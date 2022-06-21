РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11307 посетителей онлайн
Новости Война
9 104 33

С помощью тактических движений украинская армия усиливает защиту на Луганщине, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение президента.

"Ситуация на передовой - без существенных изменений. С помощью тактических движений украинская армия усиливает защиту в Луганской области - там действительно сейчас наиболее жестко. Оккупанты очень серьезно давят и на Донецком направлении.

На Харьковщине – жестокие и циничные российские артиллерийские обстрелы. Они ничего не дадут оккупантам, но российская армия глуха к какой-либо рациональности. Просто разрушает, просто убивает – показывает таким образом своему командованию, что вроде бы не стоит на месте.

На юге защищаем нашу Николаевщину, наше Запорожье, постепенно освобождаем Херсонщину", - отметил Зеленский.

Смотрите также: Россия должна ощущать постоянное усиление санкционного давления за войну против Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) Донбасс (26955) Луганская область (6494)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Тактичні рухи, планова евакуація.. десь ми таке вже чули.
показать весь комментарий
21.06.2022 23:46
+12
показать весь комментарий
22.06.2022 00:38
+11
Він новини зовсім не дивиться? Чи з географією не дуже?
показать весь комментарий
21.06.2022 23:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Він новини зовсім не дивиться? Чи з географією не дуже?
показать весь комментарий
21.06.2022 23:39 Ответить
з такими "тактичними рухами" ми можемо мати "отріцатєльний результат"
ватний кацапізм з Вечірнього Мудозвона ніяк не вичавиш !

.
показать весь комментарий
22.06.2022 01:45 Ответить
Тактичні рухи, планова евакуація.. десь ми таке вже чули.
показать весь комментарий
21.06.2022 23:46 Ответить
Хоча Ґеґипет завжди був однією з мегажитниць світу, від часів фараонів і до **********. Чого-чого, а аграрної продукції в них має бути овердохріна. Чи щось трапилось із долиною Ніла?
показать весь комментарий
21.06.2022 23:52 Ответить
"С помощью тактических движений украинская армия усиливает защиту ..."
Это по принципу "война - херня, главное - маневры" штоле ?
показать весь комментарий
21.06.2022 23:52 Ответить
А попереду армії клоун на бойовому коні з шашкою наголо.
показать весь комментарий
21.06.2022 23:59 Ответить
Реєстрація 21 червня 2022.
Тільки вилупилось, а вже гавкати навчилося.
показать весь комментарий
22.06.2022 00:10 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2022 00:24 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2022 00:38 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/holos-armii-ia-ioho-bachyv-tilky-na-penkakh-u-ianukovycha-danilov-pro-kompetentnist-podoliaka-u-voiennykh-pytanniakh/ «Голос армії? Я його бачив тільки на пеньках у Януковича» - Данілов про компетентність Подоляка у воєнних питаннях
показать весь комментарий
22.06.2022 01:09 Ответить
інсайдер це ж помийка банкової)
відомо давно)
показать весь комментарий
22.06.2022 00:40 Ответить
Аби ще воно не п и з д і л о .
показать весь комментарий
22.06.2022 00:38 Ответить
Щось виригало таке...ні в тин, ні в ворота..
показать весь комментарий
22.06.2022 00:52 Ответить
А арестовыч каже, шо всьо пропало.
показать весь комментарий
22.06.2022 01:41 Ответить
На Донбассе враг медленно захватывает новые территории и населенные пункты. Наши группировки под угрозой окружения. У нас огромные потери убитыми и раненными.
Президент говорит, что все это называется "за допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист".
********.
показать весь комментарий
22.06.2022 07:25 Ответить
Вони настільки тактичні,що з нашого северодонецька лишилась одна промзона і лисичанськ на околицях якого уже ідуть бої.
показать весь комментарий
22.06.2022 08:01 Ответить
Пока по ходу именно так и получается. Может и есть какой то план, но пока все выглядит печально., кроме того, что мы героически противостоим этой стан саранчи.
показать весь комментарий
22.06.2022 10:44 Ответить
«Кто не был на войне, не имеет права говорить о ней».© Марлен Дитрих
показать весь комментарий
22.06.2022 10:39 Ответить
"тактичних рухів "-це як то?
показать весь комментарий
22.06.2022 15:27 Ответить
 
 