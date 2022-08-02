В России призвали писать доносы на слушателей украинской музыки

Российская актриса Мария Шукшина призвала своих соотечественников обращаться в федеральную службу безопасности и писать доносы на тех, кто слушает песни украинских исполнителей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Корреспондент.net

Отмечается, что данная инициатива появилась после того, как "неравнодушные россияне" пожаловались на то, что на теплоходах, курсирующих по Москве-реке, громко слушали песни Верки Сердючки и Софии Ротару.

Шукшина поблагодарила их за бдительность и назвала этот случай незаурядным, поскольку сейчас идет "война культурных кодов". Тем самым она предложила обращаться в федеральную службу безопасности.

Читайте также: Рок-группа "Ляпис Трубецкой" представила украиноязычную версию хита "Воины света" в переводе Жадана. ВИДЕО