Лідера групи ДДТ Юрія Шевчука оштрафували за дискредитацію армії РФ

Суд Уфи ухвалив рішення оштрафувати лідера російської групи ДДТ Юрія Шевчука, який виступає проти війни в Україні, на 50 тисяч рублів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduza.

Зокрема, виконавцю винесли штраф за адміністративною статтею про дискредитацію російської армії після того, як він на концерті сказав: "Батьківщина - це не ж#па президента, яку треба цілувати".

На засіданні суду Шевчук не був присутнім, був лише захист музиканта, який наполягав на тому, що доказів у правопорушенні немає.

"Я, Юрій Шевчук, завжди був проти воєн, у будь-якій країні та в будь-які часи. Виступав проти воєн у В'єтнамі, Афганістані, Югославії, Чечні, Абхазії, Грузії, Осетії, в Карабаху, Іраку тощо. Вважаю, що будь-які проблеми та ускладнення політичного характеру між країнами та народами треба вирішувати дипломатичним шляхом. Пісня "Не стріляй" була написана в 1980 році. Я також проти війни, що триває, на Донбасі і нинішньої СВО в Україні", - процитував адвокат звернення лідера групи ДДТ.

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