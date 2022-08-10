УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4491 відвідувач онлайн
Новини
3 258 6

Данія готуватиме українських фахівців з розмінування та проводитиме підготовку механізованих підрозділів. ФОТОрепортаж

резніков

Делегація українського оборонного відомства на чолі з главою Міноборони Олексієм Резніковим у середу прибула до Данії для участі в Копенгагенській конференції північноєвропейських союзників з підтримки України, яка відбудеться у столиці Данського королівства в четвер.

Яке інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України

"Сьогодні, 10 серпня 2022 року, розпочався візит делегації Міністерства оборони України на чолі з міністром Олексієм Резніковим до Королівства Данія для участі в Копенгагенській конференції північноєвропейських союзників з підтримки України. Конференція відбудеться завтра, 11 серпня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що в середу в рамках візиту Резніков провів зустріч із главою оборонного відомства Данії Мортеном Бедсковом.

"Під час зустрічі очільники оборонних відомств обговорили нагальні напрями перспективної двосторонньої співпраці, зокрема у сфері підготовки особового складу ЗСУ, а саме: курси лідерства для молодших командирів та командирів тактичної ланки; підготовку фахівців з розмінування як на суходолі, так і на морі; базову загальновійськову підготовку механізованих підрозділів Сухопутних військ та Сил ТрО ЗСУ", - зазначають у Міноборони.

Там додають, що сторони також обмінялися думками щодо очікувань від проведення Копенгагенської конференції та її результатів.

Також читайте: Данія долучиться до навчання українських військових у Британії


Данія готуватиме українських фахівців з розмінування та проводитиме підготовку механізованих підрозділів 01
Данія готуватиме українських фахівців з розмінування та проводитиме підготовку механізованих підрозділів 02

"Наприкінці зустрічі Олексій Резніков нагородив Мортена Бедскова заохочувальною відзнакою Міністерства оборони України – медаллю "За сприяння Збройним силам України", – підсумували у відомстві.


Данія готуватиме українських фахівців з розмінування та проводитиме підготовку механізованих підрозділів 03

Також дивіться: Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, - прем'єр Фредеріксен. ВIДЕО

Автор: 

Данія (784) Міноборони (7465) допомога і підтримка (1165) Резніков Олексій (1446)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
разнесло резникова на военном сухпайке при молодухе-жене... и куда пропал клетко-стиль...
показати весь коментар
10.08.2022 19:54 Відповісти
У відповідь могли б нагородити Рєзнікова почесним званням принц Даньський!
показати весь коментар
10.08.2022 20:06 Відповісти
Удивительная страна и очень. Маленькая, но очень индустриальная, великолепное общество там, социально удачная, красивая. свободная. И технари они отличные, судостроение сильное, лайнеры строят круизники итд. Кстати бренд пива ,Туборг, и ,Карлсберг,---это Дания. В молодости давней иногда случалось там быть. Что удивительно там особо. В выборах там не участвуют пенсы. студенты, армия и госслужащие. Только кто налоги платит. Точностей не знаю. Но по схеме так. Достойная стабильная страна. Живут в радость. Вдало как то. Умеют с самого своего начала.
показати весь коментар
10.08.2022 20:11 Відповісти
Нαχερ он там нужен ?
показати весь коментар
10.08.2022 20:44 Відповісти
Українських солдатів потрібно навчати абсолютно на всі види озброєння НАТО, Україна ж і так переходить на стандарт НАТО. Тобто, вже перейшла.
показати весь коментар
14.08.2022 13:46 Відповісти
 
 