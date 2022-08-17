Лондонская фирма подарит украинцам тысячи телефонов на солнечных батареях

Технологический гигант DADEX подарит 20 000 мобильных телефонов на солнечных батареях украинцам, которые лишены электричества.

Кресимир Мостарчич, бренд-менеджер DADEX, на пресс-конференции в "Укринформ" заявил:

"Весь мир уже несколько месяцев наблюдает за страданиями украинского народа. Украина оказывает решительный отпор, тем не менее весь мир обеспокоен настоящим и будущим Украины", - сказал Мостарчич.

Просматривая видео и фото из социальных сетей и по телевизору, видя, как страдают люди, его коллеги начали собирать финансовые пожертвование для украинцев.

Затем вмешался их работодатель DADEX. Технологический бренд передал Украине необходимое оборудование: специальные внедорожники, которые позволят добраться до труднодоступной местности, особенно в предстоящий зимний период, и мобильные телефоны на солнечных батареях, которые являются продуктом DADEX, и еще даже не были представлены на рынке.

"Украине будет передано около 20 000 телефонов на солнечных батареях стоимостью около 5 миллионов евро! Телефоны на солнечных батареях можно использовать для связи в местах, где нет электричества, поскольку они питаются от солнца. Им нужно совсем немного времени, чтобы включиться и использовать спутники для связи", - сказал Мостарчич о солнечных спутниковых телефонах DADEX. И добавил, что они уже собираются и будут доставлены в Украину в начале сентября.

Денис Тот, менеджер DADEX по Восточной Европе признался, что компания посетила Украину и после бесед с жителями пострадавших районов компания также пожертвует украинцам 10 000 термоодеял, которые точно не будут лишними в холодное время года.

Амбассадором компании, отвечающей за социально-ответственные проекты, является известная певица Мария Бурмака. Она также присутствовала на пресс-конференции, где поддерживала проект DADEX в Украине.