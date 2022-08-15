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У Новій Зеландії готують пакет військової допомоги Україні

новая,зеландия

Нова Зеландія відправить військову допомогу Україні. Про її розмір у понеділок, 15 серпня, оголосять міністр оборони країни Пені Енаре і головнокомандувач Сил оборони маршал авіації Кевін Шорт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Видання нагадує, що в лютому і березні 2022 року уряд Нової Зеландії оголосив про виділення декількох мільйонів доларів гуманітарному фонду ООН для України і Агентству ООН у справах біженців.

Пізніше в березні була відправлена військова допомога на суму 5 млн доларів, до складу якої увійшли бронежилети, шоломи і розвантаження.

У квітні уряд країни направив до Європи на два місяці транспортний літак C-130H Hercules і 50 осіб допоміжного персоналу, а також виділив ще 13 млн доларів на військову, гуманітарну та юридичну підтримку.

Окрема група фахівців з логістики Сил оборони з восьми осіб також була направлена для підтримки Міжнародного координаційного центру допомоги українським біженцям у Німеччині.

У травні до 30 військовослужбовців Сил оборони були відправлені до Сполученого Королівства для допомоги в навчанні українських військовослужбовців роботі з легкими польовими знаряддями l119 калібру 105 мм.

У червні було виділено ще 4,5 млн доларів на придбання для української армії додаткового нелетального обладнання та предметів постачання, таких як аптечки.

Також читайте: Підтримку України обговорюють на конференції північноєвропейських союзників в Копенгагені

Автор: 

Нова Зеландія (108) допомога (8450)


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Англосаксы - наши вернейшие союзники, помогают нам до полной победы над дикой лапотной ордой. Низкий поклон им за эту помощь.
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15.08.2022 07:25 Відповісти
А в Новій Зеландії самі "англосакси" живуть? Маорі ти не враховуєш? Не забувай - народи, що самі, в свій час, потерпали від колонізації, набагато чутливіші до болю тих народів, які пробують вирваться з-під колоніального гніту Років з п"ять тому спілкувався з одним - босом юридичної фірми Так він дуже близько сприйняв нашу боротьбу - і як юрист, і як представник колись поневоленого народу Адже маорі, як і ми, дуже довго опиралися колонізації!
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15.08.2022 08:00 Відповісти
Тут англосакси не так вжито, мається на увазі співдружність країн англомовних, що мають тісні історичні зв'язки (США, Канада, Великобританія, Австралія, Нова Зеландія).
тому як англосакси, це переважно племена з Германії, що колись асимілірували кельтів. тоді виходить що германія нам не кисло так допомагає.))))
А народ маорі вже давно частина «англосаксів» )))
Справедливість - почуття властиве любій нормальній людині
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15.08.2022 09:16 Відповісти
Нова Зеландія така гарна країна, обов'язково спробую туди поїхати після нашої Перемоги та закінчення війни. Дякую їм за допомогу.
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15.08.2022 07:27 Відповісти
У ківі, як називають себе новозеландці, дуже жорстка імміграційна політика. Поселитись там на постійній основі навіть громадянам королівства непросто. Знаю, що одному ушлому київському єврею з сім*єю це якось вдалось. Приятель з Києва був у того хитрозробленого в гостях і розповідав.
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15.08.2022 07:51 Відповісти
Щиро дяуємо новозеландцям за їх допомогу Україні в її боротьбі за незалежність з кровожадною московською ордою!
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15.08.2022 08:09 Відповісти
Маршал авіації? В такій країні?
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15.08.2022 08:32 Відповісти
Подяка цій країні за надану допомогу, хотілось би знати як наші депутати та урядовці, судді теж збирають допомогу армії і в якій кількості, чи з іх мізерних зарплат це неможливо зробити на відміну від зарплат простих людей, які кожен день збирають по гривні на ЗСУ.
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15.08.2022 08:35 Відповісти
 
 