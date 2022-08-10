Росіянин підпалив в Оренбурзі дві автівки з символом Z

Таким чином чоловік висловив протест проти війни Росії проти України. Тепер його судитимуть.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Оренбург медиа".

Згідно з матеріалами кримінальної справи, мешканець селища Первомайське Оренбурзького району намагався підпалити дві машини. Сам він пояснив, що зробив це через літери Z на автомобілях.

Зараз справу розглядають в суді. Очікують, що 4 серпня закінчиться судове слідство і розпочнуться дебати сторін.

Раніше Міністерство оборони Росії заявляло, що у символі "Z" зашифрована фраза "Zа перемогу", а літера V нібито означає "Сила V правді". Ці літери нанесені на техніку окупантів, яка задіяна у війні.

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Водночас, згідно з роз'ясненнями Міноборони РФ, ці символи "не мають спеціального навантаження".