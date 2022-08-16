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Новости Война
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В Украине внесли изменения в школьную программу: без русских и белорусских писателей и с новыми терминами "рашизм", "русский мир"

школа,урок,мова,вчитель,вчителі

Утверждена новая школьная программа для школьников в Украине.

Об этом сообщают на странице Министерства образования, передает Цензор.НЕТ.

В учебную программу детей в школах внесены изменения в ответ на вызовы, возникшие в связи с полномасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины.

Что будут изучать дети на уроках истории

В учебные программы предметов "История Украины", "Всемирная история" для 6-11 классов и интегрированного курса "История: Украина и мир" (10 класс) внесены изменения с учетом новых историографических наработок. Предлагаемые дополнения имеют целью уяснить сквозные линии из прошлого, которые позволяют объяснить современные события.

К примеру, в обновленных программах предлагается взгляд на СССР как на правительство имперского типа. Также программы ориентируют на изучение не только инструментов насилия, которое в ХХ веке испытывали украинцы, но и сопротивление ему. Часть изменений в обучающих программах направлена на расширение пространственных контекстов украинской истории, создание дополнительных возможностей для аналогий и сравнений.

Существенные изменения предлагаются в части новейшей истории, в первую очередь, событий, связанных с вооруженной агрессией РФ против Украины. Предусмотрено полное (отдельный учебный блок) рассмотрение российско-украинской войны, начавшейся в 2014 году. Отмечаются геноцидные действия политического руководства и российского войска в отношении украинцев, национальном сопротивлении агрессии российской федерации и международная поддержка Украины.

Обновлен перечень терминов/понятий, таких как: "присвоение суверенитета" (в значении присвоения, захват суверенитета УССР союзным центром), "русский мир", "рашизм"; вместо выражения "политика русификации" применено выражение "політика російщення", которое точнее отражает сущность явления и процесса; уточнен контекст применения понятия "коллаборационизм".

Изменена программа предмета "Защита Украины"

В содержании учебной программы предмета "Защита Украины" усилена военно-патриотическая составляющая. Программа дополнена информацией о современной российско-украинской войне и Героях этой войны, об опыте ведения боевых действий. Также пересмотрены и дополнены темы разделов по огневой подготовке, домедицинской помощи и гражданской защите.

На уроках "Основы здоровья" детей будут учить домедицинской помощи

В программе предмета "Основы здоровья" расширено содержание первого раздела "Безопасность и здоровье человека", который изучается в начале учебного года в каждом классе.

Добавлены вопросы, связанные с рисками военного времени, в частности: сигналы оповещения населения, действия во время воздушной тревоги, обстрела и т.д.

Какие изменения внесены в программы других предметов

Содержание программы по основам правоведения, гражданского образования расширено изучением вопросов, связанных с правами человека, с российско-украинской войной и дополнено информацией о Международном гуманитарном праве.

В программе географии пересмотрен объем учебного времени на изучение стран в свете современной русско-украинской войны. Также в содержание темы "Страны Азии" добавлена информация о Республике Корея, ее место в современной политической карте мира, модели экономики, международных связях Украины с Республикой Корея.

Каких писателей будут изучать в школе

Программы предметов "Зарубежная литература", "Литература (молдавская и зарубежная/румынская и зарубежная/венгерская и зарубежная)" изменены в изучении произведений русских и белорусских писателей. Из содержания программ изъяты произведения русских и белорусских авторов. Зато добавлены произведения зарубежных писателей в соответствии с литературным процессом и с учетом возрастных особенностей учащихся.

Согласно обновленной программе предмета "Зарубежная литература" вместо русских, будет изучаться творчество таких писателей, как Жан де Лафонтен, О. Генри, Анна Гавальда, У. Старк, Джон Бойн, Э. Шмитт, Йозеф Рот, А. Гранах и т.д. В программу вместо произведений русских поэтов включены шедевры мировой лирики (Пьер Ронсар "К тому, как любовь в мир пришла…", Р. Бернс "Моя любовь…", Й.В. Гете "К моим песням…", Г.Г. Гейне "Когда настал чудесный май…", Адам Мицкевич "Неуверенность").

