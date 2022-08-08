Користувачі мереж повідомляють про вибухи в окупованому Мелітополі. ВIДЕО

Вночі 8серпня користувачі соцмереж повідомляють про вибухи в окупованому Мелітополі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє РИА-Мелитополь.

У повідомленні зазначається: "Повідомляється попередньо про кілька локацій влучення - це аеродром і колишній завод РЕФМА. Також було зафіксовано роботу ППО орків. Інформація вся уточнюється та повіряється"