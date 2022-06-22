Зеленський нагородив 551 захисника України, 56 з них - посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 551 українського воїна, з них 56 - посмертно.

Про він розповів у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підписав сьогодні два великі укази про нагородження наших захисників і наших захисниць. За поданням від головнокомандувача Збройних Сил України нагороджені 210 учасників бойових дій, з них троє – посмертно. За поданням від міністра внутрішніх справ державними нагородами відзначені 255 бійців Національної гвардії України, із них 41 – посмертно, 41 прикордонник, із них 12 – посмертно, і 45 поліцейських", - повідомив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист на Луганщині, - Зеленський

Він підкреслив, що підписання таких указів - "це не просто рутина і не щось механічне", адже тільки завдяки масовій хоробрості й мудрості наших людей на полі бою Україна живе і дійсно може розраховувати на перемогу.