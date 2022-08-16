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Лідера групи ДДТ Юрія Шевчука оштрафували за дискредитацію армії РФ

шевчук

Суд Уфи ухвалив рішення оштрафувати лідера російської групи ДДТ Юрія Шевчука, який виступає проти війни в Україні, на 50 тисяч рублів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduza.

Зокрема, виконавцю винесли штраф за адміністративною статтею про дискредитацію російської армії після того, як він на концерті сказав: "Батьківщина - це не ж#па президента, яку треба цілувати".

На засіданні суду Шевчук не був присутнім, був лише захист музиканта, який наполягав на тому, що доказів у правопорушенні немає.

"Я, Юрій Шевчук, завжди був проти воєн, у будь-якій країні та в будь-які часи. Виступав проти воєн у В'єтнамі, Афганістані, Югославії, Чечні, Абхазії, Грузії, Осетії, в Карабаху, Іраку тощо. Вважаю, що будь-які проблеми та ускладнення політичного характеру між країнами та народами треба вирішувати дипломатичним шляхом. Пісня "Не стріляй" була написана в 1980 році. Я також проти війни, що триває, на Донбасі і нинішньої СВО в Україні", - процитував адвокат звернення лідера групи ДДТ.

Також читайте: У Росії закликали писати доноси на слухачів української музики

Автор: 

армія рф (17897) музика (498) суд (11749) штраф (1886)


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Топ коментарі
+24
Пока посадить не рискнули, хотя не факт, что почитали ДДТ за него вступятся....Юре респект!..
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16.08.2022 15:29 Відповісти
+24
Дискредитувати армію РФ це як обісрати гімно.
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16.08.2022 15:34 Відповісти
+22
як можна дескридитувати збоченців, мародерів, алкашів, і **********?
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16.08.2022 15:28 Відповісти
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як можна дескридитувати збоченців, мародерів, алкашів, і **********?
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16.08.2022 15:28 Відповісти
пардон, дискредитувати, слово то яке блд
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16.08.2022 15:30 Відповісти
"Родина - это не ж#па президента, которую надо целовать". Источник:

