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Новини
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Росіянин підпалив в Оренбурзі дві автівки з символом Z

россия,авто

Таким чином чоловік висловив протест проти війни Росії проти України. Тепер його судитимуть.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Оренбург медиа".

Згідно з матеріалами кримінальної справи, мешканець селища Первомайське Оренбурзького району намагався підпалити дві машини. Сам він пояснив, що зробив це через літери Z на автомобілях.

Зараз справу розглядають в суді. Очікують, що 4 серпня закінчиться судове слідство і розпочнуться дебати сторін.

Раніше Міністерство оборони Росії заявляло, що у символі "Z" зашифрована фраза "Zа перемогу", а літера V нібито означає "Сила V правді". Ці літери нанесені на техніку окупантів, яка задіяна у війні.

Також дивіться: В Росії минулої ночі намагалися підпалити два військкомати. ФОТО

Водночас, згідно з роз'ясненнями Міноборони РФ, ці символи "не мають спеціального навантаження".

Автор: 

підпал (693) протест (2402) росія (65934)


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Топ коментарі
+18
Браво!
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10.08.2022 12:11
+14
Слава герою!
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10.08.2022 12:22
+12
здравомысляший человек...
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10.08.2022 12:25
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Браво!
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10.08.2022 12:11 Відповісти
Браво, але плюсувати не буду, бо тепер чоловіка, скоріш за все, посадять. Місцевим патріотам вже час організовуватись для серйозних акцій.
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10.08.2022 12:15 Відповісти
я за те, щоб його посадили. 8 років підтримувати війну і лише коли в країні через це не стало туалетного паперу почати бути "незадоволеним" - це набагато гірше і лицемірніше, ніж бути типовим ватником, який підтримує війну до кінця.
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10.08.2022 12:37 Відповісти
пох на кацапа , краще хай повісять нах..
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10.08.2022 12:58 Відповісти
він просто не хотів мобілізуватись, вирішив відсидіти, а ти про якийсь патріотизм чешеш.
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10.08.2022 13:48 Відповісти
Слава герою!
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10.08.2022 12:22 Відповісти
ви шо зовсім шизонулися .. "слава", "герою"-кацапу , -фу млять, огидно , читати ...

З.І. Зараз війна , в сортах кацапського гівна не розбираюся і вам не раджу шукати там "хароших" і "здравамислящіх"...
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10.08.2022 12:41 Відповісти
Есть россияне, которые воюют в рядах ВСУ против путина и проявляют себя как герои Украины. Рискнёшь им такое сказать? Или на диване безопаснее будет трындеть?
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10.08.2022 13:51 Відповісти
є росіяни, які воюють в лавах ЗСУ, бо це - найменше чим вони можуть спокутувати свою провину, а є ти, маленьке російське чмо, яке сидить в Германії і намагається виправдать решту ублюдків росіянами в ЗСУ.
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10.08.2022 14:18 Відповісти
Рискну тебе , лярво провокаторская , сказать - в ВСУ с паспортом рф никто не воюет .
Так шо сиди ровно в окопах берлинских фронтов - ваши обеспокоенные поучения нам в Украине ниже пояса.
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10.08.2022 16:18 Відповісти
героєм би він став якби після цього застрелився. Бо власними руками знищив би одного російського окупанта. А так він не зробив нічого корисного нам.
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10.08.2022 12:43 Відповісти
здравомысляший человек...
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10.08.2022 12:25 Відповісти
де було його "здравомисліє" до санкцій і ізоляції? Під час Чечні? Під час Грузії? Під час Сирії? Під час 8 років війни проти нас в кінці кінців? Та він був ЗА. Просто зараз йому не подобаються наслідки.
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10.08.2022 12:36 Відповісти
ты его, что знаешь? и знаешь где он был, где не был?
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10.08.2022 12:37 Відповісти
він росіянин. Що ще треба про нього знати?
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10.08.2022 12:40 Відповісти
в сортах кацапського гівна не розбираюся і вам не раджу шукати там "хароших" і "здравамислящіх"...
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10.08.2022 12:43 Відповісти
эти знаки на машинах появились в феврале этого года.
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10.08.2022 12:42 Відповісти
а до лютого там були інші знаки - георгієвські стрічки, "на бєрлін", сєрпи молоти - якось їх він чомусь не підпалював. А підпалив тіки коли долар став по 250 рублів і візи в Європу не дають.
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10.08.2022 12:45 Відповісти
Доллар по 250 в ваших фантазиях? Или просто так хочется очень и желаемое выдается за действительное? На даный момент у них курс 60.4750 на 10.08.22 14.20. Видать такие санкции моцныя, что с 80 до 60 рублнй упал
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10.08.2022 14:21 Відповісти
вот это благодать, **** ... так а чего сидишь в своих немецких **#нях -давай sьобуй в Усть-****#тинск побыстрее , а то какахи остынут
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10.08.2022 16:07 Відповісти
де ти на росії бачив долар по 60? Чи це той самий долар по 60 копійок з СССР?
Курс на росії зараз 200-250 рублів за доллар - що дуже легко перевіряється цінами на імпорт. Або доллар по 200, або "спєкулянти" наварюють 400% на продажі завезеного - вибирай.
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10.08.2022 16:16 Відповісти
да-да , в феврале этого года он стоя аплодировал ящику когда бомбили Киев і Бучу...
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10.08.2022 13:02 Відповісти
кацап і "чєлавєк" , да ви ******..сь всі хто таке пише...
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10.08.2022 12:45 Відповісти
це - наші малороси. Готові стелитись перед окупантом просто тому, що окупант насрав аж у себе, а не в Україні. І цих малоросів у нас дуже і дуже багато. І це реально страшно. Бо якщо навіть звірства "хорошіх рускіх" не змінюють малороса - то ця кров не закінчиться ще багато десятиліть.
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10.08.2022 12:49 Відповісти
"хароший" і "здравамислящій" расісянін - це здохлий кацап !
З.І. ніякого відношення до "чєловєка" - ці тварюки не мають -тупикова гілка еволюції.
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10.08.2022 12:57 Відповісти
Не тіште себе ілюзіями - це не протест проти війни - це незадоволення її наслідками. Якось понад 8 років його війна не хвилювала. Не кажучи вже про всі інші війни, які веде його народ. Якби Україну окупували - він би і далі підтримував війну.
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10.08.2022 12:34 Відповісти
Ну вот почему нас, русских, нигде не любят? (с)
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10.08.2022 12:35 Відповісти
головотяпство якесь
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10.08.2022 12:38 Відповісти
Куклачев?
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10.08.2022 17:38 Відповісти
ОНР ?
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10.08.2022 12:48 Відповісти
Референдум в Оребурзі!

Оренбург, це споконвічні землі України!
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10.08.2022 13:06 Відповісти
"О" тоді шо? "Очко путєна слаще всєх?" Чи "Орки"
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10.08.2022 13:11 Відповісти
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10.08.2022 13:14 Відповісти
Если би русские небили сволочами и конченними ублюдками то би их любили и уважали ,а так конченние мрази.
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10.08.2022 15:32 Відповісти
чого ж не втік красава
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10.08.2022 20:00 Відповісти
 
 