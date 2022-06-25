Зеленський звільнив послів у Грузії, Словаччині, Португалії, Ірані та Лівані

Президент Володимир Зеленський звільнив надзвичайних та повноважних послів України у п'яти країнах: Грузії, Словаччині, Португалії, Ісламській Республіці Іран та Ліванській Республіці.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №439/2022, №440/2022, №441/2022, №442/2022, №443/2022 опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, президент звільнив:

посла в Грузії Ігоря Долгова;

посла в Словаччині Юрія Мушку;

посла в Португалії Інну Огнівець;

посла в Ісламській Республіці Іран Сергія Бурдиляка;

посла в Ліванській Республіці Ігоря Осташа.

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