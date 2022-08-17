УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7129 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
13 397 28

Лондонська фірма подарує українцям тисячі мобільних телефонів на сонячних батареях

бурмака

Технологічний гігант DADEX. подарує 20 000 мобільних телефонів на сонячних батареях українцям, які відчувають нестачу електрики.

Крешімір Мостарчич, бренд-менеджер DADEX., під час пресконференції в "Укрінформ" зазначив:

"Весь світ місяцями спостерігав за стражданнями українського народу. Україна дає потужну відсіч, але весь цивілізований світ стурбований сьогоденням і майбутнім України", – сказав Мостарчич.

Дивлячись відео та фото з соцмереж і на телебаченні, розуміючи, як страждають люди, його колеги почали збирати фінансові пожертви для українців.

А далі втрутився їх роботодавець DADEX., який вирішив подарувати Україні необхідне обладнання: спеціальні позашляховики, які дозволять дістатися до важкодоступних місць, особливо в наступаючий зимовий період, і мобільні телефони на сонячних батареях, які є продуктом DADEX. і досі ще не були представлені на ринку.

"Близько 20 тисяч телефонів на сонячних батареях вартістю близько 5 мільйонів євро буде передано в Україну! Телефони на сонячних батареях можна використовувати для зв'язку в місцях, де немає електрики, оскільки вони живляться від сонця. Їм потрібно лише трохи часу, щоб увімкнутися і використовувати супутники для зв’язку", – сказав Мостарчич про сонячні стільникові телефони DADEX. І додав, що вони вже збираються і будуть доставлені в Україну на початку вересня.

Денис Тот, керівник DADEX. у Східній Європі, наголосив, що представники компанії протягом останніх кількох днів відвідали Україну. Після розмов з мешканцями постраждалих районів компанія DADEX. також подарує українцям 10 000 термоковдр, щоб які точно не будуть зайвими в холодну пору року.

Амбасадором цього соціально-відповідального проекту компанії в Україні є відома співачка Марія Бурмака. Марія була присутня на конференції, де підтримала ініціативу DADEX. в Україні

Автор: 

допомога (8755) телефон (537)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
стежимо за руками і олх...
показати весь коментар
17.08.2022 20:28 Відповісти
+12
DADEX-респект...
показати весь коментар
17.08.2022 20:25 Відповісти
+10
Все віддати на фронт!
показати весь коментар
17.08.2022 20:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
DADEX-респект...
показати весь коментар
17.08.2022 20:25 Відповісти
стежимо за руками і олх...
показати весь коментар
17.08.2022 20:28 Відповісти
добрі люди подарували українцям 5 міліонів,

але ми не втратили 6 міліардів доларів щомісяця....

мудрий нарід - прозорливі керманичи
показати весь коментар
17.08.2022 20:29 Відповісти
сім
показати весь коментар
17.08.2022 22:36 Відповісти
вибачте, хотів як ЗЄля, - надурити..
показати весь коментар
18.08.2022 11:47 Відповісти
Цікаво, почому цей подарунок у нас будуть продавати?
показати весь коментар
17.08.2022 20:31 Відповісти
Все віддати на фронт!
показати весь коментар
17.08.2022 20:32 Відповісти
Ага геніально! а якісь місцевий який спостерігає ворога..але не може скинути інфу ЗСУ або СБУ..бо банально фізично розряджений телефон і нема як зарядити..бо ніде нема струму..
показати весь коментар
18.08.2022 00:34 Відповісти
В осінньо-зимовий період більш практичним є телефон з динамо-машиною.
показати весь коментар
17.08.2022 20:37 Відповісти
А роблять велогенератори з двигунів стареньких пральних машин! Скидаєш вагу і заодно виробляєш електроенергію! На Youtube є відеоролики, як це зробити самому...
показати весь коментар
17.08.2022 20:54 Відповісти
Щиро дякуємо!
показати весь коментар
17.08.2022 20:38 Відповісти
"дорогая, я открыл способ шлифовки линз не доступный богам" (Э. Торричелли, из письма любовнице)
показати весь коментар
17.08.2022 20:38 Відповісти
Тепер у всієї зешобли та у всіх їхніх родичів будуть ці телефони. А вищої виродки 73%-ві думали що вам щось перепаде? Тільки куєм по губам від ваших "крашів" .
показати весь коментар
17.08.2022 20:42 Відповісти
Там Марія Бурмака в проекті,вона не допустить,щоб все підгрели плісняві
показати весь коментар
17.08.2022 20:51 Відповісти
підгребли
показати весь коментар
17.08.2022 20:54 Відповісти
це та тп, що в шоломах "розуміється"?
показати весь коментар
17.08.2022 21:58 Відповісти
Ну, може, й не всім "слугам" перепаде! А взагалі треба, щоб жодному "слузі", а тільки воїнам!
показати весь коментар
17.08.2022 20:55 Відповісти
Цього ледь вистачить для ЗЕкварталу.
показати весь коментар
17.08.2022 20:46 Відповісти
З телефоном на сонячних батареях - це вже буде є-бабуся чи є-дідусь, а може є-малятко?
показати весь коментар
17.08.2022 20:55 Відповісти
А ТАКОЕ !?)
показати весь коментар
17.08.2022 21:11 Відповісти
Нарешті в технологічному Світі починають розуміти, що для успішного бізнесу і розкрутки свого продукту найкраще інвестувати в ЗСУ .
показати весь коментар
17.08.2022 21:14 Відповісти
в монако відправте пару десятків
показати весь коментар
17.08.2022 21:34 Відповісти
без стразів телефони у цей "батальон" за зайдуть
показати весь коментар
17.08.2022 21:49 Відповісти
Цей допис виглядає на оплачену джинсу, але чомусь без помітки "реклама".
показати весь коментар
17.08.2022 21:43 Відповісти
обічному укру дули сч маслом 1000ковидная и сухари с гуманитарки раз..спс..все сопрут и вкарман..(
показати весь коментар
17.08.2022 22:21 Відповісти
як завжди ці подарунки отримають ті, кому вони непотрібні
показати весь коментар
17.08.2022 22:33 Відповісти
Чому в мене таке предчуття що такі телефони першими зявляться у Слуг олігархів ?
показати весь коментар
18.08.2022 01:32 Відповісти
 
 