В России призвали писать доносы на слушателей украинской музыки
Российская актриса Мария Шукшина призвала своих соотечественников обращаться в федеральную службу безопасности и писать доносы на тех, кто слушает песни украинских исполнителей
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Корреспондент.net
Отмечается, что данная инициатива появилась после того, как "неравнодушные россияне" пожаловались на то, что на теплоходах, курсирующих по Москве-реке, громко слушали песни Верки Сердючки и Софии Ротару.
Шукшина поблагодарила их за бдительность и назвала этот случай незаурядным, поскольку сейчас идет "война культурных кодов". Тем самым она предложила обращаться в федеральную службу безопасности.
Топ комментарии
+50 Яр Холодний
02.08.2022 20:08
+44 Серьога Харківський
02.08.2022 19:54
+27 2007Bandera
02.08.2022 19:55
на парашке, в курске, кацапьё поздравило своих ушлепков с днем вдв
фоткой с украинскими красавцами !!!!
А спецом для тєплаходаф по макцвє рікє https://www.youtube.com/watch?v=JjB-cimVsYg SPIV BRATIV - maskva
- *********. Это институт культуры.
Сьогодні Моренштерна слухав, а завтра у пуйла понюхав
- Потому что очень любят и уважают своего президента...
- ....?!
- Они стесняются гадить в его присутствии...А лифты и подъезды - единственное место в России, где отсутствуют его портреты...