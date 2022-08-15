Нова Зеландія вирішила приєднатися до навчання українських військових у Великій Британії

Міністр оборони Нової Зеландії Пені Енаре підтвердив відправлення до Британії військових інструкторів для навчання солдатів з України.

"Це розгортання також дає можливість військовослужбовцям Нової Зеландії отримати цінний досвід", - сказав Пені Енаре, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Міністр вважає, що відточуючи основні навички солдатів у чужому середовищі, разом із ключовими партнерами, це буде сприяти збереженню їх військових у сфері оборони. Ці дії у Новій Зеландії підтримали прем'єр-міністр Джасінда Ардерн та міністр закордонних справ Нанайя Махута.

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За їх словами, Нова Зеландія направляє ще 120 військовослужбовців Новозеландських сил оборони до Британії. Вони будуть допомагати у навчанні українських солдатів в рамках міжнародних зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти Україні продовжувати захищатися від вторгнення Росії.

Цю інформацію підтвердив міністр оборони України Олексій Резніков.

Розгортання здійснюватиметься комерційними рейсами до Британії, траншами протягом наступних трьох тижнів і буде завершено до 30 листопада.