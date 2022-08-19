РУС
Талибы предложили расплачиваться за российскую нефть изюмом и травами. ВИДЕО

"Талибан" предложил поставлять в Россию изюм, лекарственные травы и полезные ископаемые в обмен на импорт нефтепродуктов,

Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи.

По словам Азизи, приоритет нового правительства Афганистана – осуществлять торговлю по бартерной схеме. В обмен на импорт бензина и дизельного топлива, афганская сторона готова предложить России поставки полезных ископаемых, сотен тонн изюма или лекарственных трав, которые, как считает министр, пользуются спросом на рынке.

"Если операции по такой схеме не выйдут, то мы можем использовать финансовые транзакции. С этим вопросом никаких проблем нет – в Афганистане нет никаких ограничений", - сказал он.

Топ комментарии
+39
По России распространяются слухи, что афганские талибы привезли в Кремль мешок с космическими технологиями, от которых можно улететь на Альфу Центавра..
показать весь комментарий
19.08.2022 17:59 Ответить
+39
у колхозников Афганистана в этом году хорошие виды на урожай !
своей продукцией они с радостью обеспечат своих северных соседей-шурави
показать весь комментарий
19.08.2022 18:13 Ответить
+31
Лікарськи трави - це те що я подумала?..
показать весь комментарий
19.08.2022 17:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ааа, багатополярний світ! Пабєділі Амєріку!
показать весь комментарий
19.08.2022 17:55 Ответить
побільше "травки" в рашку!!!!



показать весь комментарий
19.08.2022 18:08 Ответить
Склянками кольоровими!
показать весь комментарий
19.08.2022 17:55 Ответить
Травами....опиумным маком - там много этих трав.
показать весь комментарий
19.08.2022 18:18 Ответить
Бартер. Привіт дев"яності.
показать весь комментарий
19.08.2022 17:56 Ответить
Таліби не будьте жаднюгами-додайте чалму та падштанікі...
показать весь комментарий
19.08.2022 17:58 Ответить
а не бусами и зеркальцами, как планировалось ранее? )))))
показать весь комментарий
19.08.2022 17:58 Ответить
лікарськи трави від талібів
показать весь комментарий
19.08.2022 17:58 Ответить
Лікарськи трави - це те що я подумала?..
показать весь комментарий
19.08.2022 17:59 Ответить
В деяких штатах вони легальні, як лікарські
показать весь комментарий
19.08.2022 18:01 Ответить
афганські "травки-маківки" не легальні ніде !!!
показать весь комментарий
19.08.2022 18:11 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2022 18:26 Ответить
Саме то. От сволочі, колумбійські канали перебивають...
показать весь комментарий
19.08.2022 18:02 Ответить
В переводе на общедоступный: "Мы вам наркотики, вы нам - горючку"
Нормальная схема)))
Нормальная схема)))
показать весь комментарий
19.08.2022 17:59 Ответить
у колхозников Афганистана в этом году хорошие виды на урожай !
своей продукцией они с радостью обеспечат своих северных соседей-шурави
показать весь комментарий
19.08.2022 18:13 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2022 18:16 Ответить
огурец пошел в пестики и тычинки
показать весь комментарий
19.08.2022 19:02 Ответить
По России распространяются слухи, что афганские талибы привезли в Кремль мешок с космическими технологиями, от которых можно улететь на Альфу Центавра..
показать весь комментарий
19.08.2022 17:59 Ответить
Не так - від Альфи до Центаври...
показать весь комментарий
19.08.2022 18:03 Ответить
Разве в коране что-то сказано об Альфе Центавра?
показать весь комментарий
19.08.2022 18:14 Ответить
не то пудра для Сахаровой, а то у неї и так ипло перекошенное надо замоскировать
показать весь комментарий
19.08.2022 19:04 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
19.08.2022 20:15 Ответить
Лікарські трави це макова соломка?
показать весь комментарий
19.08.2022 17:59 Ответить
И гашиш!!!
показать весь комментарий
19.08.2022 18:03 Ответить
Гашиш это производное от индийской конопли. Мак - опиаты.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:16 Ответить
а про ішаків забули!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
19.08.2022 18:04 Ответить
У них с ишаками и так перебор! Дон...
показать весь комментарий
19.08.2022 18:26 Ответить
І родзинки, коли на хавчик проб'є
показать весь комментарий
19.08.2022 18:04 Ответить
родзинки в Афгані гарні !
в 80-х совєцький союз був ними завалений - розраховувались за "******** інтернаціональну помощь" - цинки із солдатами
показать весь комментарий
19.08.2022 18:16 Ответить
И куча нариков вернулась оттуда. Всплеск наркомании на конце 80-х.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:17 Ответить
Насчет травы ктобы сомневался...
показать весь комментарий
19.08.2022 18:06 Ответить
Кізяків забули запропонувати.
показать весь комментарий
19.08.2022 18:07 Ответить
это то что нужно оркам как долго они искали такого покупателя...
показать весь комментарий
19.08.2022 18:08 Ответить
А чем они еще могут расплачиваться? И такой "бартер" много говорит и о маськве, раз они соглашаются.
показать весь комментарий
19.08.2022 18:12 Ответить
Ооо... чисто трава - всі орки покриються маковим щастям
показать весь комментарий
19.08.2022 18:12 Ответить
Не всi)))))))
показать весь комментарий
19.08.2022 18:19 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2022 18:13 Ответить
Ну че, нормально. Рашка обзавелась очень серьезными партнерами. Бульбашам меняет нефть на бульбу. Талибы травы и козьих орешков привезут в обмен на нефть. Африканцы пальмового масла. глядишь, рашисты разбогатеют и санкции им непочем будут
показать весь комментарий
19.08.2022 18:16 Ответить
Тобто для талібів нафта буде безкоштовною
показать весь комментарий
19.08.2022 18:17 Ответить
А шо эти немытые бабуины делают с нефтью???