Покажите мне хоть одно слово армия в этой фразе.
Но, зараза, все равно, дискредитировал.
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16.08.2022 16:06 Відповісти
жопа це і є армія на кацапії
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17.08.2022 15:46 Відповісти
stranno shto on esho ne v kutuzke.....
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16.08.2022 15:29 Відповісти
Якось піх@й
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16.08.2022 15:29 Відповісти
Только ленивый не обосцыт фашистскую армию **********.
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16.08.2022 15:29 Відповісти
а ти поїдь туди і обісці зі сцени
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16.08.2022 15:33 Відповісти
Пока посадить не рискнули, хотя не факт, что почитали ДДТ за него вступятся....Юре респект!..
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16.08.2022 15:29 Відповісти
ти хочеш сказати, що він хороший рускій , ще будучи живим? Это нонсенс
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16.08.2022 15:36 Відповісти
а ти як пішеш? сам нонсенс пісучий
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16.08.2022 15:38 Відповісти
ну ме може бути русскій живим і хорошим одночасно! Або він мертвий і тоді вже хороший, або він вже не русскій.
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16.08.2022 15:41 Відповісти
да глохни вже..засохни знущатись над українською..
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16.08.2022 15:51 Відповісти
що ж ти так впряглася за кацапа? гляди не лусни, курво
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16.08.2022 15:55 Відповісти
Гарно сказано, але не зовсім правда. Навіть на їх "виборах" за фюрера голосують не 100%. Отже, є десь 10% відносно нормальних.
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16.08.2022 16:23 Відповісти
Макаревич, Шевчук и Гребенщиков - троица рок-музыкантов, не побоявшаяся уже давно выступить против системы на паРашке...
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16.08.2022 15:40 Відповісти
у нас одна дитина, яка продає вишивку за гроші для нужд ЗСУ робить більше для нашої перемоги, ніж ця ліберальна трійця пєвцов ртом.
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16.08.2022 15:43 Відповісти
а що вам Шевчук винен?? чого до нього присікались??
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16.08.2022 15:50 Відповісти
бо юра грьобаний рашист, хоч і ліберально махровий. бо його грьобана родіна єму "нравітся, хоть і не красавіца". бо він, ****, живе там, заробляє гроші там, платить податки там, сплачує взноси в уфинські клуби, за які потім там дають концерти для кобздонутих рашистів. І якби ця падла просто продала свої активи, звалила із рашкостана і не розважала ватну випившу публіку, я б іще зрозумів. Але йому там подобається, а його махрові спічі у дусі кота лєопольда, мовляв, рєбята, давайтє жить дружно і любіть свою росію - до жопи.
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16.08.2022 16:01 Відповісти
Именно так как ты предлагаешь Шевчуку поступит, со временем, вся зеленая шобла. Продаст все свои активы, заявит, что Украина не нравится и свалит куда-нибудь, например в Оман. Ну а налоги они и сейчас не платят.
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16.08.2022 16:14 Відповісти
"Родина это не жопа президента". Вообще то этими словами он сказал ВСЕ. Почему он не должен любить место где он родился, вырос, где похоронены его предки. Тебе, также не нравится, что он выступает против войны? По твоему, все "Порохоботы" тоже должны свалить с Украины, потому, что у нас президент тупое ничтожество?
Вообще то, исходя из твоих слов, твой идеал Арахамия. И жопы целует и с родины сдрыснул.
Бл...ть , ЛЮДИ, думайте прежде, чем что то сказать или сделать.
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16.08.2022 16:22 Відповісти
от зараз ти намагаєшся кацапською мовою топити за якогось рашистського ліберального алкоголіка. То чим ти краще гордона, чи інших гнид, які намагаються розібратися в сортах російського лайна і винайти серед нього хороших росіян. Їх нема там. Якщо в тебе в діжці з багном залежиться одне з виду гарне яблучко, ти його дістанеш і будеш їсти? А яблучку подобається лежати в тій багнюці.
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16.08.2022 16:30 Відповісти
Нет, я не пытаюсь топить кацапской мовой, я пытаюсь не писать как "Азиров" пока не смогу грамотно излагать на нем свои мысли, потому как учу украинский в 54 года, ну что ж поделать, не было в Севастополе во времена СССР украинских школ. А ты учишь всех как надо поступать на том основании, что родился в 2000 году в Украине? Это все твои заслуги?
И заметь, я Шевчука не защищаю (вряд ли он в этом нуждается) Я просто показываю таким как ты, что твое отличие от рашистов весьма маленькое. Разница только в знаке +, -. Свой знак можешь выбрать сам, разницы - никакой, мыслите вы с ними примерно одинаково.
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16.08.2022 17:09 Відповісти
Бывает, когда вынужден временно уехать с родных мест. Это тяжелый выбор - эмиграция или тюрьма (в лучшем случае) на Родине. Я бы всех "автоматом" не осуждал.
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16.08.2022 19:03 Відповісти
какіє ми сєнтімєнтальниє стосовно виїзду з насижених місць. Думаєш нам з Лисичанську було комфортно та затишно виїзджати? Але ноги там моєї не буде, доки там рашисти. Як можна жити поруч з бандитами? Як можна виховувати дітей в країні, де з першого класу тоталітарний лікбез. Ба більше, моя лайтватна родичка поїхала на росії в якийсь "християнський" лагер - і навіть там казали, шо по волі Господа треба нищити украінскіх грешніков.
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16.08.2022 21:18 Відповісти
Інший дописувач у цій гілці, навпаки, відстоював думку, що треба залишатись та боротись - щоправда, там йшлось про тих небагатьох росіян, які проти цієї війни. Я саме відповідав тому дописувачу (що іноді таки доводиться виїжджати).
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16.08.2022 22:29 Відповісти
Народ, прозрійте. Юра - це типовий хороший русскій. Так , він проти війни, проти путіна. АЛЕ. Він за братні народи, проти націоналізму і все таке. Просто погугліть його висловлювання. У людей з таким світоглядом називають лайтватою. І з подібними меседжами йшла на вибори команда зе. Ми за мір, посмотрєть в глаза і все таке

«Успокойтесь бесы, долбанные кабинетные и кухонные псевдопатриоты, воинствующие радикалы с обеих сторон, которым ввод войск окончательно развяжет руки. "

«Мы - люди Украины и России - родня. Каждому из нас просто необходимо сделать всё возможное, чтобы не допустить братоубийственной бойни. Иначе победит бесчеловечность»

"Пляшет пропаганда смерти в наших городах, Сталин и Бандера бьются в буйных головах".

