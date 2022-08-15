У Новій Зеландії готують пакет військової допомоги Україні
Нова Зеландія відправить військову допомогу Україні. Про її розмір у понеділок, 15 серпня, оголосять міністр оборони країни Пені Енаре і головнокомандувач Сил оборони маршал авіації Кевін Шорт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Видання нагадує, що в лютому і березні 2022 року уряд Нової Зеландії оголосив про виділення декількох мільйонів доларів гуманітарному фонду ООН для України і Агентству ООН у справах біженців.
Пізніше в березні була відправлена військова допомога на суму 5 млн доларів, до складу якої увійшли бронежилети, шоломи і розвантаження.
У квітні уряд країни направив до Європи на два місяці транспортний літак C-130H Hercules і 50 осіб допоміжного персоналу, а також виділив ще 13 млн доларів на військову, гуманітарну та юридичну підтримку.
Окрема група фахівців з логістики Сил оборони з восьми осіб також була направлена для підтримки Міжнародного координаційного центру допомоги українським біженцям у Німеччині.
У травні до 30 військовослужбовців Сил оборони були відправлені до Сполученого Королівства для допомоги в навчанні українських військовослужбовців роботі з легкими польовими знаряддями l119 калібру 105 мм.
У червні було виділено ще 4,5 млн доларів на придбання для української армії додаткового нелетального обладнання та предметів постачання, таких як аптечки.
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тому як англосакси, це переважно племена з Германії, що колись асимілірували кельтів. тоді виходить що германія нам не кисло так допомагає.))))
А народ маорі вже давно частина «англосаксів» )))
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