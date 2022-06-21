За допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист на Луганщині, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звернення президента.

"Ситуація на передовій – без суттєвих змін. За допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист в Луганській області – там дійсно зараз найжорсткіше. Окупанти дуже серйозно тиснуть і на Донецькому напрямку.

На Харківщині – жорстокі і цинічні російські артилерійські обстріли. Вони нічого не дадуть окупантам, але російська армія глуха до будь-якої раціональності. Просто руйнує, просто вбиває – показує таким чином своєму командуванню, що нібито не стоїть на місці.

На півдні захищаємо нашу Миколаївщину , наше Запоріжжя, поступово звільняємо Херсонщину", - зазначив Зеленський.

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