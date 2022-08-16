Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук оштрафован за дискредитацию армии РФ

Суд Уфы принял решение оштрафовать выступающего против войны в Украине лидера российской группы ДДТ Юрия Шевчука на 50 тысяч рублей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.

В частности, исполнителю вынесли штраф по административной статье о дискредитации российской армии после того, как он на концерте сказал: "Родина - это не ж#па президента, которую надо целовать".

На заседании суда Шевчук не присутствовал, была лишь защита музыканта, которая настаивала на том, что доказательств в правонарушении нет.

"Я, Юрий Шевчук, всегда был против войн, в любой стране и в любое время. Выступал против войн во Вьетнаме, Афганистане, Югославии, Чечне, Абхазии, Грузии, Осетии, в Карабахе, Ираке и т.д. Считаю, что любые проблемы и усложнения политического характера между странами и народами следует решать дипломатическим путем. Песня "Не стреляй" была написана в 1980 году. Я также против продолжающейся войны на Донбассе и нынешней СВО в Украине", - процитировал адвокат обращение лидера группы ДДТ.

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