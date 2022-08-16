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"Цензор.НЕТ" нуждается в вашей поддержке

цензор,допомога,підтримка,донат

Друзья! Мы нуждаемся в вашей финансовой поддержке для дальнейшей работы Цензор.НЕТ. Каждый текст, каждое сообщение в соцсетях, фото и видео с передовой создаются благодаря вашему неравнодушию к работе нашей команды.

Мы с первых дней войны 2014 года пишем о боевых действиях и наших героях. С началом полномасштабного вторжения в Россию мы начали работать 24 часа в сутки. Благодаря волонтерам мы увеличили количество новостей, чтобы максимально осветить и героическую борьбу наших защитников, и преступления российских оккупантов. Однако мы почти потеряли главный канал прибыли – рекламу.

Команда "Цензор.НЕТ" нуждается в вашей финансовой поддержке для дальнейшей работы редакции и сайта. Если вы разделяете наши ценности, помогите нам добровольным вкладом, чтобы мы могли бороться на информационном фронте до победы Украины над оккупантами.

Мы благодарны нашим читателям по всему миру, которые уже помогли нам. Благодаря вам, каждый день выходят новые публикации о наших воинах, защищающих Украину. Ваша поддержка помогает нам в командировках, чтобы снять войну прямо под вражеским огнем.

Мы будем признательны за любую денежную помощь и другие форматы поддержки.

Получатель средств: ГО "АГЕНТСТВО ВІЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ"

Код ЕДРПОУ: 39490649

IBAN: UA283004650000000260093011881  / в АТ "ОЩАДБАНК" /  МФО: 300465

Назначение платежа: "БЕЗПОВОРОТНА МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА"

* Обратите пожалуйста внимание, что нужно обязательно указать назначение платежа иначе банк не примет перечисление средств.

Если вы желаете поддержать нас через платежную систему с помощью карты - реквизиты находятся по этой ссылке (censor.net/ru/aid).

Наше оружие – это правда! Слава Украине!

поддержка (701) Цензор.НЕТ (137)


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Топ комментарии
+9
Редакція! На Приваті є рахунок?
На який через Приват24 можна перекидати?
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16.08.2022 10:19 Ответить
+7
Ловіть гроші !
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16.08.2022 10:11 Ответить
+5
Вибачте,але оплата відхилена. Це така відповідь з моменту публікації анонсу. Перевірте,будь ласка реквізити для зарубіжних донорів. Дякую
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16.08.2022 10:12 Ответить
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Ловіть гроші !
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16.08.2022 10:11 Ответить
Вибачте,але оплата відхилена. Це така відповідь з моменту публікації анонсу. Перевірте,будь ласка реквізити для зарубіжних донорів. Дякую
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16.08.2022 10:12 Ответить
Остришь олень !
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16.08.2022 10:15 Ответить
Так само не можу через ощад на ощад перевести,ця контора що на возі їде!
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16.08.2022 10:14 Ответить
Редакція! На Приваті є рахунок?
На який через Приват24 можна перекидати?
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16.08.2022 10:19 Ответить
Я з Привату на Ощад перекинув без проблем.
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16.08.2022 16:43 Ответить
❗❗❗при поповненні через портмоне, пише таку помилку:

Помилка визначення комісії

Помилка визначення комісії з платежа. Платежі на організацію тимчасово не приймаються. Послуга буде відновлена найближчим часом. Помилка визначення платіжного терміналу.
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16.08.2022 10:37 Ответить
Та поставже вже номер картки: поки введеш, задовбатися можна!
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16.08.2022 10:50 Ответить
Норм працює і на ощадні.
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16.08.2022 10:54 Ответить
Через Приват за реквізитами проходить
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16.08.2022 10:57 Ответить
зробіть paypal або щось для міжнародних переказів
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16.08.2022 11:18 Ответить
Краще я ще 100 літрів солярки куплю.
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16.08.2022 11:22 Ответить
Хотiв надiслати 100€, але платiжки не проходять.
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16.08.2022 12:47 Ответить
Добрый день, Мойша. Вот хотел выслать тебе сто долларов, но уже запечатал конверт.
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16.08.2022 15:11 Ответить
так їх же вже наче не існує, на днях цілий мільйон накрили
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16.08.2022 15:02 Ответить
+
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16.08.2022 15:08 Ответить
За через першу кнопку працює переказ з будь-якої карти через сервіс Portmone (у мене карта від ПриватБанк).
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16.08.2022 16:32 Ответить
Кошти перерахував. Тримайтеся,бо так мало правдивих інформаційних ресурсів.
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16.08.2022 16:42 Ответить
 
 