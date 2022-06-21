С помощью тактических движений украинская армия усиливает защиту на Луганщине, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение президента.

"Ситуация на передовой - без существенных изменений. С помощью тактических движений украинская армия усиливает защиту в Луганской области - там действительно сейчас наиболее жестко. Оккупанты очень серьезно давят и на Донецком направлении.

На Харьковщине – жестокие и циничные российские артиллерийские обстрелы. Они ничего не дадут оккупантам, но российская армия глуха к какой-либо рациональности. Просто разрушает, просто убивает – показывает таким образом своему командованию, что вроде бы не стоит на месте.

На юге защищаем нашу Николаевщину, наше Запорожье, постепенно освобождаем Херсонщину", - отметил Зеленский.

Смотрите также: Россия должна ощущать постоянное усиление санкционного давления за войну против Украины, - Зеленский. ВИДЕО