Рашисты в Мариуполе готовят массовый снос домов, среди которых и уцелевшие, - Андрющенко. СПИСОК

Российские захватчики обнародовали новый перечень подлежащих сносу домов.

Об этом рассказал советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"По мариупольским чатам, а впоследствии и по ряду ТГ-каналов распространен новый перечень подлежащих сносу домов. На этот раз в виде письма подрядной кампании с России под грифом "для служебного пользования", - говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что изучив перечень можно увидеть, что в нем присутствуют уцелевшие дома, и отсутствует целый ряд полностью разрушенных. Также "несоответствие письма требованиям "ДНР" - по их положению такой перечень должна представлять местная оккупационная администрация, а не подрядчик; гриф ГСК и отсутствие подписи/регистрационного номера".

Советник мэра подчеркнул, что при тотальном контроле сейчас "большое сомнение" относительно аутентичности "документа".

"В итоге мы склоняемся к выводу, что это письмо очередная информ-атака оккупантов, направленная на побуждение возвращения из эвакуации с одной стороны, и на успокоение общественных настроений в городе с другой", - подытожил Андрющенко.

























