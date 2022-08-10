Росіянин підпалив в Оренбурзі дві автівки з символом Z
Таким чином чоловік висловив протест проти війни Росії проти України. Тепер його судитимуть.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Оренбург медиа".
Згідно з матеріалами кримінальної справи, мешканець селища Первомайське Оренбурзького району намагався підпалити дві машини. Сам він пояснив, що зробив це через літери Z на автомобілях.
Зараз справу розглядають в суді. Очікують, що 4 серпня закінчиться судове слідство і розпочнуться дебати сторін.
Раніше Міністерство оборони Росії заявляло, що у символі "Z" зашифрована фраза "Zа перемогу", а літера V нібито означає "Сила V правді". Ці літери нанесені на техніку окупантів, яка задіяна у війні.
Водночас, згідно з роз'ясненнями Міноборони РФ, ці символи "не мають спеціального навантаження".
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З.І. Зараз війна , в сортах кацапського гівна не розбираюся і вам не раджу шукати там "хароших" і "здравамислящіх"...
Так шо сиди ровно в окопах берлинских фронтов - ваши обеспокоенные поучения нам в Украине ниже пояса.
Курс на росії зараз 200-250 рублів за доллар - що дуже легко перевіряється цінами на імпорт. Або доллар по 200, або "спєкулянти" наварюють 400% на продажі завезеного - вибирай.
З.І. ніякого відношення до "чєловєка" - ці тварюки не мають -тупикова гілка еволюції.
Оренбург, це споконвічні землі України!