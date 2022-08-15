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Новини Війна
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Нова Зеландія вирішила приєднатися до навчання українських військових у Великій Британії

нова,зеландія

Міністр оборони Нової Зеландії Пені Енаре підтвердив відправлення до Британії військових інструкторів для навчання солдатів з України.

"Це розгортання також дає можливість військовослужбовцям Нової Зеландії отримати цінний досвід", - сказав Пені Енаре, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Міністр вважає, що відточуючи основні навички солдатів у чужому середовищі, разом із ключовими партнерами, це буде сприяти збереженню їх військових у сфері оборони. Ці дії у Новій Зеландії підтримали прем'єр-міністр Джасінда Ардерн та міністр закордонних справ Нанайя Махута.

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За їх словами, Нова Зеландія направляє ще 120 військовослужбовців Новозеландських сил оборони до Британії. Вони будуть допомагати у навчанні українських солдатів в рамках міжнародних зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти Україні продовжувати захищатися від вторгнення Росії.

Цю інформацію підтвердив міністр оборони України Олексій Резніков.

Розгортання здійснюватиметься комерційними рейсами до Британії, траншами протягом наступних трьох тижнів і буде завершено до 30 листопада.

Автор: 

Нова Зеландія (108) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+7
Хто в кого мае вчитися? Реально воюють тількі українські військові. Мабудь все хотять повчитися в них, но роблять вигляд що вчать
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15.08.2022 19:36 Відповісти
+4
И я об этом подумал. Скорее решили пообщаться с реальными воинами и перенять опыт.
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15.08.2022 19:28 Відповісти
+4
Якусь херню пишете. Звичайно ЗСУ можуть фору дати в багатьох питаннях. Але, людей с бойовим досвідом - вчать користуватись складною зброєю. І що?ті кого призвали всі з реальним бойовим досвідом, після академій?
Щиро вдячний за допомогу союзникам.
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15.08.2022 19:49 Відповісти
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досвід скоро ми всім у тетрапаках будемо надсилати...
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15.08.2022 19:18 Відповісти
И я об этом подумал. Скорее решили пообщаться с реальными воинами и перенять опыт.
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15.08.2022 19:28 Відповісти
Хто в кого мае вчитися? Реально воюють тількі українські військові. Мабудь все хотять повчитися в них, но роблять вигляд що вчать
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15.08.2022 19:36 Відповісти
навчають користуватись західною зброєю
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15.08.2022 19:43 Відповісти
Не только. Тактические занятия для младшего офицерского состава очень важны.
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15.08.2022 20:24 Відповісти
схоже, ви за деревами не бачите лісу...
це може свідчити про те, що наших там навчається уже ДОФІГА... потрібні толкові інструктори.
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15.08.2022 21:12 Відповісти
Шось мені здається що вони самі приїхали навчатись, а не навчати.
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15.08.2022 19:44 Відповісти
Одно другому не мешает, умные не только учат, но и учатся.
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15.08.2022 21:17 Відповісти
плять , всі записуються у вчителі, не нюхавши реальних бойових дій з рашистами.
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15.08.2022 19:46 Відповісти
Якусь херню пишете. Звичайно ЗСУ можуть фору дати в багатьох питаннях. Але, людей с бойовим досвідом - вчать користуватись складною зброєю. І що?ті кого призвали всі з реальним бойовим досвідом, після академій?
Щиро вдячний за допомогу союзникам.
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15.08.2022 19:49 Відповісти
А де і коли з ким воювала Нова Зеландія .
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15.08.2022 20:01 Відповісти
Ти тупий, так хоч не демонструй свою тупість так тупо.
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15.08.2022 21:13 Відповісти
Зато мы можем в ответ поставлять их коренным племенам пленных орков.
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15.08.2022 20:06 Відповісти
то спочатку тра відправити невелику партію на дегустацію.
ато можуть не підійти. тих же москалів харчують таким гівном...
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15.08.2022 21:15 Відповісти
Там нема племен. Є один корінний народ маорі.
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15.08.2022 21:21 Відповісти
Maori haka навчать...
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15.08.2022 21:40 Відповісти
 
 