"Я долго думал. Приглашала и та, и эта сторона, я подумал, что не поеду, и все. Я мог бы поучаствовать, как в Чечне, в обмене пленными. Сделать концерт для двух противоборствующих сторон, концерт мира, собрать музыкантов, чтобы стояли и украинские, и донецкие, и спеть для всех "Не стреляй", ребята, хорош, блин. И обменять пленных. Вот в Чечне у нас был такой концерт в 1996 году. Одна трибуна - сидели чеченские джигиты, другая трибуна - сидели наши, российские войска, а посередине были дети. И мы пели этот концерт, ради пленных. Сейчас это пока невозможно. Но я думаю, этот концерт, может быть, и состоится, дай Бог".
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17.08.2022 15:00 Відповісти
Та глохнув би вже ти. Шевчук пiдтримував нас i пiд час померанчовоi революцii i пiд час Майдану, а ти вчепився за хароший русский. Бiльше попи..дiти нема де?
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16.08.2022 17:32 Відповісти
Я наведу кілька фраз для розуміння повноти картини цього персонажу:

«Успокойтесь бесы, долбанные кабинетные и кухонные псевдопатриоты, воинствующие радикалы с обеих сторон, которым ввод войск окончательно развяжет руки. "

«Мы - люди Украины и России - родня. Каждому из нас просто необходимо сделать всё возможное, чтобы не допустить братоубийственной бойни. Иначе победит бесчеловечность»

"Пляшет пропаганда смерти в наших городах, Сталин и Бандера бьются в буйных головах".

Не нагадує передвиборчі меседжі зеленського про нада пагаваріть, проста посмотреть в глаза і наративи мураєва про один норот?
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17.08.2022 15:02 Відповісти
Ось шо каже ваш улюблений Шевчук : "Сейчас спрашивают нашего брата: "а где вы были восемь лет?", а я отвечаю, что я людей не убивал эти восемь лет. Этого уже достаточно. И мы помогали детям Донбасса, и от зарплаты туда пересылали доктору Лизе. Сейчас вот на концертах я тоже работаю бесплатно, я всю свою зарплату отдаю беженцам украинским, которых тоже не мало в России: женщин, стариков, детей. Делаем, что можно, что-то доброе, на что мы способны", - сказал он."

https://news.obozrevatel.com/show/shevchuk-gde-ya-byil-8-let-ya-lyudej-ne-ubival-etogo-uzhe-dostatochno.htm

Які ***** "дєти Донбасса" і українські біженці в россії? Людей він не вбивав, це, бляха, досягнення, красун. Де хоч одна пісня в підтримку чеченського народу? Ви думаєте, що він не вміє користуватись інтернетом? Чи може не хоче? ***** іх всіх, п*здіти - не мішки таскать.
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16.08.2022 18:43 Відповісти
то отож! і це не все. ось пара його ******* фраз:

«Успокойтесь бесы, долбанные кабинетные и кухонные псевдопатриоты, воинствующие радикалы с обеих сторон, которым ввод войск окончательно развяжет руки. "

«Мы - люди Украины и России - родня. Каждому из нас просто необходимо сделать всё возможное, чтобы не допустить братоубийственной бойни. Иначе победит бесчеловечность»

"Пляшет пропаганда смерти в наших городах, Сталин и Бандера бьются в буйных головах".
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17.08.2022 15:03 Відповісти
У нас 75% сделали для войны больше, чем вся ФСБ. И это правда.
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16.08.2022 16:10 Відповісти
Ось шо каже ваш улюблений Шевчук : "Сейчас спрашивают нашего брата: "а где вы были восемь лет?", а я отвечаю, что я людей не убивал эти восемь лет. Этого уже достаточно. И мы помогали детям Донбасса, и от зарплаты туда пересылали доктору Лизе. Сейчас вот на концертах я тоже работаю бесплатно, я всю свою зарплату отдаю беженцам украинским, которых тоже не мало в России: женщин, стариков, детей. Делаем, что можно, что-то доброе, на что мы способны", - сказал он."

https://news.obozrevatel.com/show/shevchuk-gde-ya-byil-8-let-ya-lyudej-ne-ubival-etogo-uzhe-dostatochno.htm

