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Россиянин поджег в Оренбурге два автомобиля с символом Z

россия,авто

Таким образом, мужчина выразил протест против войны России против Украины. Теперь его будут судить.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Оренбург медиа".

Согласно материалам уголовного дела, житель поселка Первомайское Оренбургского района пытался поджечь две машины. Сам он объяснил, что сделал это через буквы Z на автомобилях.

Сейчас дело рассматривается в суде. Ожидается, что 4 августа закончится судебное следствие и начнутся прения сторон.

Ранее Министерство обороны России заявляло, что в символе "Z" зашифрована фраза "Zа победу", а буква V якобы означает "Сила V правде". Эти буквы нанесены на технику оккупантов, задействованную в войне.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В России минувшей ночью пытались поджечь два военкомата. ФОТО

В то же время, согласно разъяснениям Минобороны РФ, эти символы "не имеют специальной нагрузки".

поджог (1091) протест (5862) россия (96095)


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Топ комментарии
+18
Браво!
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10.08.2022 12:11
+14
Слава герою!
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10.08.2022 12:22
+12
здравомысляший человек...
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10.08.2022 12:25
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Браво!
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10.08.2022 12:11 Ответить
Браво, але плюсувати не буду, бо тепер чоловіка, скоріш за все, посадять. Місцевим патріотам вже час організовуватись для серйозних акцій.
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10.08.2022 12:15 Ответить
я за те, щоб його посадили. 8 років підтримувати війну і лише коли в країні через це не стало туалетного паперу почати бути "незадоволеним" - це набагато гірше і лицемірніше, ніж бути типовим ватником, який підтримує війну до кінця.
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10.08.2022 12:37 Ответить
пох на кацапа , краще хай повісять нах..
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10.08.2022 12:58 Ответить
він просто не хотів мобілізуватись, вирішив відсидіти, а ти про якийсь патріотизм чешеш.
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10.08.2022 13:48 Ответить
Слава герою!
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10.08.2022 12:22 Ответить
ви шо зовсім шизонулися .. "слава", "герою"-кацапу , -фу млять, огидно , читати ...

З.І. Зараз війна , в сортах кацапського гівна не розбираюся і вам не раджу шукати там "хароших" і "здравамислящіх"...
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10.08.2022 12:41 Ответить
Есть россияне, которые воюют в рядах ВСУ против путина и проявляют себя как герои Украины. Рискнёшь им такое сказать? Или на диване безопаснее будет трындеть?
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10.08.2022 13:51 Ответить
є росіяни, які воюють в лавах ЗСУ, бо це - найменше чим вони можуть спокутувати свою провину, а є ти, маленьке російське чмо, яке сидить в Германії і намагається виправдать решту ублюдків росіянами в ЗСУ.
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10.08.2022 14:18 Ответить
Рискну тебе , лярво провокаторская , сказать - в ВСУ с паспортом рф никто не воюет .
Так шо сиди ровно в окопах берлинских фронтов - ваши обеспокоенные поучения нам в Украине ниже пояса.
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10.08.2022 16:18 Ответить
героєм би він став якби після цього застрелився. Бо власними руками знищив би одного російського окупанта. А так він не зробив нічого корисного нам.
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10.08.2022 12:43 Ответить
здравомысляший человек...
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10.08.2022 12:25 Ответить
де було його "здравомисліє" до санкцій і ізоляції? Під час Чечні? Під час Грузії? Під час Сирії? Під час 8 років війни проти нас в кінці кінців? Та він був ЗА. Просто зараз йому не подобаються наслідки.
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10.08.2022 12:36 Ответить
ты его, что знаешь? и знаешь где он был, где не был?
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10.08.2022 12:37 Ответить
він росіянин. Що ще треба про нього знати?
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10.08.2022 12:40 Ответить
в сортах кацапського гівна не розбираюся і вам не раджу шукати там "хароших" і "здравамислящіх"...
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10.08.2022 12:43 Ответить
эти знаки на машинах появились в феврале этого года.
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10.08.2022 12:42 Ответить
а до лютого там були інші знаки - георгієвські стрічки, "на бєрлін", сєрпи молоти - якось їх він чомусь не підпалював. А підпалив тіки коли долар став по 250 рублів і візи в Європу не дають.
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10.08.2022 12:45 Ответить
Доллар по 250 в ваших фантазиях? Или просто так хочется очень и желаемое выдается за действительное? На даный момент у них курс 60.4750 на 10.08.22 14.20. Видать такие санкции моцныя, что с 80 до 60 рублнй упал
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10.08.2022 14:21 Ответить
вот это благодать, **** ... так а чего сидишь в своих немецких **#нях -давай sьобуй в Усть-****#тинск побыстрее , а то какахи остынут
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10.08.2022 16:07 Ответить
де ти на росії бачив долар по 60? Чи це той самий долар по 60 копійок з СССР?
Курс на росії зараз 200-250 рублів за доллар - що дуже легко перевіряється цінами на імпорт. Або доллар по 200, або "спєкулянти" наварюють 400% на продажі завезеного - вибирай.
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10.08.2022 16:16 Ответить
да-да , в феврале этого года он стоя аплодировал ящику когда бомбили Киев і Бучу...
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10.08.2022 13:02 Ответить
кацап і "чєлавєк" , да ви ******..сь всі хто таке пише...
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10.08.2022 12:45 Ответить
це - наші малороси. Готові стелитись перед окупантом просто тому, що окупант насрав аж у себе, а не в Україні. І цих малоросів у нас дуже і дуже багато. І це реально страшно. Бо якщо навіть звірства "хорошіх рускіх" не змінюють малороса - то ця кров не закінчиться ще багато десятиліть.
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10.08.2022 12:49 Ответить
"хароший" і "здравамислящій" расісянін - це здохлий кацап !
З.І. ніякого відношення до "чєловєка" - ці тварюки не мають -тупикова гілка еволюції.
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10.08.2022 12:57 Ответить
Не тіште себе ілюзіями - це не протест проти війни - це незадоволення її наслідками. Якось понад 8 років його війна не хвилювала. Не кажучи вже про всі інші війни, які веде його народ. Якби Україну окупували - він би і далі підтримував війну.
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10.08.2022 12:34 Ответить
Ну вот почему нас, русских, нигде не любят? (с)
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10.08.2022 12:35 Ответить
головотяпство якесь
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10.08.2022 12:38 Ответить
Куклачев?
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10.08.2022 17:38 Ответить
ОНР ?
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10.08.2022 12:48 Ответить
Референдум в Оребурзі!

Оренбург, це споконвічні землі України!
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10.08.2022 13:06 Ответить
"О" тоді шо? "Очко путєна слаще всєх?" Чи "Орки"
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10.08.2022 13:11 Ответить
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10.08.2022 13:14 Ответить
Если би русские небили сволочами и конченними ублюдками то би их любили и уважали ,а так конченние мрази.
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10.08.2022 15:32 Ответить
чого ж не втік красава
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10.08.2022 20:00 Ответить
 
 