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Новини Війна
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Зеленський нагородив 551 захисника України, 56 з них - посмертно

нагорода

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 551 українського воїна, з них 56 - посмертно.

Про він розповів у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підписав сьогодні два великі укази про нагородження наших захисників і наших захисниць. За поданням від головнокомандувача Збройних Сил України нагороджені 210 учасників бойових дій, з них троє – посмертно. За поданням від міністра внутрішніх справ державними нагородами відзначені 255 бійців Національної гвардії України, із них 41 – посмертно, 41 прикордонник, із них 12 – посмертно, і 45 поліцейських", - повідомив Зеленський.

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Він підкреслив, що підписання таких указів - "це не просто рутина і не щось механічне", адже тільки завдяки масовій хоробрості й мудрості наших людей на полі бою Україна живе і дійсно може розраховувати на перемогу.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) нагорода (1258) військовослужбовці (4709)


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22.06.2022 00:34 Відповісти
 
 