Новая Зеландия решила присоединиться к обучению украинских военных в Великобритании
Министр обороны Новой Зеландии Пени Энаре подтвердил отправку в Британию военных инструкторов для обучения солдат из Украины.
"Это развертывание также позволяет военнослужащим Новой Зеландии получить ценный опыт", - сказал Пени Энаре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Министр считает, что оттачивая основные навыки солдат в чужой среде, вместе с ключевыми партнерами, это будет способствовать сохранению их военных в сфере обороны. Эти действия в Новой Зеландии поддержали премьер-министр Джасинда Ардерн и министр иностранных дел Нанайя Махута.
По их словам, Новая Зеландия направляет еще 120 военнослужащих Новозеландских сил обороны в Британию. Они будут помогать в обучении украинских солдат в рамках международных усилий, направленных на то, чтобы помочь Украине продолжать защищаться от вторжения России.
Эту информацию подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников.
Развертывание будет осуществляться коммерческими рейсами в Британию, траншами в течение следующих трех недель и будет завершено до 30 ноября.
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це може свідчити про те, що наших там навчається уже ДОФІГА... потрібні толкові інструктори.
Щиро вдячний за допомогу союзникам.
ато можуть не підійти. тих же москалів харчують таким гівном...