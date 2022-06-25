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Грузія (1418) Зеленський (17415) Іран (1340) Ліван (76) Португалія (136) посол (1006) Словаччина (545) звільнення (1511)

Зеленський звільнив послів у Грузії, Словаччині, Португалії, Ірані та Лівані

Новини Цензор.НЕТ Події

зеленський

Президент Володимир Зеленський звільнив надзвичайних та повноважних послів України у п'яти країнах: Грузії, Словаччині, Португалії, Ісламській Республіці Іран та Ліванській Республіці.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №439/2022, №440/2022, №441/2022, №442/2022, №443/2022 опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, президент звільнив:

  • посла в Грузії Ігоря Долгова;
  • посла в Словаччині Юрія Мушку;
  • посла в Португалії Інну Огнівець;
  • посла в Ісламській Республіці Іран Сергія Бурдиляка;
  • посла в Ліванській Республіці Ігоря Осташа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив послів у дев'яти країнах

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Зеленский , звільни ГЕТТМАНЦЕВА ‼️‼️‼️

Підлога Маккартні

Всмысле не для видпочинку? А как же расслабицца?. Вот взять в пример того-же далину гетманца. Звонит утром ему сегодня Анна Чередниченко на суспильном задать вапрос. А он, ****, в сауне, в комнате отдыха, видно оббито вагонкой, а на заднем плане, видимо, бильярдный стол на котором пьяная шлюха спит, аон еще как примерный сеьянин кольцо на безымянном выпер, представте степень цинизма, люди на фронте умирают, а оно бухает с пятницы на суботу, скотобаза конченная:


25.06.2022 13:14 Відповісти
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25.06.2022 13:45
+12
А посла в Словении как же? Тарану что сойдет с рук два года развала армии и замораживание оборонных заказов 19-21 года?
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25.06.2022 13:49
+10
Я,навіть боюсь уявити, кого Оманський, призначить новими послами, але після Тарані, не здивуюсь і Колюні-стечкіну...
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25.06.2022 14:09
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Говорят , что Мушка воровал гуманитарку
Схема работала так - Европа даёт гуманитарку , а закарпатец Мушка с сородичами в Закарпатье ее разворовывает
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25.06.2022 13:39 Відповісти
Нюхнув і розходився рубати голови.
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25.06.2022 13:41 Відповісти
А посла в Германии???
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25.06.2022 13:43 Відповісти
Зеленский , звільни ГЕТТМАНЦЕВА ‼️‼️‼️

Підлога Маккартні

Всмысле не для видпочинку? А как же расслабицца?. Вот взять в пример того-же далину гетманца. Звонит утром ему сегодня Анна Чередниченко на суспильном задать вапрос. А он, ****, в сауне, в комнате отдыха, видно оббито вагонкой, а на заднем плане, видимо, бильярдный стол на котором пьяная шлюха спит, аон еще как примерный сеьянин кольцо на безымянном выпер, представте степень цинизма, люди на фронте умирают, а оно бухает с пятницы на суботу, скотобаза конченная:


25.06.2022 13:14 Відповісти
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25.06.2022 13:45 Відповісти
А в словенії не хоче звільнити?
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25.06.2022 13:48 Відповісти
А посла в Словении как же? Тарану что сойдет с рук два года развала армии и замораживание оборонных заказов 19-21 года?
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25.06.2022 13:49 Відповісти
Я,навіть боюсь уявити, кого Оманський, призначить новими послами, але після Тарані, не здивуюсь і Колюні-стечкіну...
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25.06.2022 14:09 Відповісти
Вони не підртимували мабуть олигархічно-діктаторський режим.
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25.06.2022 14:20 Відповісти
Краще б звільнив всіх корупціонерів і зрадників, але про що я пишу, ти і сам такий
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25.06.2022 16:11 Відповісти
А тарана своего подельника по уничтожению Армии или "ценный" работник по выполнению кремлеаских указаний...
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25.06.2022 16:23 Відповісти
НА п"ятий місяць війни нарешті роздуплився.
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25.06.2022 16:28 Відповісти
як же добре, що ти для цього сьогодні зареєструвався та поділився радістю за виїзне шапіто 95... Там усі так розсвиніли, що максимум, що довезуть до неньки- це кісточки від зіжраного.
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25.06.2022 16:51 Відповісти
 
 