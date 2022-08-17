РУС
Россияне разрушили 10 домов одним ударом в Дружковке. ВИДЕО

Сегодня, 17 июля, российские оккупационные войска нанесли удар по Дружковке Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА  Павел Кириленко.

"10 домов одним ударом разрушили россияне сегодня утром в Дружковке. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших, однако это уже не первая такая атака и точно — не последняя. Россияне будут продолжать стрелять по гражданским в Донецкой области, пока будут иметь такую возможность", - говорится в сообщении.

Кириленко в очередной раз призвал жителей Донецкой области эвакуироваться.

обстрел (29627) Донецкая область (10819) Кириленко Павел (647)
+9
от ніби й жаль людей, але ж це і є руцкій мір, який вони продовжують і далі підтримувати
показать весь комментарий
17.08.2022 13:32 Ответить
+7
А пам'ятаєте, як репетували в 2014 році? "Путин, введи войска!"
показать весь комментарий
17.08.2022 13:41 Ответить
+5
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показать весь комментарий
17.08.2022 13:47 Ответить
Багато хто з них там чекають орків, і їм похер шо ті їх житло спалять на нас все спишуть і брехати будуть шо ми причина всьому, бачу ці пики там злобні кожного дня, нормаль людина не буде там сидіти без світла під обстрілами, а просто поїде куди небудь
показать весь комментарий
17.08.2022 13:56 Ответить
Це риторика провокатора! Справжнi украiнцi пiдтримують один одного!
показать весь комментарий
17.08.2022 14:43 Ответить
где там русский мир? че ты мелешь? мало кто там за россию,лично оттуда. но с западной Украины виднее,конечно.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:36 Ответить
свет там есть,и даже вода уже есть.
тогда в Николаеве,Харькове тоже ждут русский мир?
тогда и в херсоне все ждут русский мир,и в мариуполе,т.е даже на оккупированных территориях наши сидят сотнями тысяч и не уезжают! наслаждаются миром? ага... логика у товарища пи*дец.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:39 Ответить
не мелите чушь, ждут оккупантов у нас в городе ну может несколько процентов, в основном очень сильно упоротые пенсы. Не путайте с 2014 годом, тогда обманутых роспропогандой было гораздо больше.
показать весь комментарий
18.08.2022 01:10 Ответить
Оля, що в тебе з кукухою, Дружковка - це Україна, і люди там нормальні
показать весь комментарий
17.08.2022 15:29 Ответить
Любовь мавзолейных Шариковых Путлера к Донбассу поражает любое воображение...уничтожить самый рюZkaговорящий регион...это подвиг на тысячу лет вперёд...
показать весь комментарий
17.08.2022 13:50 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 13:58 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 13:59 Ответить
Який ще нахрен "хлопок"?
показать весь комментарий
17.08.2022 14:02 Ответить
рос тб досi уважно дивиться
показать весь комментарий
17.08.2022 14:21 Ответить
Просили ж путіна ввести, ось він і ввів. Всі замовлення виконує
показать весь комментарий
17.08.2022 14:16 Ответить
так просили по всей украине. и дальше что?
показать весь комментарий
17.08.2022 23:41 Ответить
Чекаємо сповіщення,як одним ударом ЗСУ пів маацкви знесли.
показать весь комментарий
17.08.2022 15:53 Ответить
 
 