В школьном курсе "Зарубежная литература" будут изучаться произведения писателей, писавших на русском языке, но жизнь и творчество которых были тесно связаны с Украиной – М. Гоголя, В. Короленко (по выбору учителя), произведение М. Булгакова "Собачье сердце" (произведение изучается по выбору учащихся и учителя). В списке произведений для дополнительного чтения (для уроков внеклассного чтения и уроков резервного времени) оставлено для выбора учителем произведения Ильфа и Петрова (12 стульев) и А. Кузнецова (Бабий Яр). Также признано целесообразным оставить исследование произведений крымскотатарского писателя Т. Халилова.

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Из перечня рекомендованных для использования в образовательном процессе изъяты программы "Литература (русская и зарубежная)", "Русский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке" для 5 – 9 классов, программы по русскому языку для общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке/с обучением на русском языке для 10 – 11 классов, "Русский язык и литература (интегрированный курс) для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке" для 10 – 11 классов.

Приказом Министерства образования и науки Украины от 03 августа 2022 утвержден и предоставлен гриф "Рекомендовано Министерством образования и науки Украины" обновленным учебным программам для 6 - 9 и 10 - 11 классов.

Также Министерством были утверждены образовательные и учебные программы для 1 – 2 и 3 – 4 классов учреждений общего среднего образования, в которых обновлено содержание в части вопросов гражданской защиты, обращения с взрывоопасными предметами, в связи с массовым вторжением вооруженных сил Российской Федерации в Украину (приказ МОН от 12.08.2022 № 743-22).

Автор: 

образование (2271) школа (3022) обучение (536)


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Топ комментарии
+15
Нарешті.
Чуму 21 століття треба називати правильно.
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16.08.2022 16:25 Ответить
+6
От і добре. Запізнилися на 30 років, тепер маємо за це запізнення.
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16.08.2022 16:38 Ответить
+6
"Твір Кузнецова" "бабин Яр" писався групою кегебешних авторів для дискредитації українського буржуазного націоналізму. Це фейкові мемуари. Вигадка. Має бути категорично видалений і знищений на території України. Це люта і підла брехня.
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16.08.2022 16:45 Ответить
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Нарешті.
Чуму 21 століття треба називати правильно.
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16.08.2022 16:25 Ответить
Русских писателей не существует в природе. А вот поляка Достоевского иногда почитываю
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16.08.2022 16:27 Ответить
Польською мовою?
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16.08.2022 16:29 Ответить
Нет, на инфолингве, которую создали масоны.
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16.08.2022 16:35 Ответить
Книга, написана російською "мовою", не варта того паперу, на якому вона написана.
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16.08.2022 16:41 Ответить
Воно не поляк. Воно звичайна імперська русня, яке люто ненавиділа інші народи, про що і писало.

От і нафіга вам оте сміття читати?
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16.08.2022 16:32 Ответить
В частности "Игрок" мне нравится
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16.08.2022 16:38 Ответить
почитайте краще "На Константінополь". Щоб хоч трішки зрозуміти яке сміття отой ваш Достоєвський.
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16.08.2022 20:26 Ответить
Идиот.
(Достоевкий)
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16.08.2022 16:40 Ответить
Цитата из книги «Generation «П»» Виктора Пелевина - «Скоро, скоро со стапелей в городе Мурманске сойдет ракетно-ядерный крейсер «Идиот», заложенный на юбилей Ф.М. Достоеского.
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16.08.2022 16:46 Ответить
Пелевина почитываете? На той самой сракомови? Ай-яй-яй
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16.08.2022 16:55 Ответить
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16.08.2022 16:58 Ответить
Так, на тій самій сракомові, яку так ******** Олег Кущ.
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16.08.2022 17:20 Ответить
А кто Вам сказал, что я ее *******? Вы сами сделали такой вывод? Может сначала нужно было хотя бы у меня спросить - з якого дива я пишу на инфолингве? Так вот я Вам отвечу, хотя, на мой взгляд, Вы этого не заслуживаете. Я сам харьковский, у меня сгорело все, а в частности вся техника. Пишу с подаренного телефона. Мови на нем нет. А насчет Достоевского, так он есть и в хорошем английском переводе. И кто Вам, опять же, сказал, что я его не читал и так? Вы придумали сами свой мир, вот в нем и живите.
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16.08.2022 17:41 Ответить
Цікавий вам подарували телефон без української мови...йотафон?...
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16.08.2022 18:53 Ответить
Я в них плохо разбираюсь, но под@**** не в тему.
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16.08.2022 20:07 Ответить
Поляки пишут на польском языке и считают себя поляками.
Достоевский писал на русском и считал себя явно не поляком.
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16.08.2022 17:07 Ответить
Когда писал Достоевский поляки тоже писали на руском так как Польша была оккупирована РИ.
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16.08.2022 17:15 Ответить
Сенкевич писал на польском.
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16.08.2022 17:27 Ответить
Те поляки, которые хотели быть поляками, и тогда тоже писали на польском.
А Достоевский - русский писатель с польской фамилией - не более того.
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16.08.2022 17:51 Ответить
Достоевский не имеет никакого отношения к Польше и считается (поляками) российским писателем.
Окончание "-ский" не делает автоматически поляком (Зеленский), как и вся фамилия (Новак).

