Россиянин поджег в Оренбурге два автомобиля с символом Z

Таким образом, мужчина выразил протест против войны России против Украины. Теперь его будут судить.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Оренбург медиа".

Согласно материалам уголовного дела, житель поселка Первомайское Оренбургского района пытался поджечь две машины. Сам он объяснил, что сделал это через буквы Z на автомобилях.

Сейчас дело рассматривается в суде. Ожидается, что 4 августа закончится судебное следствие и начнутся прения сторон.

Ранее Министерство обороны России заявляло, что в символе "Z" зашифрована фраза "Zа победу", а буква V якобы означает "Сила V правде". Эти буквы нанесены на технику оккупантов, задействованную в войне.

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В то же время, согласно разъяснениям Минобороны РФ, эти символы "не имеют специальной нагрузки".