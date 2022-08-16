Лідера групи ДДТ Юрія Шевчука оштрафували за дискредитацію армії РФ
Суд Уфи ухвалив рішення оштрафувати лідера російської групи ДДТ Юрія Шевчука, який виступає проти війни в Україні, на 50 тисяч рублів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduza.
Зокрема, виконавцю винесли штраф за адміністративною статтею про дискредитацію російської армії після того, як він на концерті сказав: "Батьківщина - це не ж#па президента, яку треба цілувати".
На засіданні суду Шевчук не був присутнім, був лише захист музиканта, який наполягав на тому, що доказів у правопорушенні немає.
"Я, Юрій Шевчук, завжди був проти воєн, у будь-якій країні та в будь-які часи. Виступав проти воєн у В'єтнамі, Афганістані, Югославії, Чечні, Абхазії, Грузії, Осетії, в Карабаху, Іраку тощо. Вважаю, що будь-які проблеми та ускладнення політичного характеру між країнами та народами треба вирішувати дипломатичним шляхом. Пісня "Не стріляй" була написана в 1980 році. Я також проти війни, що триває, на Донбасі і нинішньої СВО в Україні", - процитував адвокат звернення лідера групи ДДТ.
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Покажите мне хоть одно слово армия в этой фразе.
Но, зараза, все равно, дискредитировал.
Вообще то, исходя из твоих слов, твой идеал Арахамия. И жопы целует и с родины сдрыснул.
Бл...ть , ЛЮДИ, думайте прежде, чем что то сказать или сделать.
И заметь, я Шевчука не защищаю (вряд ли он в этом нуждается) Я просто показываю таким как ты, что твое отличие от рашистов весьма маленькое. Разница только в знаке +, -. Свой знак можешь выбрать сам, разницы - никакой, мыслите вы с ними примерно одинаково.
«Успокойтесь бесы, долбанные кабинетные и кухонные псевдопатриоты, воинствующие радикалы с обеих сторон, которым ввод войск окончательно развяжет руки. "
«Мы - люди Украины и России - родня. Каждому из нас просто необходимо сделать всё возможное, чтобы не допустить братоубийственной бойни. Иначе победит бесчеловечность»
"Пляшет пропаганда смерти в наших городах, Сталин и Бандера бьются в буйных головах".
"Я долго думал. Приглашала и та, и эта сторона, я подумал, что не поеду, и все. Я мог бы поучаствовать, как в Чечне, в обмене пленными. Сделать концерт для двух противоборствующих сторон, концерт мира, собрать музыкантов, чтобы стояли и украинские, и донецкие, и спеть для всех "Не стреляй", ребята, хорош, блин. И обменять пленных. Вот в Чечне у нас был такой концерт в 1996 году. Одна трибуна - сидели чеченские джигиты, другая трибуна - сидели наши, российские войска, а посередине были дети. И мы пели этот концерт, ради пленных. Сейчас это пока невозможно. Но я думаю, этот концерт, может быть, и состоится, дай Бог".
«Успокойтесь бесы, долбанные кабинетные и кухонные псевдопатриоты, воинствующие радикалы с обеих сторон, которым ввод войск окончательно развяжет руки. "
«Мы - люди Украины и России - родня. Каждому из нас просто необходимо сделать всё возможное, чтобы не допустить братоубийственной бойни. Иначе победит бесчеловечность»
"Пляшет пропаганда смерти в наших городах, Сталин и Бандера бьются в буйных головах".
Не нагадує передвиборчі меседжі зеленського про нада пагаваріть, проста посмотреть в глаза і наративи мураєва про один норот?
https://news.obozrevatel.com/show/shevchuk-gde-ya-byil-8-let-ya-lyudej-ne-ubival-etogo-uzhe-dostatochno.htm
Які ***** "дєти Донбасса" і українські біженці в россії? Людей він не вбивав, це, бляха, досягнення, красун. Де хоч одна пісня в підтримку чеченського народу? Ви думаєте, що він не вміє користуватись інтернетом? Чи може не хоче? ***** іх всіх, п*здіти - не мішки таскать.
«Успокойтесь бесы, долбанные кабинетные и кухонные псевдопатриоты, воинствующие радикалы с обеих сторон, которым ввод войск окончательно развяжет руки. "
«Мы - люди Украины и России - родня. Каждому из нас просто необходимо сделать всё возможное, чтобы не допустить братоубийственной бойни. Иначе победит бесчеловечность»
"Пляшет пропаганда смерти в наших городах, Сталин и Бандера бьются в буйных головах".
https://news.obozrevatel.com/show/shevchuk-gde-ya-byil-8-let-ya-lyudej-ne-ubival-etogo-uzhe-dostatochno.htm
Які ***** "дєти Донбасса" і українські біженці в россії? Людей він не вбивав, це, бляха, досягнення, красун. Де хоч одна пісня в підтримку чеченського народу? Ви думаєте, що він не вміє користуватись інтернетом? Чи може не хоче? ***** іх всіх, п*здіти - не мішки таскать.
P.S. шевчук не обеднеет...
політкоректна фраза мала б звучати так:
батьківщина - це жопа президента, яку треба цілувати
Щож маємо лише погодитись з тим, що рашка це жопа😁
в хороших кацапів !
Боец на шали..мавзолейное быдло путлера шуток нэ понимэ...
..людей славянской внешности на рабZZee не обнаружено..Одни тюркские племена...Хан Батый основатель Мокшандии...
Финиш...
А штраф - от бессилия, особенно если вспомнить сколько процесс тянулся. В тюрьму его сажать смысла нет, его и там знают и уважают.
Wybaczcie że po kacapsku, ale po ukraińsku jeszcze dobrze nie umiem.
Бачу що дуже багато людей все ще шукають добрих рузських і так дуже концентруються на цьому та захищають їх та щось доказують всім хто тих добрих рузських «не любить».
Мені дивно. А на віщо вони вам???? Ну скажіть навіщо????? ??????
Да яка різниця хто з них та що каже!!!!! Що він вам такого доброго зробив ???або ви сподіваєтесь що він щось зробе??? Наприклад що? Зупинить війну??? Поверне життя вбитих??? Відбудує зруйновану Україну????
Чого ви всі туди дивитесь ??????? Вас там що медом намазано!! ?????
Ну якщо там є добрі рузськи ну та нехай будуть!! А вам від того що????
ЖАХ люди . Всі хто ще шукає добрих рузських ... Зупинитися та не шукайте більше.
К
А дупу рашистських упирів, яки винищували все цивільне населення Чечні він не цілував?
Такі гарні бідні невинні солдатики були.. які творили геноцид скрізь де були.
Він, та такі як він дали мандат цій орді й на подальший геноцид в Грузії, Сирії, Україні.
"Не стреляй", "(патронів мало) - гвалтуй, ріж та пали" - так напевно мали звучати слова піздні цього "пацефіста".
Єду я народіну
Пусть крічат уродіна
А ана нам нравіццо!
Не той?
Тупо по)(yй, що відбувається на раші.
Важливо тільки, як іде західна допомога і як воюють ЗСУ!
Це вирішальні чинники, які пишуть історію.
Все інше полова і димова завіса.