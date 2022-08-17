РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7760 посетителей онлайн
Новости
1 763 7

Зеленский принял верительные грамоты у послов Румынии, Бельгии, Испании и Кыргызстана

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Румынии Александру Виктора Микулы, посла Королевства Бельгия Петера Ван де Вельде, посла Королевства Испания Рикардо Лопеса-Аранды Хагу и посла Кыргызской Республики Идриса Кадыркулова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы Украины.

Церемония вручения верительных грамот традиционно прошла на территории Национального заповедника "София Киевская".

Во время разговора с послом Кыргызстана Идрисом Кадыркуловым президент Украины выразил надежду на решительную позицию Кыргызской Республики по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Зеленский отметил важность возобновления полноформатного взаимовыгодного сотрудничества и активизации политического диалога на самом высоком уровне.

Приветствуя посла Румынии, Зеленский поблагодарил президента, правительство и граждан этой страны за широкую поддержку Украины с начала полномасштабной агрессии РФ. "Румыния полностью поддержала нас конкретными действиями, а не на словах, поддержала Украину, особенно наших вынужденно перемещенных лиц... Мы этого не забудем", - сказал он.

Во время общения с послом Бельгии президент поблагодарил народ, руководство и, в частности, премьера этой страны за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил надежду, что Бельгия вместе с другими европейскими партнерами активно присоединится к восстановлению Украины.

Приветствуя посла Испании, глава государства поблагодарил правительство этой страны за оказание гуманитарной и оборонной помощи, а также высоко оценил поддержку Испанией второго саммита "Крымской платформы", отметив важность участия в нем премьера Педро Санчеса.

Читайте также: Зеленский уволил послов в Грузии, Словакии, Португалии, Иране и Ливане

Автор: 

Бельгия (421) Грузия (4517) Зеленский Владимир (21986) Испания (890) Кыргызстан (260) посол (1838)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так він ще президент, чи дєрьмак має приймати грамоти після Оману , неясно.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:14 Ответить
это они поторопились
показать весь комментарий
17.08.2022 22:14 Ответить
«Как сэкономить 7 млрд в месяц, потеряв 570 млрд за 6 месяцев». Докладчик Зеленский В.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:16 Ответить
Боже, яке воно кончене (с)
показать весь комментарий
17.08.2022 22:30 Ответить
Боже...какое унижение достойным людям...
показать весь комментарий
17.08.2022 22:33 Ответить
Румынии спасибо,Испании спасибо, Бельгии спасибо, а Киргизстану нечего было сказать, ещё одно подневольное ОДКБ государство.
показать весь комментарий
18.08.2022 00:27 Ответить
 
 