Які ***** "дєти Донбасса" і українські біженці в россії? Людей він не вбивав, це, бляха, досягнення, красун. Де хоч одна пісня в підтримку чеченського народу? Ви думаєте, що він не вміє користуватись інтернетом? Чи може не хоче? ***** іх всіх, п*здіти - не мішки таскать.
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16.08.2022 18:44 Відповісти
Он нормальней многих, "чистокровных" украинцев. Тем более, полу украинец, полу татарин.
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16.08.2022 16:08 Відповісти
Шевчук, Пугачова, Ахіджакова..
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16.08.2022 15:36 Відповісти
"******* "малороси" цоїв, шевчуків, макарєвічів... Запам'ятайте: на росії, будь-яка творчість дозволена не далі повідка ФСБ/КГБ, а це означає, що вам сруть в голову проросійськими наративами про "адін народ", "какая разніца", культура внє політікі. Поставлю автору питання: скільки пісень присвятив вбитим, згвалтованим чеченським людям Ю. Шевчук!? Ніскільки, бо він імперець, у нього "уміралі пацани страшно в Грозном", а те що вони робили там геноцид він(шевчук) ніколи не скаже." (с)
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16.08.2022 18:58 Відповісти
А пуйла треба лінчувати за дискредитацію тої немочі з ракетами, бо якби не вони, то всі б кацарилі давно стали хорошими.
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16.08.2022 15:29 Відповісти
Таким чином расійський суд визнав, що батьківщина це все ж таки жопа президента
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16.08.2022 15:30 Відповісти
а ось пишуть Кримчани над чим піднімаються Бавовна «клуби чорного диму» - військовий аеродром у передмісті Сімферополя
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16.08.2022 15:31 Відповісти
Курять мабуть
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16.08.2022 15:34 Відповісти
це фейк! явно старе архівне фото )))
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16.08.2022 15:36 Відповісти
От би , всю цю красоту ( літаки) бахнути разок , можна і декілька разів
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16.08.2022 15:47 Відповісти
до сраки петиції..розірвати було треба давно..он з раїсією коли розірвали??
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16.08.2022 15:40 Відповісти
Дискредитувати армію РФ це як обісрати гімно.
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16.08.2022 15:34 Відповісти
я так зрозумів, шо саме в словах "параша - це не жопа президента, яку треба цілувати", вони саме в жопі *****, побачили "вторую конную мира" ))
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16.08.2022 15:35 Відповісти
"кацапо-фашисты,сцыкливые zomby. Эти твари,могут только по шакальи напасть..."(с) - они даже сцут назвать себя нацистами.

P.S. шевчук не обеднеет...
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16.08.2022 15:38 Відповісти
треба думати, що базікаєш
політкоректна фраза мала б звучати так:
батьківщина - це жопа президента, яку треба цілувати
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16.08.2022 15:39 Відповісти
Нахрен мне об этом знать? Или опять педалируем тему "хароши рюзьге"?
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16.08.2022 15:39 Відповісти
ну расєйською тільки рузькі й базікають
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16.08.2022 15:41 Відповісти
Да, и что?
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16.08.2022 16:15 Відповісти
пох
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16.08.2022 15:40 Відповісти
А жопа Путлера пердить та ще і стріляє?!
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16.08.2022 15:40 Відповісти
Тобто суд підтвердив, що їх батьківщина - це саме жопа! Це всьому світу вже давно відомо, тепер і кацапи повинні це вивчити!
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16.08.2022 15:40 Відповісти
Такой же тупак как и покоыйный Тальков. На того тоже куча народу дрочило в ссср. Спеть про страну не дураков, а гением это просто ********* нужно быть зная что про парашу поешь
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16.08.2022 15:43 Відповісти
Интересно,оштрафовали за зачмырение чмырей.
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16.08.2022 15:44 Відповісти
Значить суд вирішив, що їхня батьківщина таки жопа президента? І до чого армія орків до дупи *****?
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16.08.2022 15:47 Відповісти
Тобто суд рф офіційно встановив, що родіна це жопа президента.
Щож маємо лише погодитись з тим, що рашка це жопа😁
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16.08.2022 15:48 Відповісти
Та пішли вони всі в напрямку рашинського корабля , так як я не вірю
в хороших кацапів !
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16.08.2022 15:50 Відповісти
Насрать. Це той, що "наши мальчики умирают за жопу президента"? "Ваши мальчики", *****, ґвалтівники, садисти і мародери, але про це цей хєр ніколи не скаже
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16.08.2022 15:50 Відповісти
Так, в нього нема жодної пісні на підтримку чеченського народу, тільки недавно це зрозумів. Лише політкорректне "не стріляй". Ось і весь Шевчук
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16.08.2022 18:48 Відповісти
От ніби і сказав непогано, про жопу кремлефюрера. Але виправдання просто жалюгідні. "Протіф фсєх воєн, пєсня напісана в 1980, спіцапірация". Дійсно, хароший руZZуій - це той, якого не видно у тепловізор
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16.08.2022 15:51 Відповісти
Про родину - уродину спел. Штраф 5 лимонов доляров...
Боец на шали..мавзолейное быдло путлера шуток нэ понимэ...
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16.08.2022 15:52 Відповісти
Самыми честными рюZZkими были князья отец и сын Уваровы...в конце 19 века проводили раскопки Курганов на рабZee
..людей славянской внешности на рабZZee не обнаружено..Одни тюркские племена...Хан Батый основатель Мокшандии...
Финиш...
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16.08.2022 16:02 Відповісти
Дивіться не переплутайте, малята, "на Донбасі війна, в Україні СВО", весь такий проти війни але не проти "наших мальчиков" з "Курська", не знаю може й про Доктора Лізу щось ляпав
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16.08.2022 16:19 Відповісти
Та він і у 2009 на концерті в Києві те ж саме сказав. Поспішали всі пісню "Родина-уродина")) Це та людина,в якої з роками не змінні принципи. А от у путіна підгорає все частіше.
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16.08.2022 16:28 Відповісти
Про Ирак не сказал. Все-таки ему страшновато.
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16.08.2022 17:00 Відповісти
Згідно судового рішення, росія це те саме, що і срака пуйла))
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16.08.2022 17:04 Відповісти
Шевчук пережил нескольких генсеков, сажали его не раз, и всё равно выходил. Да, он не призывает свергать власть. Но я почему-то думаю, что его фанаты будут менее охотно записываться на войну, чем фанаты условного Лесоповала.
А штраф - от бессилия, особенно если вспомнить сколько процесс тянулся. В тюрьму его сажать смысла нет, его и там знают и уважают.

