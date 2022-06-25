5 945 13
Зеленский уволил послов в Грузии, Словакии, Португалии, Иране и Ливане
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Президент Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов Украины в пяти странах: Грузии, Словакии, Португалии, Исламской Республике Иран и Ливанской Республике.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №439/2022, №440/2022, №441/2022, №442/2022, №443/2022 опубликованы на сайте главы государства.
В частности, президент уволил:
посла в Грузии Игоря Долгова;
посла в Словакии Юрия Мушку;
посла в Португалии Инну Огнивец;
посла в Исламской Республике Иран Сергея Бурдиляка;
посла в Ливанской Республике Игоря Осташа.
Топ комментарии
+12 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий25.06.2022 13:45
+12 баламут
показать весь комментарий25.06.2022 13:49
+10 Evgen Karpenko
показать весь комментарий25.06.2022 14:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Схема работала так - Европа даёт гуманитарку , а закарпатец Мушка с сородичами в Закарпатье ее разворовывает
Підлога Маккартні
Всмысле не для видпочинку? А как же расслабицца?. Вот взять в пример того-же далину гетманца. Звонит утром ему сегодня Анна Чередниченко на суспильном задать вапрос. А он, ****, в сауне, в комнате отдыха, видно оббито вагонкой, а на заднем плане, видимо, бильярдный стол на котором пьяная шлюха спит, аон еще как примерный сеьянин кольцо на безымянном выпер, представте степень цинизма, люди на фронте умирают, а оно бухает с пятницы на суботу, скотобаза конченная:
25.06.2022 13:14 Відповісти