Ведь ихний шайтан запрещает им пользоваться всем и всяким!!!!

Только стоять раком молясь шайтану, только срать на дырку и только подтираться пальцем!!!
показать весь комментарий
19.08.2022 18:24 Ответить
А ти знаєш, що американці залишили в Афгані https://cdni.rt.com/russian/images/2021.10/original/615de1e6ae5ac9534f1d68b1.jpg військової техніки на 8,14 млрд$ її заправляти треба.
показать весь комментарий
19.08.2022 19:01 Ответить
США: нафта в обмін на продовольство
Кацапи: нафта в обмін на наркоту
показать весь комментарий
19.08.2022 18:25 Ответить
какие нафиг родзинки, только кокс в промышленных масштабах
показать весь комментарий
19.08.2022 18:26 Ответить
Ясно, какими "травами"...🤪
показать весь комментарий
19.08.2022 18:31 Ответить
Самые классные наркотики-- афганские.
показать весь комментарий
19.08.2022 18:42 Ответить
Родзинками, травами... витяжками, екстрактами та соками тих охрянених трав!
показать весь комментарий
19.08.2022 18:45 Ответить
Многие пишут о наркоте, так вот талибы, раньше казнили за посадки мака. Когда пришли американцы, то они https://vvesti.com/files/629fc2021c054/62a36652b8073.jpg охраняли маковые плантации . потом мак выкупали. Мак является ценным сырьем в фармацевтике, в частности для сильнейших обезболивающих, опиантов.
показать весь комментарий
19.08.2022 18:45 Ответить
да, они это оочень не приветствуют
показать весь комментарий
19.08.2022 19:03 Ответить
это они не приветствуют продажу правоверным,а нечистым ооочень даже...
показать весь комментарий
19.08.2022 19:22 Ответить
І ще Афганістан ніхто і ніколи не захоплював. Цього не зміг зробити навіть Македонський
показать весь комментарий
19.08.2022 18:48 Ответить
Травами, сеном, овсом, так необходимым для выделения желудочного сока, особенно у работников вражьего мида.
показать весь комментарий
19.08.2022 18:52 Ответить
Між іншим опійний мак теж лікарська рослина.
показать весь комментарий
19.08.2022 19:03 Ответить
От хорошей травки в кацапском МИДе точно не откажутся. Талиб точно это знает
показать весь комментарий
19.08.2022 19:03 Ответить
Я бачу у талібів з гумором все гаразд.
показать весь комментарий
19.08.2022
Ось вам офіційний трафік наркотичних засобів.
показать весь комментарий
19.08.2022 19:20 Ответить
Хай піском розраховуються. А росторопшу плямисту та інші, в мордор нефіг возити.
показать весь комментарий
19.08.2022 19:34 Ответить
кінь лавруша буде задоволений
показать весь комментарий
19.08.2022 19:43 Ответить
Знаємо ми ці трави. Рашка переходить з кокаїну на героїн.
показать весь комментарий
19.08.2022 19:50 Ответить
А органами оркськими нє??
показать весь комментарий
19.08.2022 19:51 Ответить
Бамбас закончился? За 8 лет весь сдомбили?
показать весь комментарий
19.08.2022 19:53 Ответить
На Чмосковській біржф з'являться акції "Афганський-укроп"?...
показать весь комментарий
19.08.2022 20:10 Ответить
Ще можуть розплачуватись віслюковими горішками та надувними віслюками для тілесних утіх.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:16 Ответить
У нього і шапочка відповідного хвасону - під лікарську квіточку.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:22 Ответить
Наполнить максимально рынок росии(параши) героином и фентанилом - пусть дохнут мрази.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:42 Ответить
нафта в обмін на героїн; тепер не валізами до мацкви, а вантажними літаками.
показать весь комментарий
19.08.2022 23:45 Ответить
 
 