День Державного Прапора відзначають сьогодні в Україні. ВIДЕО

23 серпня в Україні відзначають День Державного Прапора.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, свято встановлене "на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України" згідно з указом Президента від 23 серпня 2004 року. У 2009 році було внесено зміни до цього указу й засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

Серед прапорів Київської Русі переважав червоний колір – найбільш зручний для сигналізації під час бою. Однак національний (державний) прапор у його сучасному розумінні, можна вважати, з’явився під час існування козацької держави. Найвідоміший із гетьманських прапорів пов’язують з ім’ям Богдана Хмельницького (він був білого кольору). Поєднання синього і жовтого кольорів на національному прапорі можна спостерігати з середини ХІХ ст.

У час "весни народів" 1848 року Головна руська рада проголосила загальноукраїнським гербом старовинний герб князів Романовичів. Львівські землі та Руське воєводство зображали золотого лева, що спирається на скелю, на блакитному тлі. В той самий час згідно з геральдичними звичаями усталилися поєднання жовтої та синьої смуг на прямокутному полотнищі.

Утвердження ж синьо-жовтого прапора як державного відбулося із проголошенням Української Народної Республіки (УНР). Потім в історії України був період червоного "серпасто-молоткастого", а за синьо-жовтий саджали до в’язниць.

У новітні часи національний синьо-жовтий прапор уперше офіційно замайорів на ратуші міста Стрий 14 березня 1990 року. У Києві прапор було піднято над міською мерією пізніше – 24 липня 1990 року.

23 серпня 1991 року група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійну залу Верховної Ради, а вже 4 вересня його урочисто підняли над будівлею парламенту.

Після початку російської агресії синьо-жовтий прапор став символом боротьби та спротиву загарбникам.

Президент України Володимир Зеленськйи привітав укрїнський народ з Днем Державного Прапора, розмістивши відео:

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук привітав українців зі святом:

"Наш Прапор знає весь світ! А від 24 лютого він став символом не лише України, а й символом свободи, нескореності духу та боротьби всього світу. Із синьо-жовтим виголошують промови, виступають на сценах і вдягаються у його кольори", - підкреслив Стефанчук.

"І я вірю, - зауважив Голова Верховної Ради, - що настане день, коли наш Прапор повернеться на всі українські території, включно з Кримом і Донбасом. І майорітиме над кожною будівлею!".

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак привітав українців з Днем Державного Прапора.

"Наш український прапор майорітиме у кожному українському місті та селі. російський ворог хотів позбавити нас свободи. Раби бояться прапорів вільної держави. Але ворогів ми відправимо в їх ізольовану країну без майбутнього. А Україна та наші люди завжди будуть вільними", - зазначив Єрмак.

Він підкреслив, що наш прапор - символ вільної людини, боротьби за свободу, уособлення єдності, честі та гідності. Синій і жовтий - кольори української душі. В ньому сила та сміливість.

"Дорогі українці, вивісьте сьогодні прапор зі свого вікна або ж пов’яжіть на руку синьо-жовту стрічку. Ми – непереможні", - написав керівник ОПУ.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль привітав українців з Днем Державного Прапора.

"Синій — колір чистого, мирного неба та жовтий — колір родючих пшеничних і житніх ланів. А разом з тим ці кольори стали уособленням хоробрості, відваги та незламності. Вони несуть в собі гордість за державу та її захисників, розраду та спокій для українських родин та надію для тих, хто злою волею втратив домівку. Надію, що український стяг знову замайорить над їхнім містом чи селом. У Донецьку, Луганську, Херсоні, Мелітополі, Севастополі, Ялті. В кожному населеному пункті, де тимчасово оселився ворог. Допоки в наших серцях майорить прапор України, нас не зламати", - зазначив Шмигаль.

За його словами, український прапор, як і українська душа, — багатогранний. Він не лише береже пам’ять про славетне минуле нашої держави, але й символізує героїзм сьогодення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов привітав українців із Днем Державного Прапора, розмістивши фото башти російського Т-72 Б3, знищеного бійцями 93-і механізованої бригади у селі Гусарівка Харківської області.