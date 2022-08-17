УКР
Новини Війна
7 703 18

Росіяни зруйнували 10 будинків одним ударом у Дружківці. ВIДЕО

Сьогодні, 17 липня, російські окупаційні війська завдали удару по Дружківці донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"10 будинків одним ударом зруйнували росіяни сьогодні зранку у Дружківці.На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих, однак це вже не перша така атака і точно — не остання. Росіяни будуть продовжувати стріляти по цивільних на Донеччині, допоки матимуть таку можливість", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали 16 ударів по Донеччині. Застосували заборонені снаряди, - Нацполіція. ФОТО

Кириленко вкотре закликав мешканців Донеччини евакуюватись.

обстріл (30965) Донецька область (9643) Кириленко Павло (918)
Топ коментарі
+9
от ніби й жаль людей, але ж це і є руцкій мір, який вони продовжують і далі підтримувати
показати весь коментар
17.08.2022 13:32 Відповісти
+7
А пам'ятаєте, як репетували в 2014 році? "Путин, введи войска!"
показати весь коментар
17.08.2022 13:41 Відповісти
+5
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
17.08.2022 13:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Багато хто з них там чекають орків, і їм похер шо ті їх житло спалять на нас все спишуть і брехати будуть шо ми причина всьому, бачу ці пики там злобні кожного дня, нормаль людина не буде там сидіти без світла під обстрілами, а просто поїде куди небудь
показати весь коментар
17.08.2022 13:56 Відповісти
Це риторика провокатора! Справжнi украiнцi пiдтримують один одного!
показати весь коментар
17.08.2022 14:43 Відповісти
где там русский мир? че ты мелешь? мало кто там за россию,лично оттуда. но с западной Украины виднее,конечно.
показати весь коментар
17.08.2022 23:36 Відповісти
свет там есть,и даже вода уже есть.
тогда в Николаеве,Харькове тоже ждут русский мир?
тогда и в херсоне все ждут русский мир,и в мариуполе,т.е даже на оккупированных территориях наши сидят сотнями тысяч и не уезжают! наслаждаются миром? ага... логика у товарища пи*дец.
показати весь коментар
17.08.2022 23:39 Відповісти
не мелите чушь, ждут оккупантов у нас в городе ну может несколько процентов, в основном очень сильно упоротые пенсы. Не путайте с 2014 годом, тогда обманутых роспропогандой было гораздо больше.
показати весь коментар
18.08.2022 01:10 Відповісти
Оля, що в тебе з кукухою, Дружковка - це Україна, і люди там нормальні
показати весь коментар
17.08.2022 15:29 Відповісти
Любовь мавзолейных Шариковых Путлера к Донбассу поражает любое воображение...уничтожить самый рюZkaговорящий регион...это подвиг на тысячу лет вперёд...
показати весь коментар
17.08.2022 13:50 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 13:58 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 13:59 Відповісти
Який ще нахрен "хлопок"?
показати весь коментар
17.08.2022 14:02 Відповісти
рос тб досi уважно дивиться
показати весь коментар
17.08.2022 14:21 Відповісти
Просили ж путіна ввести, ось він і ввів. Всі замовлення виконує
показати весь коментар
17.08.2022 14:16 Відповісти
так просили по всей украине. и дальше что?
показати весь коментар
17.08.2022 23:41 Відповісти
Чекаємо сповіщення,як одним ударом ЗСУ пів маацкви знесли.
показати весь коментар
17.08.2022 15:53 Відповісти
 
 