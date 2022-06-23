УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12539 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 662 4
Зеленський (17376) нагорода (1099)

Зеленський нагородив 195 захисників України, 17 - посмертно

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орден,данила

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 195 учасників бойових дій, з них 17 - посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні наприкінці 119-го дня війни.

"Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 195 учасників бойових дій, з них 17 - посмертно", - сказав Президент.

Також читайте: Зеленський нагородив 551 захисника України, 56 з них - посмертно

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то армія мова та віра. Та й грошима своїми а не державними
показати весь коментар
23.06.2022 05:51 Відповісти
а этот герой как сквозь кордон пробрался?
показати весь коментар
23.06.2022 03:56 Відповісти
 
 