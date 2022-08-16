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"Цензор.НЕТ" потребує вашої підтримки

цензор,допомога,підтримка,донат

Друзі! Ми потребуємо вашої фінансової підтримки для подальшої роботи Цензор.НЕТ. Кожен текст, кожен допис у соцмережах, фото і відео з передової - створюються завдяки вашій небайдужості до роботи нашої команди.

Ми з перших днів війни 2014 року пишемо про бойові дії та наших героїв. З початком повномасштабного вторгнення Росії ми почали працювати 24 години на добу. Завдяки волонтерам ми збільшили кількість новин, щоб максимально висвітлити і героїчну боротьбу наших захисників, і злочини російських окупантів. Проте ми майже втратили головний канал прибутку - рекламу.

Команда "Цензор.НЕТ" потребує вашої фінансової підтримки для подальшої роботи редакції та сайту. Якщо ви поділяєте наші цінності, допоможіть нам добровільним внеском, щоб ми могли боротися на інформаційному фронті до перемоги України над окупантами.

Ми вдячні нашим читачам по всьому світу, які вже допогли нам. Завдяки вам, щодня виходять нові публікації про наших воїнів, що боронять Україну. Ваша підтримка допомагає нам у відрядженнях, щоб відзняти війну безпосередньо під ворожим вогнем.

Ми будемо вдячні за будь-яку грошову допомогу та інші формати підтримки.

Отримувач коштів: ГО "АГЕНТСТВО ВІЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ"

Код ЄДРПОУ: 39490649

IBAN: UA283004650000000260093011881  / в АТ "ОЩАДБАНК" /  МФО: 300465

Призначення платежу: "БЕЗПОВОРОТНА МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА"

* Зверніть будь ласка увагу, що потрібно обов'язково вказати призначення платежу інакше банк не прийме перерахування коштів

Якщо ви бажаєте підтримати нас через платіжну систему за допомогою картки – реквізити знаходяться за цим посиланням (censor.net/ua/aid).

Наша зброя - це правда! Слава Україні!

Автор: 

підтримка (628) Цензор.НЕТ (138)


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Топ коментарі
+9
Редакція! На Приваті є рахунок?
На який через Приват24 можна перекидати?
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16.08.2022 10:19 Відповісти
+7
Ловіть гроші !
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16.08.2022 10:11 Відповісти
+5
Вибачте,але оплата відхилена. Це така відповідь з моменту публікації анонсу. Перевірте,будь ласка реквізити для зарубіжних донорів. Дякую
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16.08.2022 10:12 Відповісти
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Ловіть гроші !
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16.08.2022 10:11 Відповісти
Вибачте,але оплата відхилена. Це така відповідь з моменту публікації анонсу. Перевірте,будь ласка реквізити для зарубіжних донорів. Дякую
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16.08.2022 10:12 Відповісти
Остришь олень !
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16.08.2022 10:15 Відповісти
Так само не можу через ощад на ощад перевести,ця контора що на возі їде!
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16.08.2022 10:14 Відповісти
Редакція! На Приваті є рахунок?
На який через Приват24 можна перекидати?
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16.08.2022 10:19 Відповісти
Я з Привату на Ощад перекинув без проблем.
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16.08.2022 16:43 Відповісти
❗❗❗при поповненні через портмоне, пише таку помилку:

Помилка визначення комісії

Помилка визначення комісії з платежа. Платежі на організацію тимчасово не приймаються. Послуга буде відновлена найближчим часом. Помилка визначення платіжного терміналу.
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16.08.2022 10:37 Відповісти
Та поставже вже номер картки: поки введеш, задовбатися можна!
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16.08.2022 10:50 Відповісти
Норм працює і на ощадні.
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16.08.2022 10:54 Відповісти
Через Приват за реквізитами проходить
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16.08.2022 10:57 Відповісти
зробіть paypal або щось для міжнародних переказів
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16.08.2022 11:18 Відповісти
Краще я ще 100 літрів солярки куплю.
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16.08.2022 11:22 Відповісти
Хотiв надiслати 100€, але платiжки не проходять.
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16.08.2022 12:47 Відповісти
Добрый день, Мойша. Вот хотел выслать тебе сто долларов, но уже запечатал конверт.
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16.08.2022 15:11 Відповісти
так їх же вже наче не існує, на днях цілий мільйон накрили
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16.08.2022 15:02 Відповісти
+
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16.08.2022 15:08 Відповісти
За через першу кнопку працює переказ з будь-якої карти через сервіс Portmone (у мене карта від ПриватБанк).
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16.08.2022 16:32 Відповісти
Кошти перерахував. Тримайтеся,бо так мало правдивих інформаційних ресурсів.
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16.08.2022 16:42 Відповісти
 
 