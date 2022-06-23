Зеленський нагородив 195 захисників України, 17 - посмертно

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 195 учасників бойових дій, з них 17 - посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні наприкінці 119-го дня війни.

"Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 195 учасників бойових дій, з них 17 - посмертно", - сказав Президент.

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