Зеленский уволил послов в Грузии, Словакии, Португалии, Иране и Ливане

Президент Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов Украины в пяти странах: Грузии, Словакии, Португалии, Исламской Республике Иран и Ливанской Республике.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №439/2022, №440/2022, №441/2022, №442/2022, №443/2022 опубликованы на сайте главы государства.

В частности, президент уволил:

посла в Грузии Игоря Долгова;

посла в Словакии Юрия Мушку;

посла в Португалии Инну Огнивец;

посла в Исламской Республике Иран Сергея Бурдиляка;

посла в Ливанской Республике Игоря Осташа.

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