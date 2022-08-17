Россияне разрушили 10 домов одним ударом в Дружковке. ВИДЕО

Сегодня, 17 июля, российские оккупационные войска нанесли удар по Дружковке Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"10 домов одним ударом разрушили россияне сегодня утром в Дружковке. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших, однако это уже не первая такая атака и точно — не последняя. Россияне будут продолжать стрелять по гражданским в Донецкой области, пока будут иметь такую возможность", - говорится в сообщении.

Также смотрите: "Буржуйки, дрова, соль, песок": мэр Львова Садовой о подготовке города к зиме. ВИДЕО

Кириленко в очередной раз призвал жителей Донецкой области эвакуироваться.