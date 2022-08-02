РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости
15 839 121

В России призвали писать доносы на слушателей украинской музыки

музика

Российская актриса Мария Шукшина призвала своих соотечественников обращаться в федеральную службу безопасности и писать доносы на тех, кто слушает песни украинских исполнителей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Корреспондент.net

Отмечается, что данная инициатива появилась после того, как "неравнодушные россияне" пожаловались на то, что на теплоходах, курсирующих по Москве-реке, громко слушали песни Верки Сердючки и Софии Ротару.

Шукшина поблагодарила их за бдительность и назвала этот случай незаурядным, поскольку сейчас идет "война культурных кодов". Тем самым она предложила обращаться в федеральную службу безопасности.

Читайте также: Рок-группа "Ляпис Трубецкой" представила украиноязычную версию хита "Воины света" в переводе Жадана. ВИДЕО

Автор: 

донос (53) музыка (802) россия (96895)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+50
Один россиянин встал утром, почистил зубы голландской зубной щеткой, намазав на нее польскую зубную пасту, побрился немецкой бритвой, умылся итальянским мылом, нанес на лицо турецкий гель после бритья, вскипятил в шведском чайнике воду, попил бразильский кофе, предварительно добавив беларусские сливки, надел испанский костюм, надушился французским одеколоном, закрыл входную дверь на два английских замка, сел в немецкий автомобиль. Включил японский радиоприёмник, выбрал радиостанцию "Европа", транслирующую британскую песню, поехал по русской дороге, матерясь на русском языке, объезжая русские колдобины и русские ухабы, купил два "Биг Тэйсти" и "Кока-Колу" в "Макдональдсе", приехал в офис, поставил машину на охраняемый паркинг со швейцарской сигнализацией и канадской системой видеонаблюдения. Поднялся на финском лифте, вошел в кабинет с табличкой "отдел мерчендайзинга", сделал звонок по южнокорейскому смартфону через американскую GSM-сеть, включил тайваньский ноутбук с американской операционной системой Windows, зашел в разработанный американцами интернет, ввел английскими буквами пароль в американской соцсети, зашел на свой аккаунт и написал в блог: "МЫ НЕ ДАДИМ ЗАПАДУ ПОРАБОТИТЬ МАТУШКУ-РОССИЮ! НЕТ ПИНДОССКИМ ОККУПАНТАМ!"
показать весь комментарий
02.08.2022 20:08 Ответить
+44
А эта жирная дочка шлюхи и ******** дохлого, не хочет выкинуть свой айфон, иностранную технику, машину и прекратить писать в американском интернете с американского виндовса или андроида и забрать своих ********* с ненависной заграницы ?)))
показать весь комментарий
02.08.2022 19:54 Ответить
+27
Сегодня слушает Грынджолы, а завтра дрочит возле школы.

Сегодня Скрябина послушал, а завтра бабушку покушал.
показать весь комментарий
02.08.2022 19:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
вести с дурдома ))
///
на парашке, в курске, кацапьё поздравило своих ушлепков с днем вдв
фоткой с украинскими красавцами !!!!

показать весь комментарий
02.08.2022 20:56 Ответить
Вася! У них просто "европеоиды- славяне" у ВДВ закінчилися, а до якутсько-бурятських пик, як до "абразца рассийскава воина" , вони ще не дійшли!
показать весь комментарий
02.08.2022 21:09 Ответить
Та ну яка із Ротару війна? https://www.youtube.com/watch?v=cdEEffF7_rU Енжі Крейда - Враже , чи https://www.youtube.com/watch?v=RA1Q_yP3j7Y Байрактар - фольклорний гурт "Святовид" по їхнім скрєпам - оце інша справа.

А спецом для тєплаходаф по макцвє рікє https://www.youtube.com/watch?v=JjB-cimVsYg SPIV BRATIV - maskva
показать весь комментарий
02.08.2022 21:02 Ответить
Просто конченная **** ************.......................................
показать весь комментарий
02.08.2022 21:09 Ответить
Ойц! Я знаю одну таку ворону -мАсквічку, яка ******** слухати Таїсію ****** та плакати під її пісні. Треба її у фсб здати, нехай цю курву розстріляють.
показать весь комментарий
02.08.2022 21:17 Ответить
Шукшин заделал доченьку под водочку.
показать весь комментарий
02.08.2022 21:19 Ответить
- Альо, это прачечная?
- *********. Это институт культуры.
показать весь комментарий
02.08.2022 21:29 Ответить
Красота. Теперь если вам кто то не нравится можно тук тук, и нет проблемы. Любовник посадит мужа, бизнесмен напарника, заму освободит место начальник и т. д. Запасаюсь попкорном.
показать весь комментарий
02.08.2022 21:45 Ответить
Идиотка.
показать весь комментарий
02.08.2022 22:06 Ответить
Сьогодні слухаєш шансон, а завтра жде тебе Кобзон.
Сьогодні Моренштерна слухав, а завтра у пуйла понюхав
показать весь комментарий
02.08.2022 22:12 Ответить
Какой застегнутый кацапо-народ , Скоро при виде ***** раком ставать заставят ..И что интересно , они поддерживают так называемую операцию , именуемою войной , истреблению Украины, Так не пошли они все накуй !!!
показать весь комментарий
02.08.2022 22:37 Ответить
- Почему русские так любят "справлять нужду" в подъездах и лифтах?
- Потому что очень любят и уважают своего президента...
- ....?!
- Они стесняются гадить в его присутствии...А лифты и подъезды - единственное место в России, где отсутствуют его портреты...
показать весь комментарий
03.08.2022 03:27 Ответить
треба дімону айфону поставити гімн України на дзвінок
показать весь комментарий
03.08.2022 00:19 Ответить
Толстожопая парашница решила попиариться!
показать весь комментарий
03.08.2022 00:57 Ответить
I suggest cutting off her head.
показать весь комментарий
03.08.2022 06:53 Ответить
Шукшин дал бы ей пенька под зад и... Чтобы не позорить фамилию отца. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
03.08.2022 10:18 Ответить
Она не знаменитость, фамилия её только. Она простая баба у которой отец Шукшин. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
03.08.2022 10:24 Ответить
Ну на неї тоже хтось маляву накатає? Вот паржеем
показать весь комментарий
03.08.2022 11:12 Ответить
осталось этому кацапскому биомусору начать истреблять всех кто носит УКРАИНСКИЕ фамилии и ********** рейх переплюнет германский!
показать весь комментарий
03.08.2022 12:09 Ответить
ФСБшники, ось мій донос: два російських окупанти танцювали під пісню "орка тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ"! Є навіть відео в Тік-тоці. Таким кретинам не місце на землі!
показать весь комментарий
03.08.2022 15:31 Ответить
Как говорится - там фляга давно свистит, простите за жаргон, но с такими выродками, только на их языке можно разговаривать. Проверить бы ей голову, неровен час, совсем без серого вещества останется
показать весь комментарий
04.08.2022 02:49 Ответить
Страница 2 из 2
 
 