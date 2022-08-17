РУС
Лондонская фирма подарит украинцам тысячи телефонов на солнечных батареях

бурмака

Технологический гигант DADEX подарит 20 000 мобильных телефонов на солнечных батареях украинцам, которые лишены электричества.

Кресимир Мостарчич, бренд-менеджер DADEX, на пресс-конференции в  "Укринформ" заявил:

"Весь мир уже несколько месяцев наблюдает за страданиями украинского народа. Украина оказывает решительный отпор, тем не менее весь мир обеспокоен настоящим и будущим Украины", - сказал Мостарчич.

Просматривая видео и фото из социальных сетей и по телевизору, видя, как страдают люди, его коллеги начали собирать финансовые пожертвование для украинцев.

Затем вмешался их работодатель DADEX. Технологический бренд передал Украине необходимое оборудование: специальные внедорожники, которые позволят добраться до труднодоступной местности, особенно в предстоящий зимний период, и мобильные телефоны на солнечных батареях, которые являются продуктом DADEX, и еще даже не были представлены на рынке.

"Украине будет передано около 20 000 телефонов на солнечных батареях стоимостью около 5 миллионов евро! Телефоны на солнечных батареях можно использовать для связи в местах, где нет электричества, поскольку они питаются от солнца. Им нужно совсем немного времени, чтобы включиться и использовать спутники для связи", - сказал Мостарчич о солнечных спутниковых телефонах DADEX. И добавил, что они уже собираются и будут доставлены в Украину в начале сентября.

Денис Тот, менеджер DADEX по Восточной Европе признался, что компания посетила Украину и после бесед с жителями пострадавших районов компания также пожертвует украинцам 10 000 термоодеял, которые точно не будут лишними в холодное время года.

Амбассадором компании, отвечающей за социально-ответственные проекты, является известная певица Мария Бурмака. Она также присутствовала на пресс-конференции, где поддерживала проект DADEX в Украине.

помощь (8118) телефон (252)
+17
стежимо за руками і олх...
показать весь комментарий
17.08.2022 20:28 Ответить
+12
DADEX-респект...
показать весь комментарий
17.08.2022 20:25 Ответить
+10
Все віддати на фронт!
показать весь комментарий
17.08.2022 20:32 Ответить
DADEX-респект...
показать весь комментарий
17.08.2022 20:25 Ответить
стежимо за руками і олх...
показать весь комментарий
17.08.2022 20:28 Ответить
добрі люди подарували українцям 5 міліонів,

але ми не втратили 6 міліардів доларів щомісяця....

мудрий нарід - прозорливі керманичи
показать весь комментарий
17.08.2022 20:29 Ответить
сім
показать весь комментарий
17.08.2022 22:36 Ответить
вибачте, хотів як ЗЄля, - надурити..
показать весь комментарий
18.08.2022 11:47 Ответить
Цікаво, почому цей подарунок у нас будуть продавати?
показать весь комментарий
17.08.2022 20:31 Ответить
Все віддати на фронт!
показать весь комментарий
17.08.2022 20:32 Ответить
Ага геніально! а якісь місцевий який спостерігає ворога..але не може скинути інфу ЗСУ або СБУ..бо банально фізично розряджений телефон і нема як зарядити..бо ніде нема струму..
показать весь комментарий
18.08.2022 00:34 Ответить
В осінньо-зимовий період більш практичним є телефон з динамо-машиною.
показать весь комментарий
17.08.2022 20:37 Ответить
А роблять велогенератори з двигунів стареньких пральних машин! Скидаєш вагу і заодно виробляєш електроенергію! На Youtube є відеоролики, як це зробити самому...
показать весь комментарий
17.08.2022 20:54 Ответить
Щиро дякуємо!
показать весь комментарий
17.08.2022 20:38 Ответить
"дорогая, я открыл способ шлифовки линз не доступный богам" (Э. Торричелли, из письма любовнице)
показать весь комментарий
17.08.2022 20:38 Ответить
Тепер у всієї зешобли та у всіх їхніх родичів будуть ці телефони. А вищої виродки 73%-ві думали що вам щось перепаде? Тільки куєм по губам від ваших "крашів" .
показать весь комментарий
17.08.2022 20:42 Ответить
Там Марія Бурмака в проекті,вона не допустить,щоб все підгрели плісняві
показать весь комментарий
17.08.2022 20:51 Ответить
підгребли
показать весь комментарий
17.08.2022 20:54 Ответить
це та тп, що в шоломах "розуміється"?
показать весь комментарий
17.08.2022 21:58 Ответить
Ну, може, й не всім "слугам" перепаде! А взагалі треба, щоб жодному "слузі", а тільки воїнам!
показать весь комментарий
17.08.2022 20:55 Ответить
Цього ледь вистачить для ЗЕкварталу.
показать весь комментарий
17.08.2022 20:46 Ответить
З телефоном на сонячних батареях - це вже буде є-бабуся чи є-дідусь, а може є-малятко?
показать весь комментарий
17.08.2022 20:55 Ответить
А ТАКОЕ !?)
показать весь комментарий
17.08.2022 21:11 Ответить
Нарешті в технологічному Світі починають розуміти, що для успішного бізнесу і розкрутки свого продукту найкраще інвестувати в ЗСУ .
показать весь комментарий
17.08.2022 21:14 Ответить
в монако відправте пару десятків
показать весь комментарий
17.08.2022 21:34 Ответить
без стразів телефони у цей "батальон" за зайдуть
показать весь комментарий
17.08.2022 21:49 Ответить
Цей допис виглядає на оплачену джинсу, але чомусь без помітки "реклама".
показать весь комментарий
17.08.2022 21:43 Ответить
обічному укру дули сч маслом 1000ковидная и сухари с гуманитарки раз..спс..все сопрут и вкарман..(
показать весь комментарий
17.08.2022 22:21 Ответить
як завжди ці подарунки отримають ті, кому вони непотрібні
показать весь комментарий
17.08.2022 22:33 Ответить
Чому в мене таке предчуття що такі телефони першими зявляться у Слуг олігархів ?
показать весь комментарий
18.08.2022 01:32 Ответить
 
 