У Росії закликали писати доноси на слухачів української музики
Російська актриса Марія Шукшина закликала своїх співвітчизників звертатися до федеральної служби безпеки і писати доноси на тих, хто слухає пісні українських виконавців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Кореспондент.net
Зазначається, що ця ініціатива з'явилася після того, як "небайдужі росіяни" поскаржилися на те, що на теплоходах, що курсують по Москві-ріці, голосно слухали пісні Вєрки Сердючки та Софії Ротару.
Шукшина подякувала їм за пильність і назвала цей випадок неабияким, оскільки зараз іде "війна культурних кодів". Тим самим вона запропонувала звертатися до федеральної служби безпеки.
на парашке, в курске, кацапьё поздравило своих ушлепков с днем вдв
фоткой с украинскими красавцами !!!!
А спецом для тєплаходаф по макцвє рікє https://www.youtube.com/watch?v=JjB-cimVsYg SPIV BRATIV - maskva
- *********. Это институт культуры.
Сьогодні Моренштерна слухав, а завтра у пуйла понюхав
- Потому что очень любят и уважают своего президента...
- ....?!
- Они стесняются гадить в его присутствии...А лифты и подъезды - единственное место в России, где отсутствуют его портреты...