А вообще - могли бы дать больше польской литературы, причём необязательно "Огнём и мечом" Сенкевича.
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16.08.2022 18:12 Ответить
От і добре. Запізнилися на 30 років, тепер маємо за це запізнення.
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16.08.2022 16:38 Ответить
...і замість недолугого та провокативного терміну "давньоруський" вживати термін "давньоукраїнський". 1921 - 1991 називати періодом російської окупації України.
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16.08.2022 16:39 Ответить
"Давньоруський" якраз таки вживають правильно, українці здавна називалися русинами(такий термін в Галичині протримався аж до XX століття), аж до поки московити не підстелили історію Русі-України собі і уявили себе спадкоємцями Київської Держави, а отже і придумали собі право володіти землями Київської Русі, і її духовним центром, Київом. Термін "українець" був до певного моменту альтернативною самоназвою русинів у Речі Посполитій, ну а після загарбання України Московією та активною пропагандою московитів у Західному світі про "єдіний руссскій народ" українцям довелося знаходити альтернативу вкраденій назві
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16.08.2022 16:48 Ответить
...і сепаратизм там має назву русинський. А ще ми називали себе савєцкімі...як тільки з'являється слово "русь" в українській історії починається хаос самі знаєте, кому вигідний. Скоро вже будемо співати - "сплатіла навєкі вєлікая русь!..."в Україні все має називатися українським.
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16.08.2022 17:11 Ответить
До чого тут проросійські сепари? Звичайно, згодом термін "українець" витіснив попередню самоназву Українського народу, але це не означає що ми тепер маємо віддати величезний період саме нашої історії кацапам і сепаратистам. Те що Росія загарбала ім'я стародавньої української держави, не робить його їхнім, бо саме на це вони і сподіваються. Не бачу взагалі ніяких посилань для заміни термінів. Русь була і залишиться українською, це така сама самоназва нашого народу як і Україна
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16.08.2022 18:12 Ответить
Русь - це самоназва? тоді в українській мові має бути маса однокорінних слів. Можете назвати ці слова та їх значення? Україна - край, окраєць, країна, краяти...а Русь? Іще мала би бути маса фольклорного матеріалу з цим словом.
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16.08.2022 19:22 Ответить
Ну і яке тоді відношення до Московії має це ж слово? Там теж багато однокоріневих слів з Руссю? До приходу варягів слово "Україна" взагалі ще не використовувалася як самоназва населення тогочасної України. Предки українців називали себе полянами, сіверянами, древлянами уличами ітд. "Україна" як позначення території з'явилося уже за часів Русі. Так я вже і мовчу, що українці так себе називали століттями після падіння Русі, чому тоді це не можна називати самоназвою? Є версія, що Русь- від назви річки Рось, на Київщині. Цілком слов'янська назва як на мене. Та і взагалі нащо переписувати історію? Ніхто ж не намагається перейменувати Україну, а просто називати речі своїми іменами. Називати певний період України Руським не робить його власністю росії, ніякої плутанини тут і бути не може, бо Русь - це Україна
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16.08.2022 20:33 Ответить
Давньоруський це по відношенню до руський і значить, що має бути руський період? поясни, що це таке.
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16.08.2022 17:17 Ответить
"Давньоруський" по відношенню до українського державного утворення - Київської Русі. І період називається давньоруський, так а до чого тут Московити? Чи ви хочете і надалі дозволяти кацапні красти нашу історію? Русь-Україна - так називали нашу державу в часи Української Революції Першої світової війни. Як я вже сказав, русинами називали себе українці Австро-Угорщини, зокрема через те, що там зі словом "Русь" не асоціювалася Москва
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16.08.2022 18:02 Ответить
Творець терміну Україна-Русь свої дні благополучно доживав у росії. Нічого, крім термінологічного хаосу та прив'язки до москви цей термін Україні не дає. І ніякої давнини нам воно не надає, а лише відсікає і Скитію, і Сарматію, і Антію...а про Магдебурзьке в Україні а ні слова.
