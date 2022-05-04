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Зеленський призначив послів у дев'яти країнах

зеленський

4 травня президент України Володимир Зеленський призначив послів у дев'яти країнах.

Відповідні укази опубліковані на сайт глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський призначив наступних послів:

  • Куба – Ірина Костюк;
  • Гвінейська Республіка, Ліберія та Кот-д'Івуар (за сумісництвом) – Юрій Пивоваров (він обіймає посаду посла України в Республіці Сенегал);
  • Об'єднані Арабські Емірати – Дмитро Сенік;
  • Чорногорія – Олег Герасименко;
  • Північна Македонія - Лариса Дір;
  • Словенія – Андрій Таран;
  • Румунія – Ігор Прокопчук;

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Автор: 

Зеленський Володимир (24253) посол (1108)


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А ФОТО ИХ !?
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04.05.2022 23:51 Відповісти
В ВЕНГРИИ НЕ ПОРА МЕНЯТЬ ПОСЛА !?
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04.05.2022 23:52 Відповісти
Тримайте нового Брєжнєва "Новая зєля"


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04.05.2022 23:54 Відповісти
Б
ереза-"Ай, красиво Ермак пристроил своего человека. В послы отправил. А его судить надо. Ведь именно из-за Тарана у нас сейчас нет многих боеприпасов. Почему? Потому что Таран уже в 2020 году вместо того чтоб их закупать, тупо возвращал деньги в бюджет. И что это, если не саботаж и работа на РФ, о которой я ранее говорил. Но Ермак решил его спрятать в Словении. Это о многом говорит. И в первую очередь о справедливости. Вернее, о её отсутствии.

И ещё. Согласно Закона Украины предельный срок для дипломатической службы - это 65 лет. А Тарану 67. Или для людей Ермака законы не писаны?"
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05.05.2022 12:23 Відповісти
 
 