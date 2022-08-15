РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11559 посетителей онлайн
Новости Война
4 606 10

Рашисты в Мариуполе готовят массовый снос домов, среди которых и уцелевшие, - Андрющенко. СПИСОК

маріуполь

Российские захватчики обнародовали новый перечень подлежащих сносу домов.

Об этом рассказал советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"По мариупольским чатам, а впоследствии и по ряду ТГ-каналов распространен новый перечень подлежащих сносу домов. На этот раз в виде письма подрядной кампании с России под грифом "для служебного пользования", - говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что изучив перечень можно увидеть, что в нем присутствуют уцелевшие дома, и отсутствует целый ряд полностью разрушенных. Также "несоответствие письма требованиям "ДНР" - по их положению такой перечень должна представлять местная оккупационная администрация, а не подрядчик; гриф ГСК и отсутствие подписи/регистрационного номера".

Советник мэра подчеркнул, что при тотальном контроле сейчас "большое сомнение" относительно аутентичности "документа".

"В итоге мы склоняемся к выводу, что это письмо очередная информ-атака оккупантов, направленная на побуждение возвращения из эвакуации с одной стороны, и на успокоение общественных настроений в городе с другой", - подытожил Андрющенко.

Рашисты в Мариуполе готовят массовый снос домов, среди которых и уцелевшие, - Андрющенко 01
Рашисты в Мариуполе готовят массовый снос домов, среди которых и уцелевшие, - Андрющенко 02
Рашисты в Мариуполе готовят массовый снос домов, среди которых и уцелевшие, - Андрющенко 03
Рашисты в Мариуполе готовят массовый снос домов, среди которых и уцелевшие, - Андрющенко 04
Рашисты в Мариуполе готовят массовый снос домов, среди которых и уцелевшие, - Андрющенко 05
Рашисты в Мариуполе готовят массовый снос домов, среди которых и уцелевшие, - Андрющенко 06
Рашисты в Мариуполе готовят массовый снос домов, среди которых и уцелевшие, - Андрющенко 07
Рашисты в Мариуполе готовят массовый снос домов, среди которых и уцелевшие, - Андрющенко 08
Рашисты в Мариуполе готовят массовый снос домов, среди которых и уцелевшие, - Андрющенко 09
Рашисты в Мариуполе готовят массовый снос домов, среди которых и уцелевшие, - Андрющенко 10
Рашисты в Мариуполе готовят массовый снос домов, среди которых и уцелевшие, - Андрющенко 11
Рашисты в Мариуполе готовят массовый снос домов, среди которых и уцелевшие, - Андрющенко 12
Рашисты в Мариуполе готовят массовый снос домов, среди которых и уцелевшие, - Андрющенко 13

Автор: 

Мариуполь (5726) оккупация (10199) снос (153) дома (289)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
А назви вулиць які... членіни, побєди, строітєлі, мєталургі, московскіє...
показать весь комментарий
15.08.2022 11:47 Ответить
+9
мєндєлєви, жукови, комсомольскіє...
мда.
показать весь комментарий
15.08.2022 11:49 Ответить
+3
а де тут правда???
5 місяців Україна протистоїть країні яка мала 2 армію світу (по чисельності може й першу)))) мала))))
і до чого ваше "все пропало" до знесення будинків у нещасному Маріку????
показать весь комментарий
15.08.2022 12:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А назви вулиць які... членіни, побєди, строітєлі, мєталургі, московскіє...
показать весь комментарий
15.08.2022 11:47 Ответить
мєндєлєви, жукови, комсомольскіє...
мда.
показать весь комментарий
15.08.2022 11:49 Ответить
Окупанти повернули всі назви, що були за радянські часи. Наприклад Лібкнехта був Митрополітською. Зараз знов Лібкнехта. Так само Апатова-Італійська- Апатова, Артьома-Куінджи - Артьома.
Не треба жаліти тих, хто залишився. Стоять в чергах на компенсації від ерефії, на паспорти, тощо. Гадаю, тисяч 50 залишилося. Це справжні прихильники руського миру, вони вважають що їх час прийшов. Вони ж розмародерили квартири і будинки. Але потім, коли Маріуполь буде звільнено, будуть волати, що не було куди їхати, не було грошей, їх примусили давати брехливі свідчення проти ЗСУ. Але всі вони запроданці...
показать весь комментарий
15.08.2022 12:29 Ответить
До основанья, а затем
показать весь комментарий
15.08.2022 11:50 Ответить
По факту контру робити нема чим. Територія здається...З агентами не борються а навпаки... Корупція квітне. Герої закінчуються.. Що тут казати. Зачищають генофонд України. Адмін, бань мене одразу бо правда тобі очі повиколює
показать весь комментарий
15.08.2022 11:58 Ответить
а де тут правда???
5 місяців Україна протистоїть країні яка мала 2 армію світу (по чисельності може й першу)))) мала))))
і до чого ваше "все пропало" до знесення будинків у нещасному Маріку????
показать весь комментарий
15.08.2022 12:14 Ответить
Вам навіть війна не правда...В мене таке відчуття що навіть смерть вас не пробудить
показать весь комментарий
15.08.2022 12:51 Ответить
а население против или согласны?
показать весь комментарий
15.08.2022 12:11 Ответить
Пусть снесёт до основания. Потом можно будет построить нормальные дома с адекватной планировкой и с украинскими названиями улиц.
показать весь комментарий
15.08.2022 12:47 Ответить
Весь мир до камня мы разрушим до основанья а затем Мы нихера и не построим так и останемся ничем Так чомусь від 17р і пішло вони приходять щоб розвалити та залишити руїни Де руській мім там завжди смердить Руїни горе і кров
показать весь комментарий
15.08.2022 13:33 Ответить
 
 