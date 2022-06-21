С помощью тактических движений украинская армия усиливает защиту на Луганщине, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение президента.
"Ситуация на передовой - без существенных изменений. С помощью тактических движений украинская армия усиливает защиту в Луганской области - там действительно сейчас наиболее жестко. Оккупанты очень серьезно давят и на Донецком направлении.
На Харьковщине – жестокие и циничные российские артиллерийские обстрелы. Они ничего не дадут оккупантам, но российская армия глуха к какой-либо рациональности. Просто разрушает, просто убивает – показывает таким образом своему командованию, что вроде бы не стоит на месте.
На юге защищаем нашу Николаевщину, наше Запорожье, постепенно освобождаем Херсонщину", - отметил Зеленский.
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ватний кацапізм з Вечірнього Мудозвона ніяк не вичавиш !
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Это по принципу "война - херня, главное - маневры" штоле ?
Тільки вилупилось, а вже гавкати навчилося.
відомо давно)
Президент говорит, что все это называется "за допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист".
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