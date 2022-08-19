Талибы предложили расплачиваться за российскую нефть изюмом и травами. ВИДЕО

"Талибан" предложил поставлять в Россию изюм, лекарственные травы и полезные ископаемые в обмен на импорт нефтепродуктов,

Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи.

По словам Азизи, приоритет нового правительства Афганистана – осуществлять торговлю по бартерной схеме. В обмен на импорт бензина и дизельного топлива, афганская сторона готова предложить России поставки полезных ископаемых, сотен тонн изюма или лекарственных трав, которые, как считает министр, пользуются спросом на рынке.

"Если операции по такой схеме не выйдут, то мы можем использовать финансовые транзакции. С этим вопросом никаких проблем нет – в Афганистане нет никаких ограничений", - сказал он.

