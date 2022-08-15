Рашисты в Мариуполе готовят массовый снос домов, среди которых и уцелевшие, - Андрющенко. СПИСОК
Российские захватчики обнародовали новый перечень подлежащих сносу домов.
Об этом рассказал советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"По мариупольским чатам, а впоследствии и по ряду ТГ-каналов распространен новый перечень подлежащих сносу домов. На этот раз в виде письма подрядной кампании с России под грифом "для служебного пользования", - говорится в сообщении.
Андрющенко отметил, что изучив перечень можно увидеть, что в нем присутствуют уцелевшие дома, и отсутствует целый ряд полностью разрушенных. Также "несоответствие письма требованиям "ДНР" - по их положению такой перечень должна представлять местная оккупационная администрация, а не подрядчик; гриф ГСК и отсутствие подписи/регистрационного номера".
Советник мэра подчеркнул, что при тотальном контроле сейчас "большое сомнение" относительно аутентичности "документа".
"В итоге мы склоняемся к выводу, что это письмо очередная информ-атака оккупантов, направленная на побуждение возвращения из эвакуации с одной стороны, и на успокоение общественных настроений в городе с другой", - подытожил Андрющенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мда.
Не треба жаліти тих, хто залишився. Стоять в чергах на компенсації від ерефії, на паспорти, тощо. Гадаю, тисяч 50 залишилося. Це справжні прихильники руського миру, вони вважають що їх час прийшов. Вони ж розмародерили квартири і будинки. Але потім, коли Маріуполь буде звільнено, будуть волати, що не було куди їхати, не було грошей, їх примусили давати брехливі свідчення проти ЗСУ. Але всі вони запроданці...
5 місяців Україна протистоїть країні яка мала 2 армію світу (по чисельності може й першу)))) мала))))
і до чого ваше "все пропало" до знесення будинків у нещасному Маріку????