Зеленський нагородив 195 захисників України, 17 - посмертно
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Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 195 учасників бойових дій, з них 17 - посмертно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні наприкінці 119-го дня війни.
"Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 195 учасників бойових дій, з них 17 - посмертно", - сказав Президент.
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Кіт Семен
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Voc Vox
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