День Государственного Флага отмечают сегодня в Украине. ВИДЕО

23 августа в Украине отмечают День Государственного Флага.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, праздник учрежден "в честь многовековой истории создания украинского государства, государственной символики независимой Украины и в целях воспитания уважения граждан к государственным символам Украины" согласно указу Президента от 23 августа 2004 года. В 2009 году были внесены изменения в этот указ и основана ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Среди флагов Киевской Руси преобладал красный цвет – наиболее удобный для сигнализации во время боя. Однако национальный (государственный) флаг в его современном понимании, можно считать, появился во время существования казацкого государства. Самый известный из гетманских флагов связывают с именем Богдана Хмельницкого (он был белого цвета). Сочетание синего и желтого цветов на национальном флаге можно наблюдать с середины XIX в.

Во время "весны народов" 1848 года Главный русский совет провозгласил общеукраинским гербом старинный герб князей Романовичей. Львовские земли и Русское воеводство изображали золотого льва, опирающегося на скалу, на синем фоне. В это же время, согласно геральдическим обычаям, закрепились сочетания желтой и синей полос на прямоугольном полотнище.

Утверждение же сине-желтого флага как государственного состоялось с провозглашением Украинской Народной Республики (УНР). Затем в истории Украины был период красного "серпасто-молоткастого", а за сине-желтый сажали в тюрьмы.

В новейшие времена национальный сине-желтый флаг впервые официально взметнулся ввысь на ратуше города Стрый 14 марта 1990 года. В Киеве флаг был поднят над городской мэрией позже – 24 июля 1990 года.

23 августа 1991 года группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский флаг в сессионный зал Верховной Рады, а уже 4 сентября его торжественно подняли над зданием парламента.

После начала российской агрессии сине-желтый флаг стал символом борьбы и сопротивления захватчикам.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинский народ с Днем Государственного Флага, разместив видео:

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поздравил украинцев с праздником:

"Наш Флаг знает весь мир! А с 24 февраля он стал символом не только Украины, но и символом свободы, непокорности духа и борьбы всего мира. С сине-желтым произносят речи, выступают на сценах и одеваются в его цвета", - подчеркнул Стефанчук.

"И я верю, - заметил председатель Верховной Рады, - что настанет день, когда наше Знамя вернется на все украинские территории, включая Крым и Донбасс. И будет развеваться над каждым зданием!"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поздравил украинцев с Днем Государственного Флага.

"Наш украинский флаг будет развеваться в каждом украинском городе и селе. Российский враг хотел лишить нас свободы. Рабы боятся флагов свободного государства. Но врагов мы отправим в их изолированную страну без будущего. А Украина и наши люди всегда будут свободными", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что наш флаг – символ свободного человека, борьбы за свободу, олицетворение единства, чести и достоинства. Синий и желтый – цвета украинской души. В нем сила и смелость.

"Дорогие украинцы, вывесьте сегодня флаг из своего окна или же повяжите на руку сине-желтую ленту. Мы – непобедимы", - написал руководитель ОПУ.

Премьер-министр Денис Шмигаль поздравил украинцев с Днем Государственного Флага.

"Синий - цвет чистого, мирного неба и желтый - цвет плодородных пшеничных и ржаных полей. А вместе с тем эти цвета стали олицетворением храбрости, отваги и несокрушимости. Они несут в себе гордость за государство и его защитников, утешение и спокойствие для украинских семей и надежду для тех, кто злой волей потерял дом. Надежду, что украинский флаг снова взовьется над их городом или селом. В Донецке, Луганске, Херсоне, Мелитополе, Севастополе, Ялте. В каждом населённом пункте, где временно поселился враг. Пока в наших сердцах развевается флаг Украины, нас не сломать", - отметил Шмигаль.

По его словам, украинский флаг, как и украинская душа, многогранен. Он не только хранит память о славном прошлом нашего государства, но и символизирует героизм нашего времени.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов поздравил украинцев с Днем Государственного Флага, разместив фото башни российского Т-72 Б3, уничтоженного бойцами 93-й механизированной бригады в деревне Гусаровка Харьковской области.