Wybaczcie że po kacapsku, ale po ukraińsku jeszcze dobrze nie umiem.
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16.08.2022 17:52 Відповісти
-Ааа... Жопа ***** - і є армія РФ. Зрозуміло...
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16.08.2022 18:11 Відповісти
Талант без сумніву ... Завжди вмів протестувати в межах дозволеного.
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16.08.2022 18:56 Відповісти
ДДТ еще слушал в 1989-м , безумно нравилось! Юра не сгнил в империализме, как тот Наутилус Помпилиус!
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16.08.2022 18:57 Відповісти
Прочитала коментарі тут.
Бачу що дуже багато людей все ще шукають добрих рузських і так дуже концентруються на цьому та захищають їх та щось доказують всім хто тих добрих рузських «не любить».
Мені дивно. А на віщо вони вам???? Ну скажіть навіщо????? ??????
Да яка різниця хто з них та що каже!!!!! Що він вам такого доброго зробив ???або ви сподіваєтесь що він щось зробе??? Наприклад що? Зупинить війну??? Поверне життя вбитих??? Відбудує зруйновану Україну????
Чого ви всі туди дивитесь ??????? Вас там що медом намазано!! ?????
Ну якщо там є добрі рузськи ну та нехай будуть!! А вам від того що????
ЖАХ люди . Всі хто ще шукає добрих рузських ... Зупинитися та не шукайте більше.
К
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16.08.2022 19:25 Відповісти
"дупу президента" він не цілував..
А дупу рашистських упирів, яки винищували все цивільне населення Чечні він не цілував?
Такі гарні бідні невинні солдатики були.. які творили геноцид скрізь де були.
Він, та такі як він дали мандат цій орді й на подальший геноцид в Грузії, Сирії, Україні.
"Не стреляй", "(патронів мало) - гвалтуй, ріж та пали" - так напевно мали звучати слова піздні цього "пацефіста".
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16.08.2022 23:09 Відповісти
А що таке,,воєн,,?
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17.08.2022 01:22 Відповісти
Це не той шавчук, що співав:

Єду я народіну

Пусть крічат уродіна

А ана нам нравіццо!

Не той?
Тупо по)(yй, що відбувається на раші.
Важливо тільки, як іде західна допомога і як воюють ЗСУ!
Це вирішальні чинники, які пишуть історію.
Все інше полова і димова завіса.
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17.08.2022 14:58 Відповісти
 
 