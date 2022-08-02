У Росії закликали писати доноси на слухачів української музики

Російська актриса Марія Шукшина закликала своїх співвітчизників звертатися до федеральної служби безпеки і писати доноси на тих, хто слухає пісні українських виконавців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Кореспондент.net

Зазначається, що ця ініціатива з'явилася після того, як "небайдужі росіяни" поскаржилися на те, що на теплоходах, що курсують по Москві-ріці, голосно слухали пісні Вєрки Сердючки та Софії Ротару.

Шукшина подякувала їм за пильність і назвала цей випадок неабияким, оскільки зараз іде "війна культурних кодів". Тим самим вона запропонувала звертатися до федеральної служби безпеки.

Також дивіться: Стінг зупинив виступ у Варшаві, щоб підтримати Україну: "Війна в Україні - абсурд. Ми не можемо програти цю битву". ФОТО