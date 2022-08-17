Росіяни зруйнували 10 будинків одним ударом у Дружківці. ВIДЕО

Сьогодні, 17 липня, російські окупаційні війська завдали удару по Дружківці донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"10 будинків одним ударом зруйнували росіяни сьогодні зранку у Дружківці.На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих, однак це вже не перша така атака і точно — не остання. Росіяни будуть продовжувати стріляти по цивільних на Донеччині, допоки матимуть таку можливість", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали 16 ударів по Донеччині. Застосували заборонені снаряди, - Нацполіція. ФОТО

Кириленко вкотре закликав мешканців Донеччини евакуюватись.