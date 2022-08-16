В Украине внесли изменения в школьную программу: без русских и белорусских писателей и с новыми терминами "рашизм", "русский мир"

Утверждена новая школьная программа для школьников в Украине.

Об этом сообщают на странице Министерства образования, передает Цензор.НЕТ.

В учебную программу детей в школах внесены изменения в ответ на вызовы, возникшие в связи с полномасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины.

Что будут изучать дети на уроках истории

В учебные программы предметов "История Украины", "Всемирная история" для 6-11 классов и интегрированного курса "История: Украина и мир" (10 класс) внесены изменения с учетом новых историографических наработок. Предлагаемые дополнения имеют целью уяснить сквозные линии из прошлого, которые позволяют объяснить современные события.

К примеру, в обновленных программах предлагается взгляд на СССР как на правительство имперского типа. Также программы ориентируют на изучение не только инструментов насилия, которое в ХХ веке испытывали украинцы, но и сопротивление ему. Часть изменений в обучающих программах направлена на расширение пространственных контекстов украинской истории, создание дополнительных возможностей для аналогий и сравнений.

Существенные изменения предлагаются в части новейшей истории, в первую очередь, событий, связанных с вооруженной агрессией РФ против Украины. Предусмотрено полное (отдельный учебный блок) рассмотрение российско-украинской войны, начавшейся в 2014 году. Отмечаются геноцидные действия политического руководства и российского войска в отношении украинцев, национальном сопротивлении агрессии российской федерации и международная поддержка Украины.

Обновлен перечень терминов/понятий, таких как: "присвоение суверенитета" (в значении присвоения, захват суверенитета УССР союзным центром), "русский мир", "рашизм"; вместо выражения "политика русификации" применено выражение "політика російщення", которое точнее отражает сущность явления и процесса; уточнен контекст применения понятия "коллаборационизм".

Изменена программа предмета "Защита Украины"

В содержании учебной программы предмета "Защита Украины" усилена военно-патриотическая составляющая. Программа дополнена информацией о современной российско-украинской войне и Героях этой войны, об опыте ведения боевых действий. Также пересмотрены и дополнены темы разделов по огневой подготовке, домедицинской помощи и гражданской защите.

На уроках "Основы здоровья" детей будут учить домедицинской помощи

В программе предмета "Основы здоровья" расширено содержание первого раздела "Безопасность и здоровье человека", который изучается в начале учебного года в каждом классе.

Добавлены вопросы, связанные с рисками военного времени, в частности: сигналы оповещения населения, действия во время воздушной тревоги, обстрела и т.д.

Какие изменения внесены в программы других предметов

Содержание программы по основам правоведения, гражданского образования расширено изучением вопросов, связанных с правами человека, с российско-украинской войной и дополнено информацией о Международном гуманитарном праве.

В программе географии пересмотрен объем учебного времени на изучение стран в свете современной русско-украинской войны. Также в содержание темы "Страны Азии" добавлена информация о Республике Корея, ее место в современной политической карте мира, модели экономики, международных связях Украины с Республикой Корея.

Каких писателей будут изучать в школе

Программы предметов "Зарубежная литература", "Литература (молдавская и зарубежная/румынская и зарубежная/венгерская и зарубежная)" изменены в изучении произведений русских и белорусских писателей. Из содержания программ изъяты произведения русских и белорусских авторов. Зато добавлены произведения зарубежных писателей в соответствии с литературным процессом и с учетом возрастных особенностей учащихся.

Согласно обновленной программе предмета "Зарубежная литература" вместо русских, будет изучаться творчество таких писателей, как Жан де Лафонтен, О. Генри, Анна Гавальда, У. Старк, Джон Бойн, Э. Шмитт, Йозеф Рот, А. Гранах и т.д. В программу вместо произведений русских поэтов включены шедевры мировой лирики (Пьер Ронсар "К тому, как любовь в мир пришла…", Р. Бернс "Моя любовь…", Й.В. Гете "К моим песням…", Г.Г. Гейне "Когда настал чудесный май…", Адам Мицкевич "Неуверенность").

В школьном курсе "Зарубежная литература" будут изучаться произведения писателей, писавших на русском языке, но жизнь и творчество которых были тесно связаны с Украиной – М. Гоголя, В. Короленко (по выбору учителя), произведение М. Булгакова "Собачье сердце" (произведение изучается по выбору учащихся и учителя). В списке произведений для дополнительного чтения (для уроков внеклассного чтения и уроков резервного времени) оставлено для выбора учителем произведения Ильфа и Петрова (12 стульев) и А. Кузнецова (Бабий Яр). Также признано целесообразным оставить исследование произведений крымскотатарского писателя Т. Халилова.

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Из перечня рекомендованных для использования в образовательном процессе изъяты программы "Литература (русская и зарубежная)", "Русский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке" для 5 – 9 классов, программы по русскому языку для общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке/с обучением на русском языке для 10 – 11 классов, "Русский язык и литература (интегрированный курс) для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке" для 10 – 11 классов.

Приказом Министерства образования и науки Украины от 03 августа 2022 утвержден и предоставлен гриф "Рекомендовано Министерством образования и науки Украины" обновленным учебным программам для 6 - 9 и 10 - 11 классов.

Также Министерством были утверждены образовательные и учебные программы для 1 – 2 и 3 – 4 классов учреждений общего среднего образования, в которых обновлено содержание в части вопросов гражданской защиты, обращения с взрывоопасными предметами, в связи с массовым вторжением вооруженных сил Российской Федерации в Украину (приказ МОН от 12.08.2022 № 743-22).