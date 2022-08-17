Зеленский принял верительные грамоты у послов Румынии, Бельгии, Испании и Кыргызстана

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Румынии Александру Виктора Микулы, посла Королевства Бельгия Петера Ван де Вельде, посла Королевства Испания Рикардо Лопеса-Аранды Хагу и посла Кыргызской Республики Идриса Кадыркулова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы Украины.

Церемония вручения верительных грамот традиционно прошла на территории Национального заповедника "София Киевская".

Во время разговора с послом Кыргызстана Идрисом Кадыркуловым президент Украины выразил надежду на решительную позицию Кыргызской Республики по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Зеленский отметил важность возобновления полноформатного взаимовыгодного сотрудничества и активизации политического диалога на самом высоком уровне.

Приветствуя посла Румынии, Зеленский поблагодарил президента, правительство и граждан этой страны за широкую поддержку Украины с начала полномасштабной агрессии РФ. "Румыния полностью поддержала нас конкретными действиями, а не на словах, поддержала Украину, особенно наших вынужденно перемещенных лиц... Мы этого не забудем", - сказал он.

Во время общения с послом Бельгии президент поблагодарил народ, руководство и, в частности, премьера этой страны за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил надежду, что Бельгия вместе с другими европейскими партнерами активно присоединится к восстановлению Украины.

Приветствуя посла Испании, глава государства поблагодарил правительство этой страны за оказание гуманитарной и оборонной помощи, а также высоко оценил поддержку Испанией второго саммита "Крымской платформы", отметив важность участия в нем премьера Педро Санчеса.

Читайте также: Зеленский уволил послов в Грузии, Словакии, Португалии, Иране и Ливане