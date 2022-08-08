Пользователи сетей сообщают о взрывах в оккупированном Мелитополе. ВИДЕО
Ночью 8 августа пользователи соцсетей сообщают о взрывах в оккупированном Мелитополе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает РИА-Мелитополь.
В сообщении отмечается: "Сообщается предварительно о нескольких локациях попадания - это аэродром и бывший завод РЕФМА. Также была зафиксирована работа ПВО орков. Информация вся уточняется и поверяется".
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Петро Якимчук #487385
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