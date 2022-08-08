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Користувачі мереж повідомляють про вибухи в окупованому Мелітополі. ВIДЕО

Вночі 8серпня користувачі соцмереж повідомляють про вибухи в окупованому Мелітополі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє РИА-Мелитополь.

У повідомленні зазначається: "Повідомляється попередньо про кілька локацій влучення - це аеродром і колишній завод РЕФМА. Також було зафіксовано роботу ППО орків. Інформація вся уточнюється та повіряється"

Автор: 

Мелітополь (772) обстріл (28993)


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Ну так і не виконують своєї задачі позахисту .
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08.08.2022 01:41 Відповісти
умные кацапские локаторщики сейчас выключают РЛС, оставляют работать только привод антенны. А то прилететь может в любой момент. Недавно одни не выключили станцию, так получилось жареное мясо с "Имбирём".
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08.08.2022 01:42 Відповісти
После того, как ВСУ натренирует у них рефлекс отключать РЛС во время обстрелов, туда прилетят наши самолеты и отстреляются.
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08.08.2022 02:26 Відповісти
Не знаю, что больше радует - взрыв или голос за кадром. Столько эмоций!
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08.08.2022 06:49 Відповісти
 
 