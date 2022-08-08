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Пользователи сетей сообщают о взрывах в оккупированном Мелитополе. ВИДЕО

Ночью 8 августа пользователи соцсетей сообщают о взрывах в оккупированном Мелитополе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает РИА-Мелитополь.

В сообщении отмечается: "Сообщается предварительно о нескольких локациях попадания - это аэродром и бывший завод РЕФМА. Также была зафиксирована работа ПВО орков. Информация вся уточняется и поверяется".

Мелитополь (615) обстрел (27672)


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Ну так і не виконують своєї задачі позахисту .
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08.08.2022 01:41 Ответить
умные кацапские локаторщики сейчас выключают РЛС, оставляют работать только привод антенны. А то прилететь может в любой момент. Недавно одни не выключили станцию, так получилось жареное мясо с "Имбирём".
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08.08.2022 01:42 Ответить
После того, как ВСУ натренирует у них рефлекс отключать РЛС во время обстрелов, туда прилетят наши самолеты и отстреляются.
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08.08.2022 02:26 Ответить
Не знаю, что больше радует - взрыв или голос за кадром. Столько эмоций!
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08.08.2022 06:49 Ответить
 
 