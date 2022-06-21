За допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист на Луганщині, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звернення президента.
"Ситуація на передовій – без суттєвих змін. За допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист в Луганській області – там дійсно зараз найжорсткіше. Окупанти дуже серйозно тиснуть і на Донецькому напрямку.
На Харківщині – жорстокі і цинічні російські артилерійські обстріли. Вони нічого не дадуть окупантам, але російська армія глуха до будь-якої раціональності. Просто руйнує, просто вбиває – показує таким чином своєму командуванню, що нібито не стоїть на місці.
На півдні захищаємо нашу Миколаївщину , наше Запоріжжя, поступово звільняємо Херсонщину", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+15 Сергей Иванов #394717
показати весь коментар21.06.2022 23:46
+12 Voc Vox
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+11 Viktor Orenich #483980
показати весь коментар21.06.2022 23:39
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ватний кацапізм з Вечірнього Мудозвона ніяк не вичавиш !
.
Это по принципу "война - херня, главное - маневры" штоле ?
Тільки вилупилось, а вже гавкати навчилося.
відомо давно)
Президент говорит, что все это называется "за допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист".
********.