Ответить
свинособаки ******, на жаль вони вб'ють ще багато людей, допоки скінчаться
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07.08.2022 07:58 Ответить
А можна було їх превентивно розбити до поки вони не встигли підготуватись, замотивувати псів таргана та сформувати війська для нової атаки.
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07.08.2022 08:08 Ответить
Ні. Бо всякі ґемнесті один з поперед одного будуть кричать що Україна віроломно та цинічно напала на Бєлоруссію.
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07.08.2022 08:22 Ответить
ти дивись і не бояться що грозний зе і кулеба розірвуть дипломатичні відносини,ой щось буде страшне
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07.08.2022 08:20 Ответить
Згоден із блогером, який у ютубі доводив, що Україні, Польщі та Балтійським країнам необхідно з різних боків напасти на Бульбашстан та розчавити їх! Поповнити запаси озброєнь це теж важливо.
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07.08.2022 08:26 Ответить
Подонки Белорусы ждут, когда со спины напасть.
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07.08.2022 08:26 Ответить
потрібно евакуювати населення з прикордонної зони Волині.також звернутись до білорусів покинути зони ,окуповані рашистами і евакуюватись. ЄС прийняти білорусів з окупованих зон.час виконання -24-48год.НАТО надати Україні зброю з дальністю більше 300.
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07.08.2022 11:54 Ответить
 
 