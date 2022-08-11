Підтримку України обговорюють на конференції північноєвропейських союзників в Копенгагені

Понад 20 країн беруть участь у Конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

"Ми очікуємо на дуже хорошу конференцію сьогодні. Я радий вітати двох своїх колег і добрих друзів – секретаря з питань оборони (Великобританії) Бена Уоллеса та міністра Олексія Резнікова. Ми разом з 23 нашими колегами подивимося на те, які ми можемо знайти шляхи для посилення нашої допомоги Україні", - заявив перед початком конференції ї господар, міністр оборони Данії Мортен Бодсков.

Делегації представлені главами оборонних відомств, заступниками або іншими високопосадовими представниками.

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Раніше про проведення конференції у вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що на конференції обговорюватиметься подальша підтримка України, зокрема зброєю.