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16.08.2022 18:41 Ответить
Не давньоруський, а просто руський - від "Русь".
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16.08.2022 17:52 Ответить
Ну, 30 років потрібно було думати?
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16.08.2022 16:39 Ответить
А руцких полкаводцев? а як же "мацва спальонная пажаром?"
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16.08.2022 16:42 Ответить
А основи православной культури?
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16.08.2022 16:44 Ответить
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16.08.2022 16:45 Ответить
"Твір Кузнецова" "бабин Яр" писався групою кегебешних авторів для дискредитації українського буржуазного націоналізму. Це фейкові мемуари. Вигадка. Має бути категорично видалений і знищений на території України. Це люта і підла брехня.
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16.08.2022 16:45 Ответить
Тут вся історія Московії суцільна брехня. Яким чином фіноугри московіти одним царським указом стають словянами і рускими?
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16.08.2022 17:01 Ответить
Тім самим чином, якім більша частина інших слов'ян стала слов'янами, а також германців - германцями, тюрків - тюрками, китайців - китайцями, тощо. Завдяки асиміляції.
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16.08.2022 17:31 Ответить
Я би не став зв"язувати словосполучення руский та Русь з країною, яка ніколи не була частиною Русі, окупантом-так але не Русью. Московія завжди входила до складу Золотої Орди як відвічного ворога Русі України. І мовою Русі була українська, тому щоб не мати в подальшому такої плутанини, коли споконвічні вороги Русі називають себе рускими і словосполучення руский розповсюджене на все що таким, історично не є, треба тричі подумати перед тим як починати пояснювати дітям хто є хто. Треба раз і назавжди припинити намагання країни. що не має власної історяї привласнювати собі нашу, для початку через шкільні програми по історії України Русі.
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16.08.2022 16:56 Ответить
Не подобається термін "давньоукраїнський"?
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16.08.2022 17:04 Ответить
треба ще додати роз'яснення про пропаганду
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16.08.2022 17:00 Ответить
ну шо ти скажеш ? Ідіоти. Тобто вірші Нестеренка в школі не вивчатимуть. І дівчину ту - поетесу Анастасію Дмитрук не читатимуть:
Никогда мы не будем братьями!
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» -
нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
своей завистью вы подавитесь.
Воля - слово вам незнакомое,
вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся -
они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.
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16.08.2022 17:04 Ответить
...а ще розкажи про русскагаварящій пєрєдок на фронтє....занєрвнічялі русскамірци...
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16.08.2022 17:14 Ответить
товаріщ малорос - це буде для вас шоком, але вірш Анастасії Дмитрук був адресований росіянам, а не українцям. Радий, що ви сьогодні щось нове дізналися.
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16.08.2022 20:32 Ответить
"Вєpанда з самоваpом і віногpадом біля самого синього моpя. Hа моpі штіль. Hа вєpанді сидять кацапи і гpають у каpти."

Внести Подеревянського в шкільну програму! Учні будуть все на 12 здавати
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16.08.2022 17:18 Ответить
По моему мнению у украинских школьников отсутствует такой важный раздел как политэкономия. Пробелы образования в этом направлении сказываются на экономических отношениях между гражданами, обществом и государством. Незнание начальных законов экономики косвенно влияют на коррупцию, нарушение законов, мошенничество, воровство.
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16.08.2022 17:40 Ответить
Обов'язковим до вивчення має бути "Холодний Яр" Юрія Горліс - Горського.
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16.08.2022 17:56 Ответить
Всё-таки протащили в программу имперскую гниль-Булгакова и советских приспособленцев и украинофобов Ильфа и Петрова.Неисправимые дебилы.
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16.08.2022 22:06 Ответить
 
 