Зеленський звільнив послів у Грузії, Словаччині, Португалії, Ірані та Лівані
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Президент Володимир Зеленський звільнив надзвичайних та повноважних послів України у п'яти країнах: Грузії, Словаччині, Португалії, Ісламській Республіці Іран та Ліванській Республіці.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №439/2022, №440/2022, №441/2022, №442/2022, №443/2022 опубліковані на сайті глави держави.
Зокрема, президент звільнив:
- посла в Грузії Ігоря Долгова;
- посла в Словаччині Юрія Мушку;
- посла в Португалії Інну Огнівець;
- посла в Ісламській Республіці Іран Сергія Бурдиляка;
- посла в Ліванській Республіці Ігоря Осташа.
Топ коментарі
+12 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар25.06.2022 13:45
+12 баламут
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+10 Evgen Karpenko
показати весь коментар25.06.2022 14:09
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Схема работала так - Европа даёт гуманитарку , а закарпатец Мушка с сородичами в Закарпатье ее разворовывает
Підлога Маккартні
Всмысле не для видпочинку? А как же расслабицца?. Вот взять в пример того-же далину гетманца. Звонит утром ему сегодня Анна Чередниченко на суспильном задать вапрос. А он, ****, в сауне, в комнате отдыха, видно оббито вагонкой, а на заднем плане, видимо, бильярдный стол на котором пьяная шлюха спит, аон еще как примерный сеьянин кольцо на безымянном выпер, представте степень цинизма, люди на фронте умирают, а оно бухает с пятницы на суботу, скотобаза конченная:
25.06.2022 13:14 Відповісти