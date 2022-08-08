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Користувачі мереж повідомляють про вибухи в окупованому Мелітополі. ВIДЕО
Вночі 8серпня користувачі соцмереж повідомляють про вибухи в окупованому Мелітополі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє РИА-Мелитополь.
У повідомленні зазначається: "Повідомляється попередньо про кілька локацій влучення - це аеродром і колишній завод РЕФМА. Також було зафіксовано роботу ППО орків. Інформація вся уточнюється та повіряється"
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Петро Якимчук #487385
показати весь коментар08.08.2022 01:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Urs
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Andy S #414870
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