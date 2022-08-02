УКР
У Росії закликали писати доноси на слухачів української музики

музика

Російська актриса Марія Шукшина закликала своїх співвітчизників звертатися до федеральної служби безпеки і писати доноси на тих, хто слухає пісні українських виконавців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Кореспондент.net

Зазначається, що ця ініціатива з'явилася після того, як "небайдужі росіяни" поскаржилися на те, що на теплоходах, що курсують по Москві-ріці, голосно слухали пісні Вєрки Сердючки та Софії Ротару.

Шукшина подякувала їм за пильність і назвала цей випадок неабияким, оскільки зараз іде "війна культурних кодів". Тим самим вона запропонувала звертатися до федеральної служби безпеки.

донос (37) музика (502) росія (67230)
Топ коментарі
+50
Один россиянин встал утром, почистил зубы голландской зубной щеткой, намазав на нее польскую зубную пасту, побрился немецкой бритвой, умылся итальянским мылом, нанес на лицо турецкий гель после бритья, вскипятил в шведском чайнике воду, попил бразильский кофе, предварительно добавив беларусские сливки, надел испанский костюм, надушился французским одеколоном, закрыл входную дверь на два английских замка, сел в немецкий автомобиль. Включил японский радиоприёмник, выбрал радиостанцию "Европа", транслирующую британскую песню, поехал по русской дороге, матерясь на русском языке, объезжая русские колдобины и русские ухабы, купил два "Биг Тэйсти" и "Кока-Колу" в "Макдональдсе", приехал в офис, поставил машину на охраняемый паркинг со швейцарской сигнализацией и канадской системой видеонаблюдения. Поднялся на финском лифте, вошел в кабинет с табличкой "отдел мерчендайзинга", сделал звонок по южнокорейскому смартфону через американскую GSM-сеть, включил тайваньский ноутбук с американской операционной системой Windows, зашел в разработанный американцами интернет, ввел английскими буквами пароль в американской соцсети, зашел на свой аккаунт и написал в блог: "МЫ НЕ ДАДИМ ЗАПАДУ ПОРАБОТИТЬ МАТУШКУ-РОССИЮ! НЕТ ПИНДОССКИМ ОККУПАНТАМ!"
показати весь коментар
02.08.2022 20:08 Відповісти
+44
А эта жирная дочка шлюхи и ******** дохлого, не хочет выкинуть свой айфон, иностранную технику, машину и прекратить писать в американском интернете с американского виндовса или андроида и забрать своих ********* с ненависной заграницы ?)))
показати весь коментар
02.08.2022 19:54 Відповісти
+27
Сегодня слушает Грынджолы, а завтра дрочит возле школы.

Сегодня Скрябина послушал, а завтра бабушку покушал.
показати весь коментар
02.08.2022 19:55 Відповісти
вести с дурдома ))
///
на парашке, в курске, кацапьё поздравило своих ушлепков с днем вдв
фоткой с украинскими красавцами !!!!

показати весь коментар
02.08.2022 20:56 Відповісти
Вася! У них просто "европеоиды- славяне" у ВДВ закінчилися, а до якутсько-бурятських пик, як до "абразца рассийскава воина" , вони ще не дійшли!
показати весь коментар
02.08.2022 21:09 Відповісти
Та ну яка із Ротару війна? https://www.youtube.com/watch?v=cdEEffF7_rU Енжі Крейда - Враже , чи https://www.youtube.com/watch?v=RA1Q_yP3j7Y Байрактар - фольклорний гурт "Святовид" по їхнім скрєпам - оце інша справа.

А спецом для тєплаходаф по макцвє рікє https://www.youtube.com/watch?v=JjB-cimVsYg SPIV BRATIV - maskva
показати весь коментар
02.08.2022 21:02 Відповісти
Просто конченная **** ************.......................................
показати весь коментар
02.08.2022 21:09 Відповісти
Ойц! Я знаю одну таку ворону -мАсквічку, яка ******** слухати Таїсію ****** та плакати під її пісні. Треба її у фсб здати, нехай цю курву розстріляють.
показати весь коментар
02.08.2022 21:17 Відповісти
Шукшин заделал доченьку под водочку.
показати весь коментар
02.08.2022 21:19 Відповісти
- Альо, это прачечная?
- *********. Это институт культуры.
показати весь коментар
02.08.2022 21:29 Відповісти
Красота. Теперь если вам кто то не нравится можно тук тук, и нет проблемы. Любовник посадит мужа, бизнесмен напарника, заму освободит место начальник и т. д. Запасаюсь попкорном.
показати весь коментар
02.08.2022 21:45 Відповісти
Идиотка.
показати весь коментар
02.08.2022 22:06 Відповісти
Сьогодні слухаєш шансон, а завтра жде тебе Кобзон.
Сьогодні Моренштерна слухав, а завтра у пуйла понюхав
показати весь коментар
02.08.2022 22:12 Відповісти
Какой застегнутый кацапо-народ , Скоро при виде ***** раком ставать заставят ..И что интересно , они поддерживают так называемую операцию , именуемою войной , истреблению Украины, Так не пошли они все накуй !!!
показати весь коментар
02.08.2022 22:37 Відповісти
- Почему русские так любят "справлять нужду" в подъездах и лифтах?
- Потому что очень любят и уважают своего президента...
- ....?!
- Они стесняются гадить в его присутствии...А лифты и подъезды - единственное место в России, где отсутствуют его портреты...
показати весь коментар
03.08.2022 03:27 Відповісти
треба дімону айфону поставити гімн України на дзвінок
показати весь коментар
03.08.2022 00:19 Відповісти
Толстожопая парашница решила попиариться!
показати весь коментар
03.08.2022 00:57 Відповісти
I suggest cutting off her head.
показати весь коментар
03.08.2022 06:53 Відповісти
Шукшин дал бы ей пенька под зад и... Чтобы не позорить фамилию отца. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
03.08.2022 10:18 Відповісти
Она не знаменитость, фамилия её только. Она простая баба у которой отец Шукшин. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
03.08.2022 10:24 Відповісти
Ну на неї тоже хтось маляву накатає? Вот паржеем
показати весь коментар
03.08.2022 11:12 Відповісти
осталось этому кацапскому биомусору начать истреблять всех кто носит УКРАИНСКИЕ фамилии и ********** рейх переплюнет германский!
показати весь коментар
03.08.2022 12:09 Відповісти
ФСБшники, ось мій донос: два російських окупанти танцювали під пісню "орка тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ"! Є навіть відео в Тік-тоці. Таким кретинам не місце на землі!
показати весь коментар
03.08.2022 15:31 Відповісти
Как говорится - там фляга давно свистит, простите за жаргон, но с такими выродками, только на их языке можно разговаривать. Проверить бы ей голову, неровен час, совсем без серого вещества останется
показати весь коментар
04.08.2022 02:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 