Зеленський призначив послів у дев'яти країнах
4 травня президент України Володимир Зеленський призначив послів у дев'яти країнах.
Відповідні укази опубліковані на сайт глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський призначив наступних послів:
- Куба – Ірина Костюк;
- Гвінейська Республіка, Ліберія та Кот-д'Івуар (за сумісництвом) – Юрій Пивоваров (він обіймає посаду посла України в Республіці Сенегал);
- Об'єднані Арабські Емірати – Дмитро Сенік;
- Чорногорія – Олег Герасименко;
- Північна Македонія - Лариса Дір;
- Словенія – Андрій Таран;
- Румунія – Ігор Прокопчук;
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ереза-"Ай, красиво Ермак пристроил своего человека. В послы отправил. А его судить надо. Ведь именно из-за Тарана у нас сейчас нет многих боеприпасов. Почему? Потому что Таран уже в 2020 году вместо того чтоб их закупать, тупо возвращал деньги в бюджет. И что это, если не саботаж и работа на РФ, о которой я ранее говорил. Но Ермак решил его спрятать в Словении. Это о многом говорит. И в первую очередь о справедливости. Вернее, о её отсутствии.
И ещё. Согласно Закона Украины предельный срок для дипломатической службы - это 65 лет. А Тарану 67. Или для людей Ермака законы не писаны?"