Зеленский отметил государственными наградами 42 военных

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 42 украинских военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

В частности, ордена Богдана Хмельницкого I степени удостоены один военнослужащий, III степени - четыре.

Орденом "За мужество" ІІІ степени награждены 33 военнослужащих.

Один военнослужащий награжден орденом Даниил Галицкий, трое - медалью "За спасенную жизнь".

Как отмечается в документе, военные отмечены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

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