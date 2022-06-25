РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14089 посетителей онлайн
Новости Происшествия Война
5 945 13
Грузия (4339) Зеленский (16519) Иран (1556) Ливан (95) Португалия (170) посол (1727) Словакия (758) увольнение (2508)

Зеленский уволил послов в Грузии, Словакии, Португалии, Иране и Ливане

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

зеленський

Президент Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов Украины в пяти странах: Грузии, Словакии, Португалии, Исламской Республике Иран и Ливанской Республике.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №439/2022, №440/2022, №441/2022, №442/2022, №443/2022 опубликованы на сайте главы государства.

В частности, президент уволил:

посла в Грузии Игоря Долгова;
посла в Словакии Юрия Мушку;
посла в Португалии Инну Огнивец;
посла в Исламской Республике Иран Сергея Бурдиляка;
посла в Ливанской Республике Игоря Осташа.

Читайте также: Зеленский отметил государственными наградами 42 военных
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Зеленский , звільни ГЕТТМАНЦЕВА ‼️‼️‼️

Підлога Маккартні

Всмысле не для видпочинку? А как же расслабицца?. Вот взять в пример того-же далину гетманца. Звонит утром ему сегодня Анна Чередниченко на суспильном задать вапрос. А он, ****, в сауне, в комнате отдыха, видно оббито вагонкой, а на заднем плане, видимо, бильярдный стол на котором пьяная шлюха спит, аон еще как примерный сеьянин кольцо на безымянном выпер, представте степень цинизма, люди на фронте умирают, а оно бухает с пятницы на суботу, скотобаза конченная:


25.06.2022 13:14 Відповісти
показать весь комментарий
25.06.2022 13:45
+12
А посла в Словении как же? Тарану что сойдет с рук два года развала армии и замораживание оборонных заказов 19-21 года?
показать весь комментарий
25.06.2022 13:49
+10
Я,навіть боюсь уявити, кого Оманський, призначить новими послами, але після Тарані, не здивуюсь і Колюні-стечкіну...
показать весь комментарий
25.06.2022 14:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Говорят , что Мушка воровал гуманитарку
Схема работала так - Европа даёт гуманитарку , а закарпатец Мушка с сородичами в Закарпатье ее разворовывает
показать весь комментарий
25.06.2022 13:39 Ответить
Нюхнув і розходився рубати голови.
показать весь комментарий
25.06.2022 13:41 Ответить
А посла в Германии???
показать весь комментарий
25.06.2022 13:43 Ответить
Зеленский , звільни ГЕТТМАНЦЕВА ‼️‼️‼️

Підлога Маккартні

Всмысле не для видпочинку? А как же расслабицца?. Вот взять в пример того-же далину гетманца. Звонит утром ему сегодня Анна Чередниченко на суспильном задать вапрос. А он, ****, в сауне, в комнате отдыха, видно оббито вагонкой, а на заднем плане, видимо, бильярдный стол на котором пьяная шлюха спит, аон еще как примерный сеьянин кольцо на безымянном выпер, представте степень цинизма, люди на фронте умирают, а оно бухает с пятницы на суботу, скотобаза конченная:


25.06.2022 13:14 Відповісти
показать весь комментарий
25.06.2022 13:45 Ответить
А в словенії не хоче звільнити?
показать весь комментарий
25.06.2022 13:48 Ответить
А посла в Словении как же? Тарану что сойдет с рук два года развала армии и замораживание оборонных заказов 19-21 года?
показать весь комментарий
25.06.2022 13:49 Ответить
Я,навіть боюсь уявити, кого Оманський, призначить новими послами, але після Тарані, не здивуюсь і Колюні-стечкіну...
показать весь комментарий
25.06.2022 14:09 Ответить
Вони не підртимували мабуть олигархічно-діктаторський режим.
показать весь комментарий
25.06.2022 14:20 Ответить
Краще б звільнив всіх корупціонерів і зрадників, але про що я пишу, ти і сам такий
показать весь комментарий
25.06.2022 16:11 Ответить
А тарана своего подельника по уничтожению Армии или "ценный" работник по выполнению кремлеаских указаний...
показать весь комментарий
25.06.2022 16:23 Ответить
НА п"ятий місяць війни нарешті роздуплився.
показать весь комментарий
25.06.2022 16:28 Ответить
як же добре, що ти для цього сьогодні зареєструвався та поділився радістю за виїзне шапіто 95... Там усі так розсвиніли, що максимум, що довезуть до неньки- це кісточки від зіжраного.
показать весь комментарий
25.06.2022 16:51 Ответить
 
 