Россияне разрушили 10 домов одним ударом в Дружковке. ВИДЕО
Сегодня, 17 июля, российские оккупационные войска нанесли удар по Дружковке Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"10 домов одним ударом разрушили россияне сегодня утром в Дружковке. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших, однако это уже не первая такая атака и точно — не последняя. Россияне будут продолжать стрелять по гражданским в Донецкой области, пока будут иметь такую возможность", - говорится в сообщении.
Кириленко в очередной раз призвал жителей Донецкой области эвакуироваться.
тогда в Николаеве,Харькове тоже ждут русский мир?
тогда и в херсоне все ждут русский мир,и в мариуполе,т.е даже на оккупированных территориях наши сидят сотнями тысяч и не уезжают! наслаждаются миром? ага... логика у товарища пи*дец.