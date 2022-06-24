Зеленський відзначив державними нагородами 42 військових
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Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 42 українських військовослужбовців.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.
Зокрема, ордена Богдана Хмельницького І ступеня удостоєно одного військовослужбовця, ІІІ ступеня - чотирьох.
Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджені 33 військовослужбовці.
Одного військовослужбовця нагороджено орденом Данила Галицького, трьох - медаллю "За врятоване життя".
Як зазначається в документі, військових відзначено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
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