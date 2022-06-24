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Зеленський (17406) нагорода (1099)

Зеленський відзначив державними нагородами 42 військових

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орден,данила

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 42 українських військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

Зокрема, ордена Богдана Хмельницького І ступеня удостоєно одного військовослужбовця, ІІІ ступеня - чотирьох.

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджені 33 військовослужбовці.

Одного військовослужбовця нагороджено орденом Данила Галицького, трьох - медаллю "За врятоване життя".

Як зазначається в документі, військових відзначено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив 195 захисників України, 17 - посмертно

Автор: Роман Свиридович
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КРУТО
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24.06.2022 19:20 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!
Героям, які боронять і захищають Україну, нас з вами і...
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24.06.2022 19:28 Відповісти
4 месяца страна ждёт, когда долларовый мультимиллионер зеленский купит хоть один патрон для фронта....
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24.06.2022 20:39 Відповісти
3 года зебиратели ждут "канец вайне и "договорится посередине"...

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24.06.2022 23:06 Відповісти
повторення російської брехні про гроші Зеленського
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25.06.2022 07:04 Відповісти
А САМ ВЕРХОВНИЙ ЯК ГРОМАДЯНИН БОДАЙ ЩОСЬ КУПИВ ЧИ ЯКИЙСЬ ПОТУЖНИЙ ВНЕСОК ЯК МІЛЬЙОНЕР ЗРОБИВ ДЛЯ КРАЇНИ ? МОЖЛИВО ЗА ПРИКЛАДОМ Й ІНШІ ОЛІГАРХИ ПОСЛІДУВАЛИ...
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24.06.2022 23:58 Відповісти
 
 