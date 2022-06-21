УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13454 відвідувача онлайн
Новини Війна
9 104 33

За допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист на Луганщині, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звернення президента.

"Ситуація на передовій – без суттєвих змін. За допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист в Луганській області – там дійсно зараз найжорсткіше. Окупанти дуже серйозно тиснуть і на Донецькому напрямку.

На Харківщині – жорстокі і цинічні російські артилерійські обстріли. Вони нічого не дадуть окупантам, але російська армія глуха до будь-якої раціональності. Просто руйнує, просто вбиває – показує таким чином своєму командуванню, що нібито не стоїть на місці.

На півдні захищаємо нашу Миколаївщину , наше Запоріжжя, поступово звільняємо Херсонщину", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безугла розкрила деталі візиту Зеленького до Лисичанська 5 червня та опублікувала ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Донбас (22354) Луганська область (4876)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Тактичні рухи, планова евакуація.. десь ми таке вже чули.
показати весь коментар
21.06.2022 23:46
+12
показати весь коментар
22.06.2022 00:38
+11
Він новини зовсім не дивиться? Чи з географією не дуже?
показати весь коментар
21.06.2022 23:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Він новини зовсім не дивиться? Чи з географією не дуже?
показати весь коментар
21.06.2022 23:39 Відповісти
з такими "тактичними рухами" ми можемо мати "отріцатєльний результат"
ватний кацапізм з Вечірнього Мудозвона ніяк не вичавиш !

.
показати весь коментар
22.06.2022 01:45 Відповісти
Тактичні рухи, планова евакуація.. десь ми таке вже чули.
показати весь коментар
21.06.2022 23:46 Відповісти
Хоча Ґеґипет завжди був однією з мегажитниць світу, від часів фараонів і до **********. Чого-чого, а аграрної продукції в них має бути овердохріна. Чи щось трапилось із долиною Ніла?
показати весь коментар
21.06.2022 23:52 Відповісти
"С помощью тактических движений украинская армия усиливает защиту ..."
Это по принципу "война - херня, главное - маневры" штоле ?
показати весь коментар
21.06.2022 23:52 Відповісти
А попереду армії клоун на бойовому коні з шашкою наголо.
показати весь коментар
21.06.2022 23:59 Відповісти
Реєстрація 21 червня 2022.
Тільки вилупилось, а вже гавкати навчилося.
показати весь коментар
22.06.2022 00:10 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2022 00:24 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2022 00:38 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/holos-armii-ia-ioho-bachyv-tilky-na-penkakh-u-ianukovycha-danilov-pro-kompetentnist-podoliaka-u-voiennykh-pytanniakh/ «Голос армії? Я його бачив тільки на пеньках у Януковича» - Данілов про компетентність Подоляка у воєнних питаннях
показати весь коментар
22.06.2022 01:09 Відповісти
інсайдер це ж помийка банкової)
відомо давно)
показати весь коментар
22.06.2022 00:40 Відповісти
Аби ще воно не п и з д і л о .
показати весь коментар
22.06.2022 00:38 Відповісти
Щось виригало таке...ні в тин, ні в ворота..
показати весь коментар
22.06.2022 00:52 Відповісти
А арестовыч каже, шо всьо пропало.
показати весь коментар
22.06.2022 01:41 Відповісти
На Донбассе враг медленно захватывает новые территории и населенные пункты. Наши группировки под угрозой окружения. У нас огромные потери убитыми и раненными.
Президент говорит, что все это называется "за допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист".
********.
показати весь коментар
22.06.2022 07:25 Відповісти
Вони настільки тактичні,що з нашого северодонецька лишилась одна промзона і лисичанськ на околицях якого уже ідуть бої.
показати весь коментар
22.06.2022 08:01 Відповісти
Пока по ходу именно так и получается. Может и есть какой то план, но пока все выглядит печально., кроме того, что мы героически противостоим этой стан саранчи.
показати весь коментар
22.06.2022 10:44 Відповісти
«Кто не был на войне, не имеет права говорить о ней».© Марлен Дитрих
показати весь коментар
22.06.2022 10:39 Відповісти
"тактичних рухів "-це як то?
показати весь коментар
22.06.2022 15:27 Відповісти
 
 