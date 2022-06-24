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Зеленский отметил государственными наградами 42 военных

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

орден,данила

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 42 украинских военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

В частности, ордена Богдана Хмельницкого I степени удостоены один военнослужащий, III степени - четыре.

Орденом "За мужество" ІІІ степени награждены 33 военнослужащих.

Один военнослужащий награжден орденом Даниил Галицкий, трое - медалью "За спасенную жизнь".

Как отмечается в документе, военные отмечены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Читайте: Зеленский наградил 7 воинских частей Воздушных Сил ВСУ знаками отличия "За мужество и отвагу"
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КРУТО
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24.06.2022 19:20 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!
Героям, які боронять і захищають Україну, нас з вами і...
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24.06.2022 19:28 Ответить
4 месяца страна ждёт, когда долларовый мультимиллионер зеленский купит хоть один патрон для фронта....
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24.06.2022 20:39 Ответить
3 года зебиратели ждут "канец вайне и "договорится посередине"...

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24.06.2022 23:06 Ответить
повторення російської брехні про гроші Зеленського
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25.06.2022 07:04 Ответить
А САМ ВЕРХОВНИЙ ЯК ГРОМАДЯНИН БОДАЙ ЩОСЬ КУПИВ ЧИ ЯКИЙСЬ ПОТУЖНИЙ ВНЕСОК ЯК МІЛЬЙОНЕР ЗРОБИВ ДЛЯ КРАЇНИ ? МОЖЛИВО ЗА ПРИКЛАДОМ Й ІНШІ ОЛІГАРХИ ПОСЛІДУВАЛИ...
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24.06.2022 23:58 Ответить
 
 