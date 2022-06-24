Зеленский отметил государственными наградами 42 военных
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 42 украинских военнослужащих.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
В частности, ордена Богдана Хмельницкого I степени удостоены один военнослужащий, III степени - четыре.
Орденом "За мужество" ІІІ степени награждены 33 военнослужащих.
Один военнослужащий награжден орденом Даниил Галицкий, трое - медалью "За спасенную жизнь".
Как отмечается в документе, военные отмечены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
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