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Новости Война
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Новая Зеландия решила присоединиться к обучению украинских военных в Великобритании

нова,зеландія

Министр обороны Новой Зеландии Пени Энаре подтвердил отправку в Британию военных инструкторов для обучения солдат из Украины.

"Это развертывание также позволяет военнослужащим Новой Зеландии получить ценный опыт", - сказал Пени Энаре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Министр считает, что оттачивая основные навыки солдат в чужой среде, вместе с ключевыми партнерами, это будет способствовать сохранению их военных в сфере обороны. Эти действия в Новой Зеландии поддержали премьер-министр Джасинда Ардерн и министр иностранных дел Нанайя Махута.

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По их словам, Новая Зеландия направляет еще 120 военнослужащих Новозеландских сил обороны в Британию. Они будут помогать в обучении украинских солдат в рамках международных усилий, направленных на то, чтобы помочь Украине продолжать защищаться от вторжения России.

Эту информацию подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников.

Развертывание будет осуществляться коммерческими рейсами в Британию, траншами в течение следующих трех недель и будет завершено до 30 ноября.

Автор: 

Новая Зеландия (84) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+7
Хто в кого мае вчитися? Реально воюють тількі українські військові. Мабудь все хотять повчитися в них, но роблять вигляд що вчать
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15.08.2022 19:36 Ответить
+4
И я об этом подумал. Скорее решили пообщаться с реальными воинами и перенять опыт.
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15.08.2022 19:28 Ответить
+4
Якусь херню пишете. Звичайно ЗСУ можуть фору дати в багатьох питаннях. Але, людей с бойовим досвідом - вчать користуватись складною зброєю. І що?ті кого призвали всі з реальним бойовим досвідом, після академій?
Щиро вдячний за допомогу союзникам.
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15.08.2022 19:49 Ответить
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досвід скоро ми всім у тетрапаках будемо надсилати...
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15.08.2022 19:18 Ответить
И я об этом подумал. Скорее решили пообщаться с реальными воинами и перенять опыт.
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15.08.2022 19:28 Ответить
Хто в кого мае вчитися? Реально воюють тількі українські військові. Мабудь все хотять повчитися в них, но роблять вигляд що вчать
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15.08.2022 19:36 Ответить
навчають користуватись західною зброєю
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15.08.2022 19:43 Ответить
Не только. Тактические занятия для младшего офицерского состава очень важны.
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15.08.2022 20:24 Ответить
схоже, ви за деревами не бачите лісу...
це може свідчити про те, що наших там навчається уже ДОФІГА... потрібні толкові інструктори.
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15.08.2022 21:12 Ответить
Шось мені здається що вони самі приїхали навчатись, а не навчати.
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15.08.2022 19:44 Ответить
Одно другому не мешает, умные не только учат, но и учатся.
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15.08.2022 21:17 Ответить
плять , всі записуються у вчителі, не нюхавши реальних бойових дій з рашистами.
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15.08.2022 19:46 Ответить
Якусь херню пишете. Звичайно ЗСУ можуть фору дати в багатьох питаннях. Але, людей с бойовим досвідом - вчать користуватись складною зброєю. І що?ті кого призвали всі з реальним бойовим досвідом, після академій?
Щиро вдячний за допомогу союзникам.
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15.08.2022 19:49 Ответить
А де і коли з ким воювала Нова Зеландія .
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15.08.2022 20:01 Ответить
Ти тупий, так хоч не демонструй свою тупість так тупо.
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15.08.2022 21:13 Ответить
Зато мы можем в ответ поставлять их коренным племенам пленных орков.
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15.08.2022 20:06 Ответить
то спочатку тра відправити невелику партію на дегустацію.
ато можуть не підійти. тих же москалів харчують таким гівном...
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15.08.2022 21:15 Ответить
Там нема племен. Є один корінний народ маорі.
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15.08.2022 21:21 Ответить
Maori haka навчать...
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15.08.2022 21:40 Ответить
 
 